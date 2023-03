Lee Da Hae đăng ảnh cưới, hạnh phúc vì "sắp làm vợ người ta"

Trên trang cá nhân Weibo, Lee Da Hae và Se7en đăng loạt ảnh cưới lãng mạn cùng thông báo: "Tình yêu 8 năm của ca sĩ Hàn Quốc - Se7en và tôi cuối cùng cũng có trái ngọt. Chúng tôi sẽ kết hôn vào tháng 5".

Lee Da Hae thừa nhận hẹn hò với nam ca sĩ Se7en vào tháng 9/2016. Trước đó, hai người nhiều lần bị giới săn tin bắt gặp xuất hiện cùng nhau trong chuyến du lịch tại nước ngoài. Hai người lựa chọn thừa nhận là một cặp từ năm 2015.

Lee Da Hae xác nhận sẽ lên xe hoa với nam ca sĩ Se7en vào tháng 5 tới (Ảnh: Weibo).

Khi mới công khai tình cảm, Lee Da Hae và Se7en không nhận được sự ủng hộ của công chúng. Họ bị chỉ trích, mỉa mai trong một thời gian dài.

Trước khi trở thành tình nhân, Lee Da Hae là bạn của Se7en. Hai người bằng tuổi và cùng gia nhập ngành giải trí xứ Hàn. Se7en từng tiết lộ, Lee Da Hae đã bên anh trong giai đoạn khó khăn nhất về sự nghiệp cũng như đời tư. Trong 8 năm hẹn hò, Seven và Lee Da Hae hầu như không chia sẻ chuyện tình cảm với truyền thông.

Se7en bị khán giả Hàn tẩy chay từ năm 2013 khi những bức ảnh ghé thăm tiệm mát-xa kèm dịch vụ mại dâm trong thời gian nhập ngũ của anh bị đăng tải. Khi đó, nam ca sĩ đang là bạn trai của nữ diễn viên Park Han Byul. Sau đó, vì quá xấu hổ với scandal của nam ca sĩ, Park Han Byul đã quyết định chấm dứt mối tình 12 năm giữa hai người.

Lee Da Hae hạnh phúc vì hành trình 8 năm yêu nhau của cô và Se7en đã có cái kết viên mãn (Ảnh: Sina).

Trước scandal, Se7en đang là giọng ca nổi tiếng của Hàn Quốc với nhiều bản hit đình đám tại châu Á như Come Back To me, Passion, I Know, Lalala... Ở giai đoạn đỉnh cao danh tiếng, Se7en được truyền thông gọi là đối thủ của Bi Rain. Không chỉ thành công trong lĩnh vực âm nhạc, Se7en còn lấn sân sang diễn xuất, đảm nhận vai chính trong phim truyền hình Goong S.

Sau khi xuất ngũ, Se7en bị khán giả tẩy chay, không thể phát hành sản phẩm mới. Năm 2015, nam sĩ kết thúc hợp đồng với công ty quản lý YG Entertainment và tự mở công ty quản lý riêng, chuyển hướng sang diễn nhạc kịch.

Trong giai đoạn khó khăn về sự nghiệp, Se7en gặp Lee Da Hae và nhận được sự ủng hộ của cô. Nhờ sự động viên của bạn gái, anh dần tìm lại sự tự tin, trở lại ca hát và công khai mối quan hệ với cô. Khi lựa chọn Se7en là bạn trai, Lee Da Hae cũng bị khán giả quay lưng vì quá khứ tai tiếng của nam ca sĩ.

Cặp tình nhân xứ Hàn không thông báo chi tiết địa điểm và thời điểm tổ chức đám cưới (Ảnh: Sina).

Lee Da Hae từng có sự nghiệp diễn xuất triển vọng tại Hàn Quốc. Cô được xem là thế hệ diễn viên thế hệ 8x tài năng của Hàn Quốc với những vai chính trong các tác phẩm ăn khách như Cô gái của tôi, Phía đông vườn địa đàng, Chuno, Iris 2, Lời nói dối vô tình...

Sự nghiệp của Lee Da Hae bắt đầu tụt dốc sau bộ phim Hotel King vào năm 2014. Sau đó, cô chỉ đóng thêm hai tác phẩm là Best Lover (2016) và Good Witch (2018). Cả hai tác phẩm đều có tỉ suất thấp và sau đó, người đẹp dừng đóng phim vì không còn được khán giả quan tâm.

Từ năm 2018 tới nay, Lee Da Hae không đóng phim mà chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện. Truyền thông Hàn Quốc nhận định, Lee Da Hae bị thất sủng và tụt lùi trong cuộc đua với các đồng nghiệp cùng lứa như Song Hye Kyo, Kim Tae Hee, Jeon Ji Hyun…

Gương mặt của Lee Da Hae cũng thay đổi khá nhiều trong vài năm gần đây. Một số ý kiến cho rằng, việc lạm dụng chỉnh sửa nhan sắc khiến gương mặt của cô thiếu nét tự nhiên và khó biểu hiện cảm xúc khi đóng phim.

Sự nghiệp của Se7n và Lee Da Hae trong những năm gần đây không khởi sắc nhưng họ luôn hạnh phúc vì có nhau (Ảnh: Sina).

Từ năm 2021, nữ diễn viên xứ Hàn chuyển hướng phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc. Cô tham gia livestream bán hàng. Nữ diễn viên cho biết, số người theo dõi cô ngày một tăng lên, video có thể thu gần 80 triệu lượt xem. Điều này khích lệ cô trở thành một TikToker thay vì làm một diễn viên. Nhờ lượt xem khủng, Lee Da Hae sở hữu thu nhập không hề nhỏ khi livestream bán hàng trên TikTok Trung Quốc.

Nói về quyết định dừng đóng phim mà chuyển hướng thành một TikToker khi góp mặt trong chương trình Omniscient Interfering View, Lee Da Hae cho hay: "Tôi không nghĩ rằng mình sẽ không hoạt động ở Hàn Quốc trong 4 năm, nhưng thời gian cứ như vậy trôi đi. Vì vậy, tôi cân nhắc nên làm gì đó và bắt đầu sử dụng mạng xã hội. Lúc đầu, tôi nghĩ nó sẽ không phù hợp. Sau một thời gian làm quen, tôi cảm thấy nó khá tốt".

Se7en biết ơn Lee Da Hae đã đồng hành cùng anh trong giai đoạn khó khăn (Ảnh: Sina).

Năm 2022, Lee Da Hae và Se7en cùng tham gia chương trình Point of Omniscient Interference, chia sẻ về hành trình yêu nhau khá sóng gió. Lee Da Hae bật khóc và nói: "Tôi đã từng rất đau khổ và khó chịu dù trong lòng tôi thật sự thích anh ấy".

Về phần Se7en, anh từng bật mí về chuyện tình với cô bạn thân Lee Da Hae: "Tôi mất đến 2 hoặc 3 tháng mới có thể mở cửa trái tim của Da Hae. Tôi đã bày tỏ tình cảm với cô ấy khi đang hơi say".

Sau 8 năm trải qua không ít thử thách, Lee Da Hae và Se7en đã quyết định lựa chọn về chung một nhà.