Gần đây, diễn viên Mỹ Linh, vợ nghệ sĩ Lê Huỳnh, sinh con trai đầu lòng tại một bệnh viện ở California (Mỹ), hôm 28/10.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nam nghệ sĩ cho biết bà xã vượt cạn suôn sẻ, sức khỏe và tinh thần đều ổn định. Vợ con anh đã xuất viện, về nhà được vài ngày.

Với nghệ sĩ Lê Huỳnh, sự xuất hiện của con trai là món quà lớn sau nhiều năm mong đợi. Trước đây, Mỹ Linh từng nhiều lần sảy thai nên trong thai kỳ lần này, vợ chồng anh và người thân đều thận trọng, lo lắng. Những ngày qua, nam nghệ sĩ dành thời gian túc trực chăm sóc vợ con, đón tiếp người thân, bạn bè đến thăm.

“Tôi hạnh phúc vỡ òa, nhưng cũng bối rối khi chăm con thơ ở tuổi trung niên”, anh nói.

Lê Huỳnh sinh năm 1964, là gương mặt quen thuộc của sân khấu hài, ghi dấu ấn qua các tiểu phẩm Bói quẻ đầu năm, Ngày họp mặt, Tây Thi... Thời đỉnh cao, anh đắt show, có cuộc sống dư dả.

Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, nam nghệ sĩ trải qua giai đoạn khó khăn về kinh tế và sống kín tiếng hơn. Năm 2015, anh kết hôn với diễn viên Mỹ Linh, kém mình 29 tuổi.

Những năm gần đây, Lê Huỳnh thường về Việt Nam đóng phim, làm MC. Năm ngoái, anh góp mặt trong phim kinh dị Cải mả của đạo diễn Thắng Vũ.

Từ giữa năm nay, vợ chồng Lê Huỳnh chuyển hẳn sang Mỹ sinh sống. Ở tuổi 62, anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, giảm việc đi lại giữa hai nước. Bên cạnh các lời mời diễn hài, anh còn mở một tiệm mì.

Tuy nhiên, diễn viên đang ngừng việc kinh doanh một thời gian để đồng hành cùng vợ trong giai đoạn chăm sóc con nhỏ. Khoản tích lũy từ những năm làm nghề giúp vợ chồng trang trải sinh hoạt trong giai đoạn này.

Sau hơn 10 năm về chung nhà, Lê Huỳnh và Mỹ Linh ngày càng thấu hiểu nhau. Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Dân trí năm ngoái, nam nghệ sĩ thừa nhận khoảng cách tuổi tác từng khiến hai người xảy ra va chạm. Tuy nhiên, qua thời gian, họ học cách dung hòa khác biệt, quan tâm và tôn trọng nhau.

“Nhiều người ngạc nhiên, thắc mắc khi tôi kết hôn với vợ kém 29 tuổi. Chênh lệch tuổi tác nên chúng tôi cũng từng không tránh khỏi va chạm. Nhưng so với thời mới cưới, hiện tại tôi và vợ ngày càng thấu hiểu, hạnh phúc”, anh chia sẻ.

Theo Lê Huỳnh, sự bền chặt của hôn nhân được vun đắp từ những hành động nhỏ mỗi ngày. Cả hai cùng điều chỉnh bản thân, lắng nghe đối phương để khoảng cách tuổi tác không trở thành trở ngại trong đời sống vợ chồng.

“Mười năm bên nhau, chúng tôi học cách vun đắp hôn nhân qua những hành động nhỏ mỗi ngày, qua sự quan tâm, tôn trọng lẫn nhau, dung hòa sự khác biệt. Nhờ đó mà khoảng cách tuổi tác không phải là vấn đề lớn”, nam nghệ sĩ nói.

Nam diễn viên cho biết, vợ anh ngoài hoạt động nghệ thuật còn kinh doanh cửa hàng nail (làm móng). Lê Huỳnh tôn trọng sự độc lập của vợ, không yêu cầu cô luôn ở bên hay chăm sóc mình.

Anh vui khi bà xã có công việc ổn định, tự chủ tài chính để lo cho bản thân, phụ giúp gia đình và chăm sóc mẹ cùng các em. Nam nghệ sĩ không can thiệp vào tiền bạc của vợ, để cô chủ động với công việc và những lựa chọn riêng.

Mỹ Linh cũng đồng hành với chồng trong công việc diễn xuất. Khi Lê Huỳnh tham gia Cải mả, cô tư vấn trang phục, kiểu tóc, hỗ trợ anh chuẩn bị tạo hình nhân vật. Với nam nghệ sĩ, bà xã vừa là người bạn đời, vừa là người chia sẻ những vui buồn trong nghề.

Sau nhiều năm chung sống, Lê Huỳnh và Mỹ Linh luôn mong mỏi có con để tổ ấm thêm trọn vẹn. Trải qua những lần hy vọng rồi hụt hẫng, cả hai động viên nhau giữ tinh thần thoải mái, không để chuyện con cái trở thành áp lực.

Về mối quan hệ với con gái chung cùng vợ cũ, nghệ sĩ Kiều Oanh, Lê Huỳnh cho biết anh vẫn thường xuyên liên lạc, đưa con đi ăn. Con gái anh, Yến Khang, năm nay 18 tuổi. Nam nghệ sĩ luôn giữ cách ứng xử văn minh với vợ cũ, mong con cảm thấy thoải mái và được yêu thương.

Về sự nghiệp, Lê Huỳnh cho biết ở tuổi ngoài 60, anh không còn đặt nặng hào quang, bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Từng đạt đỉnh cao nghề nghiệp rồi trải qua thăng trầm, anh cho rằng còn được làm nghệ thuật, được đóng phim để khán giả nhận ra và nhớ đến đã là niềm hạnh phúc lớn.

Trước khi sang Mỹ, vợ chồng anh cũng vừa hoạt động nghệ thuật vừa kinh doanh nên tài chính tương đối ổn định. Nam nghệ sĩ luôn ý thức tiết kiệm, tích lũy để lo cho tương lai.

Trong sinh hoạt thường ngày, Lê Huỳnh duy trì vận động bằng việc đi bộ, đạp xe, chơi pickleball. Anh cho biết đã áp dụng chế độ nhịn ăn gián đoạn 16/8 một thời gian, thường ăn tối lúc 18h rồi đến trưa hôm sau mới dùng bữa tiếp theo. Mỗi ngày, anh ăn hai bữa để giữ vóc dáng.

Theo nam nghệ sĩ, từ khi tập thiền, yoga và chú ý đến cách hít thở, anh cảm thấy sức khỏe cải thiện, các triệu chứng đau khớp, trào ngược dạ dày cũng giảm bớt.

Ảnh: Facebook nhân vật