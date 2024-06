Lương Thu Trang: Từ đào thương đến nữ phản diện "gây sốt" màn ảnh Việt

Lương Thu Trang: Từ diễn viên chuyên vai đào thương, nữ chính...

Lương Thu Trang sinh năm 1990 tại Tuyên Quang trong gia đình không ai theo nghệ thuật. Nghề diễn đến với cô là duyên tình cờ và Lương Thu Trang luôn nhận được sự ủng hộ của bố mẹ.

Học hết cấp 3, Lương Thu Trang nộp đơn dự thi vào khoa thanh nhạc của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội nhưng khoa hết chỉ tiêu nên chuyển sang thi diễn viên. Cô tập tiểu phẩm trong vài ngày, sau đó may mắn đỗ.

Tốt nghiệp, cô đầu quân vào Nhà hát Tuổi trẻ chuyên đóng kịch với các vai "đào thương".

Lương Thu Trang thủ vai Cúc trong phim "Những cô gái trong thành phố" (Ảnh: VFC).

NSƯT Chí Trung từng nhận xét: "Lương Thu Trang là ngôi sao trẻ của nhà hát với các vai đào thương, vai bi". Còn diễn viên Hoa Thúy cũng nói: "Thu Trang là cô gái xinh đẹp, luôn có ý thức làm nghề của một diễn viên chân chính". Trong bảy năm, cô dành trọn tình yêu cho sân khấu, từ chối nhiều lời mời đóng phim.

Năm 2018, khi đã 28 tuổi, Lương Thu Trang mới chuyển hướng sang đóng phim truyền hình. Sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười tươi nhưng đôi mắt buồn sâu thẳm, cô thường được "chọn mặt gửi vàng" vào những vai nữ chính hiền lành hoặc cá tính thì cũng có số phận và mang nhiều nỗi niềm.

Trong đó, phải kể đến nhân vật Cúc ở phim Những cô gái trong thành phố - vai diễn đầu tiên của Lương Thu Trang khi mới thử sức với phim ảnh. Trong phim, Cúc được xây dựng là chị cả của những cô em gái vùng quê khốn khó, cô phải lên thành phố kiếm sống và làm công nhân may ở xí nghiệp. Cúc trải qua nhiều biến cố trong công việc và cuộc sống.

Đạo diễn Vũ Trường Khoa khi ấy đã sửa kịch bản, để nhân vật là mẹ đơn thân giống Lương Thu Trang ngoài đời. Trải nghiệm từ cuộc sống giúp nữ diễn viên lột tả trọn vẹn nỗi đau của người mẹ nghèo phải xa con.

Sau vai diễn thứ hai - Liên cá tính, mạnh mẽ trong Những công dân gương mẫu - không gây được nhiều sự chú ý, Tết 2020, Lương Thu Trang đã tạo ấn tượng với nhân vật cô giáo Hòa trong Mùa xuân ở lại. Bộ phim chỉ dài 4 tập nhưng đã tạo được hiệu ứng tốt. Vai cô giáo Hòa lựa chọn lên vùng cao, tận tình dạy chữ cho các em nhỏ của Lương Thu Trang đã chiếm được tình cảm của khán giả.

Chia sẻ về vai diễn này, Lương Thu Trang từng kể, cô thấy áp lực khi trong hai ngày đầu quay phim phải đóng tất cả cảnh khóc. Cô sợ lặp lại hình ảnh bi thương của Cúc trong Những cô gái trong thành phố.

Đạo diễn Danh Dũng thậm chí định chuyển hướng tâm lý nhân vật vì sợ cô không thể diễn ra được màu sắc khác. Tuy nhiên, đến ngày làm việc thứ ba, Thu Trang đóng được những cảnh ra chất tưng tửng, năng động của Hòa. Cô cắt tóc ngắn để phù hợp tính cách năng động của nhân vật.

Sau đó, Lương Thu Trang phủ sóng giờ vàng VTV qua loạt phim đình đám như: Minh Hướng dương ngược nắng, Hoa của Cảnh sát hình sự: Mặt nạ gương hay Lam ở Đấu trí.

Dù xuất hiện liên tục và thường xuyên đảm nhận vai chính diện nhưng với Lương Thu Trang, đó không phải là điều khiến cô cảm thấy áp lực.

"Là người làm nghệ thuật, tôi luôn cố gắng theo dõi tất cả bình luận của khán giả, dù là ủng hộ hay không ủng hộ. Tôi không sợ việc khán giả nói mình xuất hiện quá nhiều mà chỉ sợ người xem chê mình diễn một màu. Từ Hướng dương ngược nắng đến Cảnh sát hình sự: Mặt nạ gương, Đấu trí, những vai diễn của tôi đều mang màu sắc khác nhau.

Tôi cũng chưa đọc được bình luận hay tin nhắn nào nói rằng Hoa giống với Minh hay Lam. Là diễn viên ai cũng mong muốn được nhận những vai để mình có thể thỏa sức sáng tạo", Lương Thu Trang chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Lương Thu Trang trong phim "Hướng dương ngược nắng" (Ảnh: VTV).

Đến nữ phản diện "gây sốt" của màn ảnh Việt

Trở lại màn ảnh Việt với vai An Nhiên trong Trạm cứu hộ trái tim - bộ phim đang dành được sự quan tâm lớn của khán giả - Lương Thu Trang khiến khán giả bất ngờ và ấn tượng trong lần đầu cô thử sức với dạng nhân vật phản diện, thâm độc và nhiều thủ đoạn.

Trong tập 40 phát sóng mới đây, trích đoạn An Nhiên điên loạn, vừa chỉ trích mẹ chồng - bà Xinh - vừa tự tát vào mặt mình khiến bà Xinh hoảng loạn đã ngay lập tức "gây sốt" trên các nền tảng mạng xã hội với hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận.

Khán giả dành nhiều lời khen trước màn diễn xuất như "lên đồng" của Lương Thu Trang. Biểu cảm điên loạn, độc ác nhưng vẫn cố kìm nén những giọt nước mắt uất ức của An Nhiên qua màn hóa thân của Lương Thu Trang khiến không ít người xem nói "nổi da gà".

Trên trang VTVGo, nhiều cư dân mạng đã để lại lời bình luận khen ngợi Thu Trang: "Lương Thu Trang đóng quá đạt", "Lương Thu Trang nhập vai quá xuất sắc. Mặc dù là vai phản diện nhưng rất thích cách diễn của cô ấy, làm người xem sợ đến nổi da gà", "Xem mà cảm thấy như Thu Trang muốn ăn tươi nuốt sống mẹ chồng", "Quá xuất thần"; "Khán giả càng ghét An Nhiên bao nhiêu thì Lương Thu Trang càng thành công rực rỡ với vai diễn bấy nhiêu"...

Trích đoạn tập 40 phim "Trạm cứu hộ trái tim" với diễn xuất như "lên đồng" của Lương Thu Trang trong vai An Nhiên (Video: VTV Giải trí).

Thực tế, trong phim Trạm cứu hộ trái tim, khán giả không ít lần chứng kiến diễn xuất bùng nổ của Lương Thu Trang trong những phân đoạn cao trào, kịch tính, khi cô thể hiện sự nham hiểm, méo mó trong nhận thức và tâm lý của nhân vật.

Trong đó, phải kể đến trích đoạn tập 33. Theo đó, ở tập này, bà Xinh phát hiện An Nhiên dàn dựng chuyện có bầu lần 2 với Nghĩa, thậm chí nhờ bác sĩ làm giả kết quả để lừa chồng. Khi biết mọi chuyện bại lộ, An Nhiên "ăn vạ"', tự ngã xuống sàn rồi đổ tội cho mẹ chồng đã đẩy mình. Chưa dừng lại ở đó, An Nhiên giả vờ đau bụng và diễn cảnh đau đớn khi bị sảy thai như thật trước mặt Nghĩa.

Trích đoạn Trạm cứu hộ trái tim tập 33 đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội cũng đạt hàng triệu lượt xem, hàng nghìn lượt thích và hàng nghìn bình luận.

Ngay sau khi tập phim phát sóng, nữ diễn viên sinh năm 1990 chia sẻ trên trang cá nhân: "Em đi ngoài đường mà mọi người cứ nhìn rồi gườm gườm, không biết vì sao? Có ai biết không ạ?".

Còn trên các diễn đàn phim, khán giả để lại bình luận: "An Nhiên mưu mô, thâm độc, xem phim mà thấy sợ"; "Chưa thấy nhân vật trong phim nào lại độc ác như vậy. Cái ác thể hiện ra gương mặt, ánh mắt không cần nói gì cũng thấy sợ hãi"; "Lương Thu Trang đóng vai ăn vạ đỉnh cao"; "Sau vai này Lương Thu Trang hết quay lại đóng chính diện được luôn. Sau này có đóng vai hiền lành tốt bụng khán giả cũng thấy không hợp đâu", "Lương Thu Trang đóng vai ác mà sợ như thật vậy"...

Không chỉ để lại ấn tượng với khán giả, diễn xuất tài tình của Lương Thu Trang cũng được ghi nhận, đánh giá bởi các đồng nghiệp cùng đóng với cô trong phim.

NSND Thu Hà đảm nhận vai bà Hạ Lan trong phim chia sẻ với phóng viên Dân trí: "Lương Thu Trang đã tương tác và diễn với tôi rất tốt - nhìn thấy mặt Trang đã ghét rồi nên giúp tôi có cảm xúc và thể hiện một cách chân thực hơn. Có lúc tôi còn bảo với Lương Thu Trang rằng: "Trang ơi! Cô nhìn vào mắt con sợ lắm, như hồ ly tinh ấy".

Nhiều khi tôi cũng thương Trang lắm nhưng thật sự tôi nghĩ, hạnh phúc của một người diễn viên là lột tả được tốt nhất tính cách, hình tượng của nhân vật: vui ra vui, buồn ra buồn và ghét ra ghét. Lương Thu Trang đã đạt được điều đó".

Lương Thu Trang nhận được lời khen của khán giả và đồng nghiệp trong lần đầu đóng vai phản diện (Ảnh: VTV).

Còn NSND Mỹ Uyên vào vai bà Xinh - mẹ của Nghĩa - nhận xét Lương Thu Trang là diễn viên có nghề, có kinh nghiệm và thật sự thông minh.

"Trước mỗi phân cảnh đóng cùng Thu Trang tôi luôn trao đổi, chỉ cho bạn ấy nên diễn như thế nào, biểu cảm bộc lộ ra hết hay tinh tế ra sao và Trang đều hiểu, tiếp thu rất nhanh.

Tôi nghĩ, điều hạnh phúc của người diễn viên không phải được trao vai chính hay phụ, nhỏ hay lớn mà quan trọng là khi đảm nhận vai hiền hoặc ác thì cũng phải làm nổi bật cái chất của nhân vật.

Đóng hiền khiến người xem thương cảm, khóc cùng, đóng ác thì bị chửi, bị ghét… và Lương Thu Trang đã làm được như vậy. Tôi cho rằng, bạn ấy đã rất thành công với vai An Nhiên lần này", NSND Mỹ Uyên nói.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Lương Thu Trang nói: "Khi vào vai An Nhiên, tôi cũng ghét chính mình. Có những phân đoạn, tôi tự hỏi, mình diễn như thế đã đủ ghét chưa? Đây là vai diễn thử thách nhất với tôi, với tính cách của nhân vật An Nhiên, tôi luôn sẵn sàng nhận "gạch đá" từ khán giả".

Nữ diễn viên thừa nhận, cô cũng muốn được thay đổi, được làm mới sau những vai hiền lành, chính diện đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Thế nên với vai An Nhiên, cô đã dành rất nhiều tâm huyết. Cô phân tích rất kỹ và thấu hiểu nhân vật của mình để có thể chủ động trong từng phân cảnh.

Bản thân cô nhìn nhận rằng lần lột xác này không phải mạo hiểm mà là một cơ hội để được thử sức, sáng tạo và làm mới mình.