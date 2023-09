Đắm chìm trong hạnh phúc, Son Ye Jin chưa muốn trở lại đóng phim

Ngày 20/9, Son Ye Jin là khách mời trong chương trình YouTube chuyên về golf. Đây là chương trình truyền hình đầu tiên cô nhận lời tham gia từ khi sinh con trai đầu lòng.

Xuất hiện trong chương trình, Son Ye Jin mang đến nguồn năng lượng tích cực và bày tỏ niềm đam mê với bộ môn golf.

Nữ diễn viên cho biết, sân golf là địa điểm hẹn hò yêu thích của hai vợ chồng cô. Đây cũng là bộ môn kết nối họ, giúp họ gần gũi và bắt đầu mối quan hệ tình cảm.

Son Ye Jin xuất hiện trong chương trình đặc biệt về golf (Ảnh: Naver).

Son Ye Jin nói: "Trước khi tham gia chương trình này, tôi cũng nhờ chồng chơi cùng và đưa ra vài lời khuyên bổ ích. Ông xã đã chỉ ra những điểm thiếu sót của tôi, giúp tôi hoàn thiện kỹ năng".

Cô tiết lộ chồng là một golf thủ cừ khôi. Khi nhắc tới chồng, nữ diễn viên thường xuyên dành nụ cười rạng ngời. Ngoài những thông tin liên quan tới bộ môn yêu thích, Son Ye Jin cũng nhắc đến chồng và tổ ấm nhỏ hạnh phúc.

Son Ye Jin cho hay, sắp tới, cô chưa có ý định trở lại đóng phim vì muốn dành thời gian cho con trai. "Tôi đã kết hôn và có con nên chưa thể đóng phim nhiều", cô nói. Bộ phim gần nhất mà nữ diễn viên xứ Hàn góp mặt là Tuổi 39, ra mắt từ đầu năm 2022, trước khi cô lên xe hoa với Hyun Bin.

Son Ye Jin và ông xã Hyun Bin (Ảnh: Instagram).

Son Ye Jin tâm sự, cô rất biết ơn sự quan tâm, ủng hộ của người hâm mộ dành cho cuộc hôn nhân của cô và Hyun Bin. Cặp đôi công khai mối quan hệ vào đầu năm 2021 và được cho là bén duyên từ lần cộng tác trong dự án Hạ cánh nơi anh. Sở hữu sự nghiệp, danh tiếng và tài sản đáng nể, Son Ye Jin và Hyun Bin được người hâm mộ ủng hộ, khen ngợi xứng đôi.

Tháng 11/2022, Son Ye Jin sinh quý tử đầu lòng, khiến cuộc hôn nhân trong mơ của cô thêm viên mãn. Khi được hỏi về chồng, Son Ye Jin nói: "Anh ấy là người hơi cầu toàn". Cô cũng khen chồng là người dịu dàng, chu đáo và rất yêu thương vợ con.

Trong chương trình, MC hài hước chia sẻ: "Tất cả đàn ông trong hôn lễ của em đều nói, Hyun Bin là người đàn ông may mắn vì anh ấy đã lấy được Son Ye Jin. Còn phụ nữ nói Son Ye Jin thực sự may mắn vì cô ấy lấy được Hyun Bin". Son Ye Jin hài hước đáp lại: "Chứ chẳng phải chồng em may mắn hơn em sao?".

Son Ye Jin chưa có ý định trở lại đóng phim vì muốn tận hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ, chăm sóc gia đình (Ảnh: Instagram).

Son Ye Jin (SN 1982) là một nữ diễn viên hạng A của làng giải trí xứ Hàn với những vai diễn nổi tiếng như Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, Em đến cùng cơn mưa, Hạ cánh nơi anh, Cuộc đàm phán sinh tử...

Mỹ nhân 8X nhận được tình cảm của khán giả nhờ lối diễn xuất đa dạng và tinh thần làm việc chăm chỉ. Ngoài việc là một ngôi sao tài năng và nổi tiếng, Son Ye Jin còn là một biểu tượng về sắc đẹp của làng giải trí xứ kim chi. Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, nhan sắc của "chị đẹp" vẫn vẹn nguyên sự trong trẻo, mong manh và nữ tính.

Cuộc sống của Son Ye Jin hiện rất viên mãn với sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và một tổ ấm hạnh phúc. Tờ SCMP ước tính, nữ diễn viên có giá trị tài sản ròng 20 triệu USD.