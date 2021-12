Chụp ảnh cùng con trai, "sao" U80 Jaclyn Smith gây choáng vì quá trẻ đẹp

Dân trí Ngôi sao phim "Những thiên thần của Charlie" Jaclyn Smith được người hâm mộ dành nhiều lời khen ngợi khi chia sẻ hình ảnh trẻ đẹp ngỡ ngàng bên con trai.

Ngày 16/12, ngôi sao điện ảnh kỳ cựu Jaclyn Smith đã chia sẻ bức ảnh bà chụp cùng con trai Gaston Richmond trên trang Instagram cá nhân. Bà mẹ 76 tuổi khiến người hâm mộ choáng ngợp khi trông không hề già hơn con trai của mình.

Jaclyn Smith xinh đẹp và trẻ trung

Nữ diễn viên phim Những thiên thần của Charlie trông trẻ hơn tuổi thật khi khoác vai con trai cưng Gaston Richmond, 39 tuổi chụp hình. Nhiều người hâm mộ và bạn bè đã bình luận rằng: "Nhìn chỉ như hai chị em". Gaston hiện là nhà quay phim trên các chương trình truyền hình của Mỹ.

Jaclyn Smith trẻ trung đáng kinh ngạc trong ảnh chụp cùng con trai.

Jaclyn Smith thường xuyên chia sẻ trên trang Instagram cá nhân những hình ảnh về lối sống lành mạnh của bà để giữ nhan sắc và sức khỏe. Một trong những thói quen hàng ngày của ngôi sao U80 là mỗi sáng uống một cốc sinh tố dưa chuột, táo, chanh, cần tây, gừng, rau chân vịt và cải xoăn.

Những hình ảnh đẹp về Jaclyn Smith

Jaclyn Smith nổi tiếng với vai Kelly Garrett trong bộ phim truyền hình ăn khách Những thiên thần của Charlie được phát sóng từ năm 1976 đến năm 1981. Đây là một trong những bộ phim truyền hình kinh điển của Mỹ và đã biến các diễn viên của phim thành những ngôi sao nổi tiếng. Jaclyn đã đóng 110 tập của bộ phim truyền hình này.

Jaclyn Smith ngày còn trẻ.

Sau thành công của phim Những thiên thần của Charlie, Smith tiếp tục tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như George Washington, The Night They Saved Christmas (both 1984), Florence Nightingale (1985), Windmills of the Gods (1988), Settle the Score (1989), Lies Before Kisses, Kaleidoscope (1990) và Family Album (1994).

Không chỉ là diễn viên, Jaclyn Smith còn lấn sân sang kinh doanh thời trang, đồ gia dụng. Bà bắt đầu kinh doanh thời trang từ năm 1985 và sau đó kinh doanh đồ gia dụng từ những năm 2000. Jaclyn Smith kiếm bộn tiền nhờ việc kinh doanh của mình.

Jaclyn Smith tươi tắn trên truyền hình

Nữ diễn viên xinh đẹp và nổi tiếng từng kết hôn bốn lần. Cuộc hôn nhân đầu tiên của bà là với nam diễn viên Roger Davis (1968 - 1975). Sau đó bà kết hôn với Dennis Cole, một diễn viên từng xuất hiện trong phim Những thiên thần của Charlie vào năm 1978 và ly hôn vào năm 1981.

Năm 1981, Smith kết hôn với nhà làm phim Tony Richmond, họ có với nhau hai người con là Gaston (sinh năm 1982) và Spencer Margaret (sinh năm 1985). Smith và chồng thứ ba chia tay vào năm 1989. Ngôi sao xinh đẹp hiện chung sống cùng người chồng thứ tư, một bác sĩ phẫu thuật tim mạch, người mà bà kết hôn vào năm 1997.

Jaclyn Smith hiện sống trong dinh thự trị giá gần 26 triệu USD ở Mỹ. Bà có cuộc sống bình yên và thư thái mỗi ngày. Như bà chia sẻ, bà đã làm việc chăm chỉ từ khi còn ít tuổi để có cuộc sống như ngày hôm nay.

"Đúng là giờ đây tôi có thể ngồi cả ngày bên bể bơi uống cocktail. Đó là vì tôi đã làm việc cực kỳ chăm chỉ. Tôi làm việc tối ngày kể từ khi tôi còn là một cô gái trẻ và tôi luôn nỗ lực theo cách của mình", Jaclyn Smith tâm sự.

Vĩnh Ngọc

Theo DM