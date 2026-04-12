Loạt sao nhí khi trưởng thành: Lột xác ngoại hình, cuộc sống ra sao?

Phương Mỹ Chi sinh năm 2003, đoạt Á quân Giọng hát Việt nhí 2013. Đến nay, ca sĩ là gương mặt thành công nhất sau cuộc thi, là sao nhí hiếm hoi có sự nghiệp ổn định, phát triển vững chắc suốt hơn 1 thập kỷ qua.

Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi không còn đóng khung trong phong cách "cô bé dân ca" ngày xưa, mà hướng đến hình ảnh, âm nhạc hiện đại hơn nhưng vẫn giữ chất văn hóa truyền thống.

Năm 2025 là dấu mốc đáng nhớ khi Phương Mỹ Chi liên tiếp gặt hái thành công với giải 3 tại Sing! Asia và Quán quân Em xinh say hi. Nhiều bài hát của nữ ca sĩ cũng gây sốt như Bóng phù hoa, Ếch ngoài đáy giếng... Cô cũng góp mặt biểu diễn trong nhiều chương trình, sự kiện cấp quốc gia dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước , 80 năm Quốc khánh và Cách mạng tháng Tám thành công, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc...

Mới đây nhất, nhờ những đóng góp cho âm nhạc nước nhà và sự phát triển của thế hệ trẻ Việt Nam, nữ ca sĩ nhận danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng.

"Từ cô bé 12 tuổi lần đầu đứng trên sân khấu đến Phương Mỹ Chi của hôm nay, mỗi lần biểu diễn tôi đều nhắc mình phải nghiêm túc với từng khoảnh khắc.

Qua những sân khấu lớn nhỏ, tôi học cách quan sát lại chính mình, chỉnh sửa từng chi tiết, kiểm soát cảm xúc và làm chủ giọng hát, năng lượng trình diễn. Hình ảnh hiện tại không phải là “lột xác”, mà là thành quả của sự kiên trì tích lũy. Nhìn lại chặng đường ấy, tôi trân trọng từng cơ hội và biết ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc", Phương Mỹ Chi nhìn lại hành trình từ lúc còn là sao nhí cho đến thời điểm hiện tại.

RHYDER tên thật Nguyễn Quang Anh, sinh năm 2001, quê Thanh Hóa, chiến thắng Giọng hát Việt nhí 2013. Thời điểm đó, ca sĩ được xem là ngôi sao nhí với giọng hát nội lực, biến hóa nhiều thể loại nhạc như pop rock, dân gian đương đại.

Tưởng như danh hiệu quán quân sẽ là nền tảng vững chắc, giúp con đường nghệ thuật của RHYDER thuận lợi hơn, nhưng ca sĩ có nhiều năm loay hoay, chật vật. Anh từng trải qua giai đoạn vỡ giọng, biến cố gia đình, tài chính lao đao. Việc thay đổi ngoại hình và phong cách cũng khiến nam ca sĩ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, bị cho là "không vượt qua được cái bóng quá khứ".

Bước ngoặt sự nghiệp đến với RHYDER khi anh tham gia Rap Việt 2023. Từ đây, con đường âm nhạc của nam ca sĩ ngày càng khởi sắc. Năm 2024, RHYDER đoạt Á quân tại Anh trai say hi, đồng thời vào đội hình nhóm nhạc năm thành viên xuất sắc nhất.

Hiện tại, RHYDER được đánh giá là một trong những nghệ sĩ trẻ đa năng, biết sáng tác, chơi nhạc cụ. Từ sau Anh trai say hi, ca sĩ đắt show hơn, nhiều ca khúc hút triệu lượt xem và được khán giả đón nhận.

Nguyễn Thiện Nhân (SN 2002) là con út trong một gia đình làm nông ở Bình Định (cũ). Năm 2014, cô gây chú ý khi giành được ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt nhí. Sau cuộc thi, Thiện Nhân chuyển vào TPHCM, tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc với sự giúp đỡ của vợ chồng ca sĩ Cẩm Ly - nhạc sĩ Minh Vy. Cô đoạt một số giải thưởng như Mai vàng năm 2014 hạng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, Quán quân Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng 2016 cùng ca sĩ Cao Công Nghĩa.

Từng là ca sĩ nhí nổi tiếng nhưng con đường ca hát của Thiện Nhân gặp nhiều thăng trầm. Năm 2022, nữ ca sĩ mâu thuẫn với gia đình, tách ra ở riêng, tạm ngừng ca hát. Nguyên nhân là vì chuyện tình của Thiện Nhân và người yêu đồng giới tên Ngân Trác bị người thân phản đối.

Năm 2024, Thiện Nhân trở lại làng nhạc, phát hành một số sản phẩm nhưng không tạo được dấu ấn.

Gần đây, đời tư của Thiện Nhân tiếp tục gây ồn ào. Gia đình nữ ca sĩ thông báo không liên lạc được với cô, còn Fanpage của Thiện Nhân đăng bài công khai mâu thuẫn tiền bạc, tài sản với người thân. Phía anh trai Thiện Nhân cho biết đang nộp đơn nhờ cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Erik tên thật là Lê Trung Thành, sinh năm 1997 tại Hà Nội, dừng chân ở top 15 Giọng hát Việt nhí 2013. Năm 2016, Erik tham gia nhóm nhạc Monstar với vai trò giọng ca chính. Thời điểm này, anh cũng vụt sáng trở thành gương mặt nổi bật nhờ bản hit Sau tất cả.

Sau khi rời nhóm và hoạt động solo, Erik liên tiếp có những ca khúc nổi tiếng như: Mình chia tay đi, Có tất cả nhưng thiếu anh, Chạm đáy nỗi đau, Em không sai chúng ta sai… Năm 2021, anh tham gia chương trình The Heroes, giành ngôi Quán quân, có các bài hát gây chú ý như Nam quốc sơn hà, Máu đỏ da vàng... Tại Anh trai say hi mùa một năm 2024, Erik cũng ghi dấu ấn với khán giả, tham gia trong nhiều ca khúc triệu lượt xem như: Tình đầu quá chén, Ngáo ngơ, Khiêu vũ dưới ánh trăng...

Sau 13 năm, từ một cậu bé phải dừng chân sớm tại Giọng hát Việt nhí, Erik hoàn thiện nhiều thiếu sót về giọng hát để gắn với danh xưng "hoàng tử ballad", có sự nghiệp và vị trí ổn định. Anh cũng được nhận xét "lột xác" về ngoại hình, phong cách thời trang.

Felix Tiến Quang tên thật là Nguyễn Trọng Tiến Quang, sinh năm 2003, quê Nghệ An. Tại Giọng hát Việt nhí 2015, Tiến Quang gây chú ý nhờ giọng hát ấn tượng. Với sự dẫn dắt của thầy giáo Dương Khắc Linh, Felix Tiến Quang giành vị trí Á quân chung cuộc.

Sau hành trình tại Giọng hát Việt nhí, Felix Tiến Quang tiếp tục theo đuổi việc học. Giai đoạn dậy thì, anh bị vỡ giọng, từng lo lắng không thể tiếp tục ca hát. Sau đó, anh nỗ lực luyện thanh, học nhảy, tham gia một số chương trình để trau dồi kinh nghiệm.

Hiện tại, Felix Tiến Quang chuyển vào TPHCM để học tập và làm việc. Anh trau dồi chuyên môn thanh nhạc tại Trường đại học Văn Lang, đầu quân về một công ty giải trí để được hỗ trợ, phát triển. Ở tuổi 23, học trò Dương Khắc Linh được nhận xét trưởng thành hơn, "lột xác" về ngoại hình và phong cách thời trang cá tính, năng động.

Felix cho biết, hành trình đã qua có nhiều gian truân, nhưng nhờ đó anh học hỏi được nhiều điều về âm nhạc và bản thân. “Tôi biết ơn vì đã không bỏ cuộc. Còn điều chưa làm được có lẽ tôi cần tự tin hơn về chính mình để từ đó có thể kết nối khán giả", ca sĩ nói dịp đầu năm.

Grey D tên thật là Đoàn Thế Lân, sinh năm 2000, vào top 9 Giọng hát Việt nhí 2014. Thời điểm này, anh được khán giả gọi với những biệt danh như "cậu bé kính cận", "bản sao nhí Lam Trường"... Tiết mục Hà Nội trà đá vỉa hè của Grey D hút hàng triệu lượt xem nhờ giọng hát độc lạ, phong cách tự tin.

Sau cuộc thi, Grey D tham gia một số chương trình, bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Từng tham gia nhóm Monstar sau đó hoạt động solo, Grey D được đánh giá là gương mặt trẻ nhiều tiềm năng.

Ngoại hình điển trai cùng khả năng sáng tác là lợi thế cho Grey D tìm kiếm chỗ đứng ở đường đua nhạc Việt. Anh có nhiều bản hit như: vaicaunoicokhiennguoithaydoi, Có hẹn với thanh xuân, Nếu mai chia tay, Đưa em về nhà... Năm 2023, Văn Mai Hương kết hợp với Grey D và Trung Quân ra mắt Mưa tháng sáu - một trong những ca khúc gây sốt nhất năm.

Hiện tại, Grey D được nhận xét là nghệ sĩ gen Z tài năng. Anh sở hữu lượng fan đông đảo, có hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên trang mạng xã hội, các nền tảng nghe nhạc.

