Ly thân 7 năm, thấy chồng bị đồn đồng tính, vợ tài tử Will Smith lên tiếng

Cựu trợ lý của tài tử Will Smith - Brother Bilaal - vừa chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn mới đây rằng anh từng tận mắt bắt gặp tài tử Will Smith (55 tuổi) có mối quan hệ đồng giới với một nam diễn viên. Thông tin này ngay lập tức gây xôn xao Hollywood.

Trước đó, vợ của Will Smith - nữ diễn viên Jada Pinkett Smith - cho biết hai người đã ly thân 7 năm nhưng không muốn ly hôn.

Gia đình tài tử Will Smith (Ảnh: New York Post).

Ngay sau thông tin gây sốc do người cựu trợ lý đưa ra, Jada đã nhanh chóng lên tiếng trước truyền thông, cô cho biết vợ chồng mình đang cân nhắc tiến hành kiện người đưa thông tin sai lệch ra tòa. Về phần mình, Jada khẳng định rằng trong suốt quá trình gắn bó với Will Smith, cô chưa từng thấy anh có mối quan hệ đồng giới nào khiến cô cảm thấy phải bận tâm.

Trong khi đó, Will Smith chia sẻ thông qua người đại diện rằng anh cảm thấy mình đang là đối tượng bị nhắm đến của một chiến dịch bôi nhọ hình ảnh. Will Smith cho biết, anh đã từng coi cựu trợ lý Brother Bilaal như một người bạn thân, nhưng giờ đây, những gì mà Bilaal nói ra khiến vợ con Will Smith cảm thấy bị tổn thương.

Will Smith khẳng định những điều Brother Bilaal đã nói là sai sự thật. Hiện tại, Will cần tập trung cho một số kế hoạch công việc, dù vậy, anh cũng đã cân nhắc tới việc kiện tụng nếu các động thái bôi nhọ hình ảnh tiếp tục diễn ra.

Thực tế, ở Hollywood, những tin đồn về tình trạng hôn nhân của vợ chồng nhà Smith cũng như câu chuyện giới tính của Will Smith đã tồn tại từ nhiều năm nay.

Người đại diện cho biết rằng vì những lời đồn đại vốn đã tồn tại từ nhiều năm, nên các con của Will Smith không bị sốc, dù vậy, các con của anh vẫn cảm thấy khổ sở.

Vợ chồng tài tử Will Smith (Ảnh: New York Post).

Dù đã không còn chung sống trong suốt nhiều năm, vợ chồng tài tử Will Smith vẫn luôn cùng xuất hiện tình tứ tại các sự kiện. Ngay cả khi Jada chia sẻ về việc cặp đôi đã bí mật sống ly thân nhiều năm, Will Smith vẫn vui vẻ xuất hiện tại các sự kiện để cổ vũ Jada trong các hoạt động quảng bá cuốn tự truyện vừa ra mắt.

Lý giải về việc tại sao trước nay, hai người vẫn xuất hiện ăn ý trước truyền thông và công chúng dù đã ly thân nhiều năm, Jada nói: "Khi ấy, chúng tôi chưa sẵn sàng để chia sẻ công khai. Trong những năm qua, chúng tôi đã cố gắng tìm ra cách đồng hành sao cho phù hợp. Chúng tôi đã nghĩ xem nên thể hiện mối quan hệ này ra như thế nào. Chúng tôi vẫn đang phải tiếp tục suy nghĩ về điều này".

Jada cũng chia sẻ rõ hơn về việc tại sao ly thân đã lâu nhưng cô vẫn chưa ly hôn: "Chúng tôi đã thực sự nỗ lực để cùng nhau làm được nhiều việc. Chúng tôi vẫn dành tình yêu thương cho nhau và vẫn đang tìm kiếm một tương lai chung. Tôi đã hứa rằng việc ly thân sẽ không bao giờ là lý do để dứt khoát... ly hôn. Chúng tôi vẫn cố vượt qua mọi vấn đề. Tôi chưa thể phá vỡ lời hứa của mình".

Nói về lý do khiến hai người ly thân, Jada tâm sự: "Từ trước thời điểm chúng tôi quyết định ly thân hồi năm 2016, chúng tôi đã kiệt sức vì nỗ lực. Cả hai có lẽ đều bị mắc kẹt trong những hình dung lý tưởng về nhau".

Hiện tại, hai người lựa chọn bằng mọi giá vẫn phải tìm được cách hàn gắn, để trở về bên nhau và cam kết sẽ còn chăm sóc nhau lúc tuổi già.