Lên chức bà, người đẹp U70 Carol Wright vẫn phẫu thuật nâng ngực

Dân trí Carol Wright - Ngôi sao của show truyền hình ăn khách "The Only Way Is Essex" tiết lộ bà mới trải qua ca phẫu thuật nâng ngực ở tuổi 61.

Mới đây, Carol Wright - ngôi sao của show truyền hình ăn khách The Only Way Is Essex đã tiết lộ với phóng viên rằng bà vừa trải qua ca phẫu thuật "đại tu" vòng một. Đây là lần thứ hai Carol Wright phẫu thuật nâng ngực. Lần một, bà làm phẫu thuật thẩm mỹ cách đây đã 25 năm. Cựu ngôi sao truyền hình Anh cho biết bà cảm thấy tự tin hơn nhiều sau khi thực hiện ca phẫu thuật thẩm mỹ. Carol nói với tạp chí OK rằng: "Tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Tôi 61 tuổi và không có gì phải xấu hổ. Ở độ tuổi của tôi, "vòng một" không còn đẹp nữa và nếu bạn muốn chỉnh sửa sắc đẹp thì tại sao lại không thể làm". Carol Wright tự tin hơn sau khi phẫu thuật nâng ngực. Bà Carol nói rằng bà luôn tự hứa với mình sẽ "tu sửa vòng một" và đó là điều mà bà đã cân nhắc trong suốt 5 năm qua. Carol thừa nhận: "Tôi là người kiêu ngạo và tôi muốn mình luôn trông xinh đẹp nhưng mỗi khi mua áo tắm, tôi cảm thấy mình là người phụ nữ kém quyến rũ nhất trên bãi biển". Carol Wright - Bà mẹ của bốn người con Mark, Josh, Jessica và Natalya sẽ chính thức lên chức bà trong vài tháng tới. Hiện tại, cả con gái Jessica và con trai Josh của bà đều đang mong đợi những đứa con đầu lòng. Vào thời điểm này năm ngoái, Carol đã lên Instagram và chia sẻ với người hâm mộ rằng vợ chồng bà đều mắc Covid-19. Bà kêu gọi người hâm mộ cẩn thận với bệnh dịch và bảo vệ sức khỏe. Sau thời gian điều trị bệnh, bà Carol và chồng - Ông Mark đều hồi phục sức khỏe nhưng anh rể của bà là Eddie đã chết sau trận chiến kéo dài 8 tuần với Covid-19. Bà Carol Wright nổi tiếng khi tham gia show truyền hình ăn khách The Only Way Is Essex từ năm 2010. Gia đình bà là một trong những gia đình nổi tiếng nhất tại Anh khi tất cả các thành viên trong gia đình đều tham gia show truyền hình thực tế. Vĩnh Ngọc Theo Mirror