Song Hye Kyo xinh như công chúa, nghẹn ngào thắng giải Rồng Xanh 2023

Tối 19/7, lễ trao giải truyền hình Rồng Xanh 2023 (Blue Dragon Series Awards 2023) đã diễn ra tại Hàn Quốc. Đây là lễ trao giải nhằm vinh danh các tác phẩm, nghệ sĩ thuộc lĩnh vực truyền hình trực tuyến tại Hàn Quốc.

Năm 2023 là năm thứ hai lễ trao giải này được tổ chức và thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả bởi chương trình quy tụ dàn sao đình đám của làng giải trí xứ kim chi.

Song Hye Kyo giành giải Daesang tại lễ trao giải truyền hình Rồng Xanh 2023, tối 19/7 (Ảnh: Chosun).

Điểm nhấn của lễ trao giải chính là khoảnh khắc Song Hye Kyo được vinh danh ở hạng mục cao quý nhất, giải thưởng Daesang. Khi bước lên sân khấu nhận giải, Song Hye Kyo đã bật khóc vì xúc động. Vai diễn đột phá trong The Glory (Vinh quang trong thù hận) đã giúp Song Hye Kyo giành giải Daesang đầu tiên trong sự nghiệp.

Bước lên sân khấu nhận giải, mỹ nhân 42 tuổi nghẹn ngào không nói nên lời. Đáp lại niềm hạnh phúc của Song Hye Kyo là tiếng vỗ tay, gọi tên, reo hò của các đồng nghiệp và khán giả có mặt trong khán phòng.

The Glory là một trong những phim truyền hình nổi bật nhất trong năm 2023 của Hàn Quốc. Ra mắt từ cuối tháng 12/2022, The Glory gồm 2 phần và nhanh chóng góp mặt trong bảng xếp hạng chương trình ăn khách nhất trên nền tảng Netflix toàn cầu.

Song Hye Kyo xuất hiện thu hút và duyên dáng tại lễ trao giải truyền hình Rồng Xanh 2023 (Ảnh: Dispatch).

Góc nghiêng xinh đẹp của Song Hye Kyo (Ảnh: Dispatch).

Bộ phim về hành trình báo thù của Dong Eun (Song Hye Kyo đóng), một nạn nhân của bạo lực học đường, được khen ngợi bởi nội dung hấp dẫn, kịch tính cùng dàn diễn viên xuất sắc.

The Glory giúp Song Hye Kyo thoát mác "một màu" trong diễn xuất, lười biếng trong hành trình sáng tạo. Trước khi giành giải Daesang tại lễ trao giải truyền hình Rồng Xanh 2023, Song Hye Kyo từng nhận được giải Thị hậu danh giá ở Baeksang 2023 cho diễn xuất xuất thần trong The Glory.

Tại lễ trao giải truyền hình Rồng Xanh 2023, Song Hye Kyo có cơ hội gặp lại với "đàn em" Lim Ji Yeon, bạn diễn của cô trong The Glory. Khoảnh khắc hai người đẹp thân thiết, cùng tạo dáng trước ống kính là một trong những điểm nổi bật của lễ trao giải.

Trong khuôn khổ lễ trao giải truyền hình Rồng Xanh 2023, The Glory là bộ phim nhận được nhiều đề cử nhất, xuất hiện trong hầu hết các hạng mục quan trọng như Phim hay nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc (Song Hye Kyo), Nam/Nữ phụ xuất sắc (Park Sung Hoon/Lim Ji Yeon) và Nữ diễn viên mới xuất sắc (Cha Joo Young).

Song Hye Kyo hội ngộ đàn em Lim Ji Yeon tại lễ trao giải truyền hình Rồng Xanh 2023 (Ảnh: Chosun).

Song Hye Kyo và Lim Ji Yeon mang về cho "The Glory" 2 giải thưởng tại lễ trao giải truyền hình Rồng Xanh 2023 (Ảnh: Chosun).

Lim Ji Yeon giành giải Nữ phụ xuất sắc tại lễ trao giải truyền hình Rồng Xanh 2023 (Ảnh: Dispatch).

Không thua kém đàn chị Song Hye Kyo, "ác nữ" Lim Ji Yeon đã mang về giải thưởng thứ hai cho The Glory, ở hạng mục Nữ phụ xuất sắc. Chiến thắng của Lim Ji Yeon cũng được đánh giá hoàn toàn xứng đáng. Trong The Glory, Lim Ji Yeon thuyết phục khi thể hiện nhân vật Park Yeon Jin, một cô gái nhà giàu, tàn ác và nhiều thủ đoạn.

Giành giải Daesang cho vai diễn trong The Glory nhưng Song Hye Kyo gây tiếc nuối khi trượt mất giải Nữ chính xuất sắc tại lễ trao giải truyền hình Rồng Xanh 2023.

Giải thưởng đã thuộc về nữ ca sĩ Suzy. Đây cũng được xem là bất ngờ lớn của lễ trao giải năm nay bởi trước đó, phần lớn giới chuyên môn và truyền thông dự đoán, người chiến thắng ở hạng mục này là Song Hye Kyo.

Suzy chiến thắng ở hạng mục Nữ chính xuất sắc tại lễ trao giải truyền hình Rồng Xanh 2023 (Ảnh: Dispatch).

Đề cử trong hạng mục Nữ chính xuất sắc cùng Suzy là Jeon Yeo Been (Glitch), Song Hye Kyo (The Glory), Jung Ryeo Won (May It Please the Court), Kim Seo Hyung (Recipe for Farewell). Chiến thắng thuộc về Suzy cho vai diễn trong Anna.

Lên sân khấu nhận giải, Suzy hạnh phúc và gửi lời cảm ơn đồng nghiệp, người hâm mộ. Trong Anna, Suzy đảm nhận vai cô gái nghèo, tài giỏi. Vì khao khát đổi đời, cô chấp nhận đánh tráo thân phận với tiểu thư Anna và trở thành phu nhân tài phiệt. Đây được coi là vai diễn để đời, giúp Suzy bộc lộ khả năng diễn xuất và thoát mác "bình hoa di động".

Ở hạng mục Nam chính xuất sắc, tài tử Ha Jung Woo xứng đáng khi được vinh danh với vai diễn trong bộ phim Narco-Saints (Thánh ma túy). Giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc thuộc về Park Ji Hoon trong Weak Hero Class 1 trong khi giải Nữ mới xuất sắc thuộc về Shin Ye Eun nhờ vai diễn trong Revenge of Others.

Ha Jung Woo giành giải Nam chính xuất sắc tại lễ trao giải truyền hình Rồng Xanh 2023 (Ảnh: MK).

YoonA (trái) cùng Jeon Hyun Moo đảm nhận vai trò MC dẫn dắt lễ trao giải (Ảnh: Spotvnews).