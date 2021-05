Lịch sử tình ái nổi tiếng của Angelina Jolie trước khi quyết định độc thân

Dân trí Những mối quan hệ của Angelina Jolie từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Trong đó, cuộc hôn nhân của cô với Brad Pitt khiến fan tiếc nuối nhất.

Angelina Jolie được biết tới như một trong những "đả nữ" nổi tiếng nhất Hollywood, một nhà hoạt động xã hội không mệt mỏi, một phụ nữ có trái tim ấm áp và đầy lòng nhân hậu. Nữ diễn viên 46 tuổi sở hữu một giải Oscar và 3 giải Quả cầu vàng. Cô cũng là một trong những nữ nghệ sĩ được trả cát-sê cao nhất tại Hollywood.

Angelina Jolie sở hữu một giải Oscar, 3 giải Quả cầu vàng và là nữ nghệ sĩ được trả cát-sê cao nhất tại Hollywood.

Angelina Jolie là con gái duy nhất của nam diễn viên kỳ cựu Jon Voight và nữ nghệ sĩ Marcheline Bertrand. Cô bắt đầu làm quen với ống kính máy quay khi mới 7 tuổi và dòng máu nghệ thuật đã chảy mạnh trong con người và tâm trí Jolie.

Angelina Jolie nổi tiếng từ năm 1999 với vai diễn ấn tượng trong Girl, Interrupted. Cô gái trẻ ngày đó không ngừng chứng tỏ năng lực bản thân bằng cách sáng tạo, không ngại đối mặt với những thử thách trong công việc.

Angelina Jolie từng kể rằng, khi tham dự lần thi thử vai đầu tiên, cô mới là một cô bé tuổi teen. Đạo diễn đã từ chối Jolie vì chê rằng, thái độ của cô không đúng mực. Nhưng Jolie đã biến sự "không đúng mực" của mình trở thành cá tính và trở nên đặc biệt. Cô liều lĩnh ở phim trường, không ngại thử nghiệm những thứ mới mẻ. Năm 24 tuổi, tài năng diễn xuất của Jolie được ghi nhận với giải thưởng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp dành cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Angelina Jolie sở hữu vẻ ngoài quyến rũ và là một trong những nữ diễn viên đẹp nhất Hollywood.

Cá tính mạnh mẽ cũng khiến cuộc sống tình cảm của Angelina Jolie sóng gió và trở thành chủ đề bàn tán không kém sự nghiệp đình đám của cô. Nữ diễn viên xinh đẹp trải qua 3 cuộc hôn nhân với nam diễn viên Jonny Lee Miller, Billy Bob Thornton và Brad Pitt. Ngoài ba mối quan hệ chính thức này, Angelina Jolie còn có nhiều mối quan hệ khá "ồn ào" khác.

Angelina Jolie kết hôn với diễn viên người Anh - Jonny Lee Miller vào năm 1996. Jonny là bạn diễn của cô trong phim Hackers (1995). Cuộc hôn nhân của minh tinh với người chồng đầu tiên kéo dài hơn 1 năm. Họ ly thân vào năm 1997 và chính thức ly dị hai năm sau đó. Sau khi kết thúc mối quan hệ, cặp đôi xem nhau là bạn. Năm 2014, khi được hỏi về người chồng đầu tiên, Angelina Jolie từng chia sẻ: "Anh ấy là người bạn tuyệt vời. Dù bộ phim (Hackers) đã cũ, nhưng chúng tôi đã có nhiều ký ức vui vẻ khi làm việc cùng nhau".

Angelina Jolie và người chồng đầu tiên - nam diễn viên người Anh Jonny Lee Miller từng có 1 năm chung sống.

Trước khi kết hôn với Miller, Jolie đã có một mối quan hệ ngắn ngủi với bạn diễn trong bộ phim Foxfire (1996) - nữ diễn viên Jenny Shimizu. "Tôi có lẽ sẽ kết hôn với Jenny Shimizu nếu tôi không kết hôn với chồng tôi. Tôi đã yêu cô ấy ngay từ những giây phút đầu tiên", ngôi sao cá tính chia sẻ.

Năm 1997, Angelina Jolie từng bị đồn thổi có tình cảm với nam diễn viên Timothy Hutton khi cùng hợp tác trong Playing God. Mối quan hệ này không bao giờ được Angelina Jolie xác nhận bởi khi đó cô đang là vợ của Jonny Lee Miller.

Angelina Jolie từng thừa nhận yêu nữ diễn viên Jenny Shimizu khi hợp tác với cô vào năm 1996.

Angelina Jolie gặp người chồng thứ hai - nam diễn viên Billy Bob Thornton tại phim trường bộ phim Pushing Tin vào năm 1999. Cặp đôi lập tức lao vào nhau bất chấp việc Billy Bob Thornton đang có bạn gái và chuẩn bị kết hôn. Vì Angelina Jolie, Billy hủy hôn ước với nữ diễn viên Laura Dern và nhanh chóng làm đám cưới với nữ diễn viên Angelina Jolie vào tháng 5/2000.

Cặp đôi từng khiến dư luận xôn xao khi cùng đeo vòng cổ có máu của nhau để chứng minh tình yêu dành cho đối phương. Họ cùng nhận cậu con trai nuôi đầu tiên của Angelina Jolie - Maddox từ Campuchia vào năm 2002.

Tuy nhiên, sau ba tháng nhận nuôi Maddox, Jolie và Billy Bob ly thân và hoàn tất thủ tục ly dị vào năm 2003. Có thông tin cho rằng, sự xuất hiện của bé Maddox và tình cảm đặc biệt mà Angelina Jolie dành cho cậu con nuôi người Campuchia này là nguyên nhân khiến cặp đôi tan vỡ.

Angelina Jolie và người chồng thứ hai - nam diễn viên Billy Bob Thornton từng có mối tình "ồn ào", cuồng nhiệt.

Năm 2003, Angelina Jolie và nam diễn viên Colin Farrell từng bị đồn thổi về mối quan hệ trên mức đồng nghiệp khi cộng tác trong Alexander. Nam diễn viên điển trai Jared Leto, Val Kilmer, bạn diễn của Jolie trong Alexander, cũng nằm trong danh sách các bạn trai tin đồn của Jolie.

Khi tham gia Alexander, Angelina Jolie có tin đồn tình cảm với cả ba bạn diễn Jared Leto, Val Kilmer, Colin Farrell.

Năm 2005, nữ diễn viên từng nhiều lần có mặt trong danh sách những mỹ nhân gợi cảm và đáng khao khát nhất thế giới gặp Brad Pitt tại phim trường bộ phim Mr. & Mrs. Smith. Khi đó, Brad đang là chồng của nữ diễn viên Jennifer Aniston. Sự kết hợp ăn ý trên phim trường và cũng có thể vì quá nhập vai, Brad Pitt đã phải lòng Angelina Jolie. Anh quyết định ly hôn Jennifer Aniston và bắt đầu mối quan hệ với nữ diễn viên xinh đẹp.

Chuyện tình tay ba giữa Brad Pitt, Angelina Jolie và Jennifer Aniston từng tiêu tốn nhiều giấy mực của truyền thông. Angeline Jolie bị chỉ trích là "người thứ ba", Brad Pitt bị gọi là "người đàn ông bạc bẽo" còn Jennifer Aniston thì nhận được sự cảm thông của đông đảo người hâm mộ.

Angelina Jolie và Brad Pitt bén duyên khi cùng cộng tác trong Mr. & Mrs. Smith vào năm 2005.

Bất chấp những lời dị nghị của công chúng, Angelina Jolie và Brad Pitt đã trở thành cặp tình nhân "vàng" và quyền lực nhất làng giải trí Hollywood khi đó. Họ lần lượt nhận ba đứa con nuôi và đón 3 đứa con ruột chào đời, tạo thành gia đình nổi tiếng nhất thế giới. Năm 2014, sau gần 10 năm hò hẹn, cặp đôi làm đám cưới tại lâu đài cổ ở Pháp trước sự chứng kiến của 6 đứa con và bố mẹ của Brad Pitt.

Trong thời gian chung sống, Brad Pitt là người đã ở bên Angelina Jolie trong hai cuộc phẫu thuật quan trọng: cắt bỏ tuyến vú và cắt bỏ tử cung để ngăn chặn nguy cơ ung thư. Ngôi sao từng giành giải Oscar cho biết, cô đưa ra quyết định cắt bỏ tuyến vú, ống dẫn trứng và buồng trứng sau khi phát hiện mang trong mình bản sao lỗi của gene có nguy cơ mắc ung thư vú và ung thư buồng trứng.

Angelina Jolie và Brad Pitt trở thành cặp đôi quyền lực và nổi tiếng nhất Hollywood trong suốt 10 năm.

"Tôi đã phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú, sau đó cắt bỏ buồng trứng và ống dẫn trứng làm giảm đáng kể nguy cơ mắc ung thư dù không loại bỏ được hoàn toàn khả năng này. Tôi thường được hỏi tại sao tôi lại chọn lựa như vậy, tại sao tôi lại công khai chuyện đó và phẫu thuật ảnh hưởng đến tôi như thế nào. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, tôi lựa chọn phẫu thuật để tăng khả năng ở đây, để thấy con cái của mình lớn lên và gặp gỡ những đứa cháu của mình", cô chia sẻ với tờ Time.

Thế nhưng chỉ 2 năm sau đám cưới trong mơ và hơn 10 năm bên nhau, Angelina Jolie đã đệ đơn ly hôn Brad Pitt, khép lại chuỗi ngày ngọt ngào và ngập tràn hạnh phúc giữa hai người. Những bí mật về cuộc hôn nhân "vàng" của Hollywood bắt đầu được hé lộ. Brad Pitt được cho rằng nghiện rượu và có hành vi bạo lực, nguyên nhân chính khiến mối quan hệ giữa anh và Jolie tan vỡ.

Năm 2014, Angelina Jolie và Brad Pitt tổ chức hôn lễ tại Pháp nhưng chia tay 2 năm sau đó.

Cặp đôi lao vào kiện tụng để giải quyết tranh chấp quyền nuôi con suốt 3 năm qua vẫn chưa ngã ngũ. Angelina Jolie muốn giành toàn quyền nuôi con trong khi Brad Pitt muốn chia sẻ một phần trách nhiệm với cô. Gần đây, Angelina Jolie không còn cấm chồng cũ tới gần các con và để chúng gần gũi cha hơn.

Hậu hôn nhân, Angelina Jolie lao vào làm việc và dành tình cảm bù đắp cho 6 đứa con.

Ngôi sao nổi tiếng cho biết, cô trở nên mạnh mẽ và bản lĩnh hơn sau biến cố hôn nhân nhờ sự xuất hiện của 6 đứa con. "Đó là những đứa trẻ mạnh mẽ và dũng cảm", cô nói. Nữ diễn viên luôn biết ơn cuộc đời cho cô cái duyên được gặp gỡ ba đứa con nuôi: "Với ba con nuôi, tôi không thể kể về quá trình mang thai, nhưng tôi có thể kể cho chúng nghe một cách cụ thể và tràn ngập tình yêu thương về hành trình tôi tìm thấy chúng, hay về cảm giác lần đầu tôi nhìn vào mắt chúng".

Hiện tại, Angelina Jolie cảm thấy hạnh phúc dù không có người đàn ông nào bên cạnh. Cô dành thời gian cho công việc, chăm sóc các con và những dự án thiện nguyện ý nghĩa. Ngôi sao nổi tiếng tâm sự trong bài phỏng vấn của chương trình E! News' Daily Pop gần đây rằng: "Tôi có một danh sách rất dài những gì tôi không thích. Vậy nên tôi độc thân cũng lâu rồi".

Nữ diễn viên 46 tuổi khẳng định, cô là người độc thân vì "quá khó tính".

Nữ diễn viên dường như xác nhận rằng, cô không còn nghĩ tới chuyện hò hẹn sau khi chia tay Brad Pitt. Khi cuộc hôn nhân thứ ba tan vỡ, cô đặt lợi ích của 6 đứa con lên hàng đầu: "Mỗi ngày thức dậy, tôi đều tâm niệm một điều rằng tôi phải đảm bảo các con mình ổn về thể chất lẫn tinh thần". Nữ diễn viên 46 tuổi tin rằng, mình đang làm rất tốt vai trò của một người mẹ và giúp các con hàn gắn những vết thương lòng khi cha mẹ ly hôn.

Sau gần 10 năm tập trung vào công việc đạo diễn, lồng tiếng và chỉ tham gia có 2 phần phim Maleficent, Angelina Jolie đã quyết định trở lại trường quay với tư cách diễn viên trong hai dự án phim Those Who Wish Me Dead và Eternals.

Sau gần 10 năm tập trung làm đạo diễn, tham gia các công việc thiện nguyện và chăm sóc 6 đứa con, Angelina Jolie đang có hai dự án được chờ đợi là Those Who Wish Me Dead và Eternals.

Bộ phim Those Who Wish Me Dead (tựa Việt: Kẻ nguyền ta chết) do cô đóng chính sắp ra mắt. Trong phim, cô vào vai một lính cứu hỏa và "bà mẹ 6 con" thú nhận rằng, quá trình đóng phim khiến cô thấy như "được chữa lành". "Tôi bị thu hút bởi những người từng trải qua đổ vỡ. Sau đó, họ tìm thấy con đường để tiến về phía trước và vượt qua mọi thứ. Là một diễn viên, thật dễ chịu khi được thể hiện những vai diễn như vậy", Angelina Jolie chia sẻ.

Ít đóng phim trong 10 năm qua nhưng sức hút của "người đàn bà đẹp" không giảm sút khi tạp chí Forbes vẫn xếp cô đứng thứ hai trong danh sách Những nữ diễn viên nhận cát-sê cao nhất Hollywood năm 2020 với thu nhập trung bình là 35,5 triệu USD (khoảng 816 tỷ đồng) từ một bộ phim. Trong đó, thù lao của Jolie cho "bom tấn" Eternals của Marvel lên đến 200 triệu USD.

