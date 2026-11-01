Trong video mới đăng tải, Trương Mạn Ngọc hé lộ một phần cuộc sống thường nhật tại London (Anh). Chuyến đi lần này của bà nhằm ủng hộ người bạn lâu năm tên Justine, người vừa nhận chứng chỉ huấn luyện viên chuyên nghiệp và mở một phòng tập Pilates.

Video ghi lại hành trình của nữ diễn viên từ khi đến phòng tập, tham gia các bài tập cho đến lúc thư giãn. Trước giờ tập, bà xuất hiện với phong cách đường phố phóng khoáng.

Ngoại hình tuổi 62 của "biểu tượng sắc đẹp" nổi tiếng một thời Trương Mạn Ngọc (Ảnh: Sina).

Trong buổi tập, Trương Mạn Ngọc thực hiện nhiều động tác giãn cơ và rèn luyện sức mạnh dưới sự hướng dẫn của bạn. Từ bài tập với dây hỗ trợ giãn cơ chân đến các động tác tăng cường cơ bụng, nữ diễn viên cho thấy khả năng vận động linh hoạt.

Sau khi hoàn thành buổi tập, bà tỏ ra hài lòng và nhận xét trải nghiệm này rất thú vị. Nữ diễn viên còn thưởng thức đồ uống trước khi kết thúc hoạt động.

Bên cạnh phong cách thời trang, diện mạo của Trương Mạn Ngọc cũng thu hút sự quan tâm. Một số cư dân mạng nhận xét gương mặt minh tinh Hong Kong (Trung Quốc) đã có nhiều thay đổi theo thời gian, những dấu hiệu tuổi tác quanh mắt cũng trở nên rõ hơn.

Trong khi đó, nhiều khán giả dành lời khen cho vóc dáng mảnh mai của nữ diễn viên. Khi diện áo không tay để tập luyện, bà để lộ cánh tay săn chắc, bờ vai thanh mảnh và xương quai xanh rõ nét. Người hâm mộ cho rằng Trương Mạn Ngọc vẫn giữ được vẻ thanh lịch, cuốn hút ở tuổi 62.

Trương Mạn Ngọc được yêu thích bởi khả năng diễn xuất và vẻ đẹp tự nhiên, phóng khoáng (Ảnh: Sina).

Cuộc sống bình dị tại Pháp sau khi rời xa màn ảnh

Những năm gần đây, Trương Mạn Ngọc chủ yếu sống tại châu Âu. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên từng chia sẻ hình ảnh đời thường tại một trang trại ở Bordeaux (Pháp). Không còn những bộ trang phục hàng hiệu hay ánh đèn sân khấu, bà xuất hiện trong bộ đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, để mặt mộc và tập trung vào công việc cuốc đất, trồng rau.

Nữ diễn viên từng viết: "Mỗi lần nhặt trứng, tôi đều cảm thấy hạnh phúc và biết ơn". Theo truyền thông Hoa ngữ, bà chuyển tới Pháp sinh sống khoảng 2 năm trước và thuê một căn nhà cũ tại Bordeaux với giá khoảng 8.000 NDT (hơn 30 triệu đồng) mỗi tháng. Những công việc như chăm sóc vườn rau, nuôi gà trở thành niềm vui thường nhật của minh tinh một thời.

Những năm gần đây, Trương Mạn Ngọc sống chủ yếu tại châu Âu, tận hưởng cuộc sống làm vườn bình dị (Ảnh: Weibo).

Khác với hình ảnh xa hoa thường gắn liền với giới nghệ sĩ, Trương Mạn Ngọc lựa chọn lối sống giản dị. Bà được cho là vẫn sử dụng xe cũ, túi xách bình dân và không quá chú trọng hàng hiệu. Nữ diễn viên cũng dành sự quan tâm cho các hoạt động từ thiện, bảo vệ và cứu hộ động vật, đồng thời giúp đỡ những người xung quanh.

Cuộc sống hiện tại của Trương Mạn Ngọc nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả cho rằng sau hàng chục năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên có quyền tận hưởng cuộc sống theo cách mình mong muốn, thay vì tiếp tục chạy theo danh tiếng.

Từ mỹ nhân hàng đầu châu Á đến diễn viên đoạt giải Cannes

Trương Mạn Ngọc từng được xem là một trong những đại mỹ nhân của màn ảnh Hoa ngữ. Năm 1983, khi mới 19 tuổi, bà tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong và giành danh hiệu Á hậu. Thành tích này mở ra cánh cửa bước vào làng giải trí, giúp bà ký hợp đồng với đài TVB và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất.

Sở hữu nhan sắc nổi bật cùng khả năng diễn xuất ngày càng trưởng thành, Trương Mạn Ngọc nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón.

Xuất thân từ một cuộc thi nhan sắc, sự nghiệp của Trương Mạn Ngọc ngày càng rộng mở (Ảnh: Sina).

Theo truyền thông Hoa ngữ, ở thời kỳ đỉnh cao, bà từng tham gia tới 12 dự án điện ảnh và truyền hình trong một năm, hợp tác với nhiều ngôi sao như Thành Long, Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa, Lê Minh và làm việc cùng những đạo diễn tên tuổi như Từ Khắc, Vương Gia Vệ.

Không chỉ thành công về danh tiếng, Trương Mạn Ngọc còn sở hữu bảng thành tích giải thưởng đáng nể. Bà từng 5 lần giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong và 4 lần nhận giải Kim Mã ở hạng mục tương ứng.

Năm 2004, với vai diễn trong bộ phim Clean của đạo diễn Olivier Assayas, Trương Mạn Ngọc giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes. Thành tích này đưa bà trở thành nữ diễn viên châu Á đầu tiên nhận giải thưởng danh giá trên. Đây cũng là một trong những dấu mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của minh tinh Hong Kong.

Trương Mạn Ngọc còn là cái tên châu Á hiếm hoi được truyền thông quốc tế biết tới (Ảnh: Sina).

Sau thành công tại Cannes, Trương Mạn Ngọc dần giảm hoạt động diễn xuất, chuyển hướng quan tâm sang âm nhạc và sáng tác. Năm 2012, bà tuyên bố ngừng đóng phim, khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Kể từ đó, nữ diễn viên ngày càng ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí và gần như rút khỏi đời sống truyền thông.

Tháng 8/2025, bà mở tài khoản mạng xã hội, chia sẻ nhiều hình ảnh và video về cuộc sống cá nhân. Sức hút của minh tinh kỳ cựu vẫn rất lớn khi video đầu tiên thu hút khoảng 880.000 lượt thích, cho thấy công chúng vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho bà dù đã rời xa màn ảnh nhiều năm.

Sau hàng chục năm hoạt động nghệ thuật, Trương Mạn Ngọc được cho là sở hữu khối tài sản đáng kể nhờ thu nhập từ phim ảnh, quảng cáo và các khoản đầu tư. Một số nguồn tin truyền thông ước tính tài sản của bà lên tới hàng chục triệu USD.

Đường tình duyên nhiều trắc trở

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, chuyện tình cảm của Trương Mạn Ngọc cũng từng là đề tài được truyền thông Hoa ngữ quan tâm. Sở hữu nhan sắc nổi bật và danh tiếng hàng đầu, bà từng được nhiều người theo đuổi, trong đó có những ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí.

Ở tuổi ngoài 60, bà chọn cuộc sống một mình, không kết hôn và không sinh con (Ảnh: Sina).

Năm 1998, Trương Mạn Ngọc kết hôn với đạo diễn người Pháp Olivier Assayas. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài khoảng 3 năm. Hai người chia tay năm 2001 và không có con chung.

Sau đổ vỡ, nữ diễn viên từng chia sẻ về nỗi cô đơn và khát khao có một tình yêu bền vững. Những trải nghiệm tình cảm không như mong đợi khiến bà dần lựa chọn cuộc sống độc thân, dành nhiều thời gian hơn cho bản thân.

Ở tuổi ngoài 60, Trương Mạn Ngọc không còn quá bận tâm đến việc duy trì hình ảnh mỹ nhân như thời trẻ. Trước những nhận xét về ngoại hình thay đổi theo tuổi tác, bà từng bày tỏ quan điểm: "Từ lâu, tôi đã không còn để tâm quá nhiều đến sắc vóc. Cuộc đời này rất ngắn ngủi, sao phải ép bản thân vì những lời nhận xét của người khác".

Từ một "biểu tượng nhan sắc" của màn ảnh châu Á, Trương Mạn Ngọc giờ tìm thấy niềm vui trong những công việc bình dị, những chuyến đi và cuộc sống gần gũi với thiên nhiên.