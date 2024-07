Mắc bệnh hiếm gặp, Celine Dion vẫn tích cực tập luyện để trở lại sân khấu

Cụ thể, theo The Sun, Celine Dion sẽ bắt đầu biểu diễn trở lại tại nhà hát Resorts World trong 70 phút. Các buổi biểu diễn tiếp theo sẽ diễn ra trùng thời điểm giải đua xe công thức 1 Las Vegas Grand Prix, từ 21/11 đến 23/11 tại Mỹ.

Tuy nhiên, nếu sức khỏe của Celine Dion chưa ổn định, ê-kíp sẽ tạm dừng và lùi kế hoạch biểu diễn sang năm 2025. Hiện, phía Celine Dion chưa phản hồi thông tin trên.

Celine Dion dự định trở lại sân khấu ca hát vào tháng 11 tới (Ảnh: Getty Images).

Ngoài ra, còn có thông tin cho rằng, giọng ca My heart will go on sẽ tham gia biểu diễn tại Paris Olympics 2024. Nhà báo Hoda Kotb cũng tiết lộ với truyền thông, Celine Dion có kế hoạch trở lại ca hát trong tương lai.

Ngay trong bộ phim tài liệu mới phát sóng liên quan tới Celine Dion, giọng ca nổi tiếng cũng khẳng định, ca hát là đam mê lớn nhất trong cô.

Mới đây, bộ phim tài liệu về Celine Dion đã ra mắt khán giả và hé lộ hành trình trị bệnh đầy thử thách của giọng ca nổi tiếng. Celine Dion được chẩn đoán mắc hội chứng người cứng. Căn bệnh hành hạ giọng ca nổi tiếng, khiến cô không thể ca hát như xưa và chịu nhiều đau đớn.

Để biến giấc mơ trở lại sân khấu của mình thành hiện thực, giọng ca My heart will go on vẫn duy trì việc tập luyện với các nhạc sĩ và chuyên gia trị liệu giọng nói.

Dù căn bệnh của Celine không thể chữa khỏi nhưng giọng ca người Canada chưa bao giờ bỏ cuộc, kiên trì sử dụng thuốc cùng các phương pháp tập luyện có thể giúp kiểm soát, làm chậm quá trình chuyển biến của bệnh.

Lần gần nhất nữ ca sĩ trình diễn trước khán giả là tháng 3/2020 tại New Jersey (Mỹ), nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Courage. Tuy nhiên, Celine Dion buộc phải hủy chuyến lưu diễn do đại dịch Covid-19 và bệnh tật.

Celine Dion bị bệnh tật hành hạ (Ảnh: DM).

Nói về căn bệnh hiếm gặp mình mắc phải, Celine Dion tâm sự: "Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng hiện tôi hạnh phúc vì biết bản thân gặp vấn đề gì. Cuối cùng tôi có thể sống cùng bệnh tật, không còn chịu nhiều khó khăn. Tôi mất 17 năm để hiểu tình trạng của mình. Xin bạn đừng để cơ thể chờ lâu đến vậy".

Celine Dion (SN 1968) là ca sĩ người Canada. Cô được xếp hạng The Vocal Trinity - một trong ba diva có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới - cùng Whitney Houston và Mariah Carey.

Celine Dion giành được 5 giải Grammy, bao gồm Album của năm và Thu âm của năm. Giọng ca thế hệ 6X là một trong những ngôi sao có lượng đĩa hát được tiêu thụ nhiều nhất trong lịch sử âm nhạc với hơn 200 triệu album được bán ra.

Năm 2016, Billboard vinh danh cô là Nữ hoàng nhạc đương đại. Cô nổi tiếng với những ca khúc như The power of love, Because you loved me, và ca khúc kinh điển My heart will go on (nhạc phim Titanic).

Tháng 12/2022, Celine Dion lần đầu lên tiếng về tình trạng mắc hội chứng SPS (Stiff-Person Syndrome) - rối loạn vận động liên quan tự miễn hiếm gặp, ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương.

Hội chứng người cứng là căn bệnh có tỷ lệ chỉ 1/1.000.000 người mắc phải. Căn bệnh khiến giọng ca nổi tiếng mất khả năng kiểm soát cơ bắp, không thể điều khiển thanh quản nên không thể hát.