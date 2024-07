Xót xa hình ảnh diva Celine Dion đau đớn, vật lộn với căn bệnh hiếm gặp

Bộ phim tài liệu mang tên I Am: Celine Dion (Tôi là Celine Dion) vừa ra mắt đã tạo hiệu ứng khắp thế giới. Phim mô tả hành trình trở thành ngôi sao của giọng ca nổi tiếng và cách cô đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống của mình.

Đặc biệt, bộ phim tài liệu còn mô tả chân thực hành trình Celine Dion chiến đấu với căn bệnh hiếm gặp. Tháng 12/2022, nữ nghệ sĩ thông báo, cô được chẩn đoán mắc "hội chứng người cứng". Đây là một căn bệnh hiếm gặp và là một bệnh tự miễn hiếm gặp của hệ thần kinh trung ương.

Celine Dion lần đầu kể chi tiết về hành trình trị bệnh của cô trong bộ phim tài liệu "I Am: Celine Dion" (Ảnh: News).

Ở giai đoạn đầu, người bệnh sẽ có cảm giác đau nhức kịch phát ở cơ bụng và thân, đồng thời có cảm giác cơ căng cứng. Khi bệnh tiến triển, các cơ ở thân, tứ chi và cổ sẽ tiếp tục cứng đơ, cứng như đá.

Do co cơ quá mức, người bệnh có cảm giác co thắt cơ và đau co thắt. Đặc biệt khi tâm trạng thay đổi nghiêm trọng, tình trạng co thắt và đau cơ sẽ rõ ràng hơn, trường hợp nghiêm trọng có thể gây rách cơ và gãy xương.

Ngôi sao My heart will go on, cô phát hiện ra mình có vấn đề sức khỏe trong một cuộc phỏng vấn.

"Các cơn co thắt có xu hướng bắt đầu ở cổ họng của tôi, nhưng cũng có thể xảy ra ở bụng, cột sống và xương sườn. Tôi thích nấu ăn và khi tôi cố gắng giữ tay ở một vị trí nhất định trong khi nấu, tôi không chỉ bị chuột rút mà còn phải chịu những cơn đau nghiêm trọng đến mức cảm giác xương mình đang gãy vụn", cô kể.

Bệnh tật còn khiến Celine Dion không thể ca hát dễ dàng như trước. Điều này khiến cô thực sự đau lòng bởi ca hát từ lâu đã là lẽ sống của giọng ca nổi tiếng. "Khi tôi muốn hát, tôi có cảm giác như có ai đó bóp cổ họng mình. Tôi không thể hát cao hay thấp, điều đó chỉ khiến tôi bị chuột rút", Celine kể.

Celine Dion nghẹn ngào kể về căn bệnh hiếm gặp khiến cô khó có thể ca hát thoải mái như xưa (Ảnh: News).

Theo các nghiên cứu y khoa, hội chứng người cứng cực kỳ hiếm gặp, tỷ lệ mắc chỉ 1/1 triệu người, chủ yếu xảy ra ở độ tuổi từ 20 đến 50, tỷ lệ mắc bệnh ở phụ nữ cao gấp 2 đến 3 lần so với nam giới. Hiện tại, chưa có thuốc đặc trị cho hội chứng người cứng, không thể chữa khỏi hoặc phòng ngừa.

Celine Dion đã chống chọi với căn bệnh hiếm gặp bằng cách tập luyện chăm chỉ mỗi ngày và luôn động viên mình thật mạnh mẽ. Người thực hiện bộ phim tài liệu là nhà sản xuất kiêm đạo diễn Irene Taylor. Cô là một người bạn của Celine nhưng nữ đạo diễn chưa bao giờ nghĩ sẽ đưa "bi kịch" của bạn mình lên màn ảnh.

Irene Taylor cũng chưa từng thực hiện những bộ phim liên quan tới giới nghệ sĩ nổi tiếng. "Tôi không nghĩ mình muốn thực hiện một bộ phim về người của công chúng. Tôi lo ngại không thể vượt qua những khó khăn. Song, Celine rất cởi mở. Cô ấy không che giấu điều gì, thoải mái bày tỏ. Tôi nhận thấy mình đang trò chuyện với một người bạn, một người mẹ, một người cũng thích trồng cây giống như tôi", nữ đạo diễn nói.

Celine Dion và đạo diễn của bộ phim "I Am: Celine Dion" (Ảnh: Julie Begey Seureau).

Nữ đạo diễn kể rằng, Celine chỉ yêu cầu ê-kíp không để người khác nói về chính cô. "Celine muốn bộ phim chỉ có mình cô ấy lên tiếng. Tôi thấy điều đó thật tuyệt vời", nữ đạo diễn kể.

"Tôi không phải là người quá mê âm nhạc của Celine. Nhưng khi hiểu hơn về cô ấy, tôi hiểu tại sao mọi người lại ngợi ca Celine. Cô ấy tốt bụng và rất tài năng", nữ đạo diễn chia sẻ thêm.

Sau quá trình làm việc với Celine, nữ đạo diễn Irene Taylor nhận xét: "Tôi không tin cuộc đời của Celine là một bi kịch. Có lẽ có nhiều yếu tố bi kịch liên quan tới bệnh tật của cô ấy.

Cô ấy vẫn ca hát đầy cảm xúc và cô ấy hiểu điều đó. Cô ấy luôn tin rằng, có hàng nghìn người vẫn đang chờ cô ấy và muốn lắng nghe những âm thanh đầy xúc cảm từ cô ấy".

Sau tất cả, Celine Dion vẫn muốn được ca hát và phục vụ khán giả (Ảnh: News).

Hiện tại, Celine Dion chưa có kế hoạch thực hiện một chương trình biểu diễn lớn và sự nghiệp ca hát của cô xem như đã ở bên kia sườn dốc. Tuy nhiên, trong suốt bộ phim tài liệu, diva chưa từng từ bỏ ca hát và luôn nuôi hy vọng có thể lấy lại chất giọng trước đây.

Cả bộ phim tài liệu ghi lại hành trình hồi sinh của Celine, một cách tự nhiên và sinh động. Cuối bộ phim, giọng ca nổi tiếng thế giới nghẹn ngào nói: "Nếu không thể chạy, tôi sẽ đi bộ. Nếu không thể đi lại, tôi sẽ bò. Nhưng chắc chắn, tôi sẽ không bỏ cuộc".