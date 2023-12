Lý do Song Hye Kyo và Lee Min Ho dính tin đồn hẹn hò

Nghi vấn Song Hye Kyo và Lee Min Ho xuất hiện sau khi cặp đôi có màn tương tác gây chú ý gần đây. 2 ngôi sao xứ Hàn lọt vào ống kính của giới săn tin khi họ cùng xuất cảnh ở sân bay tại Seoul (Hàn Quốc) để lên đường sang Mỹ tham dự tuần lễ thời trang.

Hai ngôi sao xứ kim chi ngồi cạnh nhau tại buổi trình diễn của Fendi ở New York (Mỹ). Họ thoải mái và tự nhiên trò chuyện, không ngại ống kính truyền thông. Sự tương tác của các ngôi sao hàng đầu xứ Hàn trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng.

Lee Min Ho và Song Hye Kyo cùng tham dự tuần lễ thời trang tại Mỹ (Ảnh: Getty Images).

Người hâm mộ cũng ủng hộ mối quan hệ của Lee Min Ho và đàn chị. Trong quá khứ, mỹ nam Vườn sao băng nhiều lần thổ lộ mong muốn được hợp tác với Song Hye Kyo. Lee Min Ho từng chia sẻ, Song Hye Kyo là mẫu người yêu trong mộng của anh.

Nói về Song Hye Kyo, Lee Min Ho nói: "Tôi muốn làm việc với mẫu người lý tưởng của mình, chị Song Hye Kyo. Chị ấy có phong cách thanh lịch, đẳng cấp, khí chất mạnh mẽ và tài năng diễn xuất xuất sắc. Nếu chúng tôi diễn cùng nhau, tôi có thể học được nhiều điều từ chị Song Hye Kyo nhưng tôi cũng có nhiều điều lo lắng khi làm việc cùng chị ấy".

Chia sẻ về mẫu người trong mộng, tài tử xứ Hàn thích một cô gái dịu dàng, dáng vóc nhỏ nhắn và trắng trẻo. "Mẫu người lý tưởng của tôi là cô gái lớn tuổi hơn tôi, trưởng thành trong suy nghĩ nhưng vẫn rạng rỡ, tươi sáng", anh nói thêm.

Song Hye Kyo hiện là nữ diễn viên độc thân quyến rũ và giàu có của Hàn Quốc (Ảnh: imBC).

Lee Min Ho kém Song Hye Kyo 6 tuổi, và đều là những ngôi sao hạng A của làng giải trí xứ Hàn. Song Hye Kyo (SN 1981) ghi dấu với Trái tim mùa thu, Một cho tất cả, Ngôi nhà hạnh phúc, Ngọn gió đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời... Gần đây, cô trở lại ấn tượng và có màn thể hiện lột xác trong dự án The Glory (Vinh quang trong thù hận).

The Glory trở thành chương trình truyền hình ăn khách trên nền tảng Netflix, mang về cho Song Hye Kyo nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá. Bộ phim cũng đánh dấu bước chuyển trong việc lựa chọn kịch bản, diễn xuất của "chị đẹp" màn ảnh xứ Hàn.

Theo Korea Times, Song Hye Kyo hiện là một trong những diễn viên nhận cát-xê đóng phim truyền hình cao nhất tại Hàn Quốc cùng Lee Young-ae, Jun Ji-hyun, Hyun Bin và Kim Tae-hee.

Bên cạnh thành công trong sự nghiệp điện ảnh, Song Hye Kyo còn được chọn là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu danh tiếng, thường xuất hiện ở sự kiện của các nhà mốt xa xỉ.

Lee Min Ho kém Song Hye Kyo 6 tuổi (Ảnh: Dazed).

Làm việc chăm chỉ và gặt hái nhiều thành công, Song Hye Kyo sở hữu khối tài sản đáng nể. Từ năm 2021, tờ SCMP đưa tin, nữ diễn viên xứ Hàn đã sở hữu khoảng 31 triệu USD.

Song Hye Kyo từng có cuộc hôn nhân ngắn ngủi với tài tử Song Joong Ki. Nữ diễn viên ly hôn vào năm 2019 và quay lại cuộc sống độc thân vui vẻ. 3 năm qua, nữ diễn viên cũng dính tin đồn tình cảm với các bạn diễn nhưng cô không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận những thông tin này.

Lee Min Ho tham gia diễn xuất gần 20 năm và gây được sự chú ý với vai diễn trong các bộ phim truyền hình đình đám như Vườn sao băng, Người thừa kế, Thợ săn thành phố, Huyền thoại biển xanh, Quân vương bất diệt…

Lee Min Ho luôn nằm trong danh sách những người nổi tiếng có thu nhập cao với gia tài hơn 10 tỷ won (khoảng 9,3 triệu USD). Mức thu nhập trung bình khi đóng phim truyền hình của anh là khoảng 70 triệu won (1,3 tỷ đồng) cho mỗi tập phim. Bên cạnh việc đóng phim, anh còn là một ngôi sao có doanh thu quảng cáo lớn nhất Hàn Quốc.

Trong quá khứ, Lee Min Ho từng hẹn hò với nữ diễn viên Park Min Young, ca sĩ Suzy và gần nhất là tin đồn tình cảm với bạn diễn Kim Go Eun. Trong The King: Eternal Monarch (Quân vương bất diệt), Lee Min Ho và Kim Go Eun vào vai một cặp tình nhân. Nhưng trước những lời đồn thổi, Lee Min Ho và Kim Go Eun đều không xác nhận tin đồn.