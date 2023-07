Theo nguồn tin của tờ Osen, ngày 11/7, Choi Joon Hee đã gọi điện báo cảnh sát, đồng thời tố bà ngoại (bà Jung Ok Soon) vì hành vi xâm nhập gia cư bất hợp pháp.

Ngày 8/7, Choi Joon Hee trở về nhà cùng bạn trai, cô bắt gặp bà Jung Ok Soon nằm nghỉ ở phòng khách. Hai bên đã "lời qua tiếng lại" và con gái Choi Jin Sil báo cảnh sát vì cho rằng bà ngoại đột nhập trái phép vào nhà cô.

Choi Joon Hee là con gái của cố nghệ sĩ Choi Jin Sil (Ảnh: Naver).

Bà Jung Ok Soon vốn không sống cùng cháu gái từ lâu. Mối quan hệ giữa hai bà cháu cũng không tốt đẹp từ khi Choi Joon Hee đăng đàn tố bà ngoại ngược đãi, đối xử bất công với cô vào năm 2017.

Việc Choi Joon Hee báo cảnh sát khiến bà Jung Ok Soon bị cơ quan điều tra tạm giữ trong vòng 4 tiếng đồng hồ để thẩm vấn.

Chia sẻ với tờ The Fact, bà Jung Ok Soon giải thích: "Cháu trai Choi Hwan Hee (anh trai Choi Joon Hee) nhờ tôi tới trông nom thú cưng vì thằng bé vắng nhà vài ngày. Vào thời điểm tôi đang nghỉ ngơi ở phòng khách, Choi Joon Hee trở về nhà, tỏ ra tức giận rồi tìm cách đuổi tôi đi. Con bé gay gắt nói: "Bà tới đây làm gì? Bà không liên quan tới nơi này. Mời bà rời khỏi đây". Tôi từ chối và con bé đã gọi điện báo cảnh sát".

Một nguồn tin cho hay, mối quan hệ giữa Choi Joon Hee và bà ngoại căng thẳng từ tháng 8/2017. Khi đó, con gái cố nghệ sĩ đình đám xứ Hàn bất ngờ viết tâm thư tiết lộ cuộc sống mệt mỏi, áp lực của cô và anh trai khi mẹ, cha và cậu ruột lần lượt qua đời.

Nữ diễn viên Choi Jin Sil qua đời từ năm 2018 (Ảnh: The Fact).

Choi Joon Hee từng tố bà ngoại đánh đập cô suốt 9 năm. Tuy nhiên, sau khi tiến hành phân tích lời khai của Choi Joon Hee, anh trai cô Choi Hwan Hee, cùng những người thân thiết với gia đình, cảnh sát cho biết rất khó để xác định hành vi bạo hành của bà ngoại với Joon Hee. Ngoài ra, bà Jung Ok Soon cũng hé lộ, cháu gái rơi vào giai đoạn khủng hoảng tâm lý tuổi dậy thì, khó bảo và ngỗ ngược.

Choi Joon Hee là con gái của nữ diễn viên nổi tiếng của làn sóng Hàn Quốc Choi Jin Sil và ngôi sao thể thao danh giá một thời của xứ kim chi Jo Sung Min. Choi Jin Sil từng là một trong những minh tinh hạng A của màn ảnh xứ Hàn thập niên 90 khi tên tuổi gắn liền với nhiều dự án nổi tiếng như Ước mơ vươn đến một ngôi sao, Yêu lần cuối, Cuộc đời của Rosy…

Choi Jin Sil kết hôn với cầu thủ bóng chày nổi tiếng Jo Sung Min vào năm 2000 và có hai con chung. Cặp đôi ly hôn vào năm 2005 khi Choi Jin Sil tố chồng cũ thường xuyên bạo hành, đánh đập cô. Khi cha mẹ chia tay, Choi Joon Hee và anh trai sống cùng mẹ.

Choi Joon Hee từng nặng gần 100kg và bị cười nhạo ngoại hình (Ảnh: News).

Từ năm 2021, Choi Joon Hee giảm cân thành công, lột xác trở thành hot girl xinh đẹp (Ảnh: News).

Tháng 10/2008, Choi Jin Sil bất ngờ tự tử tại nhà riêng, bỏ lại 2 con chưa đầy 10 tuổi. Từ đó, các con của Choi Jin Sil được giao cho mẹ và em trai của cô nuôi dạy. Song, trong vòng 5 năm tiếp theo, Choi Joon Hee và anh trai lần lượt chứng kiến cậu ruột và bố qua đời. Người thân duy nhất của hai anh em chính là bà ngoại.

Lần lượt chứng kiến những người thân yêu nhất từ bỏ cuộc đời này, Choi Joon Hee phải chịu sự đả kích lớn về tâm lý. Cô từng vật lộn với căn bệnh trầm cảm tuổi dậy thì. Năm 15 tuổi, Choi Joon Hee bất ngờ tố bà ngoại bạo hành, đối xử tàn nhẫn với cô và anh trai.

Năm 2018, Choi Joon Hee phát hiện mắc bệnh lupus ban đỏ, khiến cô bị tăng cân mất kiểm soát, nặng gần 100kg. Con gái của Choi Jin Sil trở thành nạn nhân của miệt thị ngoại hình, đối mặt với những lời bình luận ác ý về dáng vóc.

Bà Jung Ok Soon - mẹ của Choi Jin Sil - bị cháu ngoại gọi điện báo cảnh sát bắt (Ảnh: News).

Sau những năm tháng vật lộn với chứng trầm cảm, Choi Joon Hee hiện sống vui vẻ và tích cực. Cô công khai hẹn hò vào năm 2019 và sự xuất hiện của bạn trai giúp tâm lý của Choi Joon Hee ổn định. Cô đã biết cách cân bằng cảm xúc và giảm cân thành công.

Năm 2021, Choi Joon Hee gây bất ngờ khi xuất hiện với ngoại hình nhỏ nhắn, xinh đẹp và hé lộ dự định bước chân vào làng giải trí. Một năm sau, Choi Joon Hee chính thức ký hợp đồng độc quyền với một công ty giải trí và muốn theo đuổi công việc diễn viên.

Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng làm việc, cô quyết định rút khỏi công ty. Đại diện công ty cho biết, nguyên nhân là Choi Joon Hee chưa thực sự tìm thấy được đam mê với nghệ thuật đóng phim.

Choi Joon Hee từng bày tỏ dự định bước chân vào làng giải trí và nối nghiệp diễn viên của mẹ (Ảnh: News).

Trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, Choi Joon Hee tâm sự, việc là con của một ngôi sao nổi tiếng khiến cô được chú ý, chịu nhiều áp lực nhưng cô vẫn cố gắng thích nghi và sống thật tốt.

Hiện, Choi Joon Hee có lượng người theo dõi không nhỏ qua trang cá nhân và kênh YouTube. Con gái của Choi Jin Sil cũng là tâm điểm của truyền thông bởi cuộc sống ồn ào, phát ngôn hay hành động gây sốc.

Đầu năm 2023, cô tiết lộ đã tốt nghiệp cấp 3 sau nhiều năm gián đoạn học hành vì sức khỏe. Choi Joon Hee đang làm việc bán thời gian tại một cửa hàng thời trang và muốn trở thành một nhà văn.

Con gái của cố nghệ sĩ nổi tiếng xứ Hàn cũng công khai việc chỉnh sửa gương mặt để có vẻ ngoài ưa nhìn, xinh đẹp và hoàn hảo hơn.