Lan Phương và những lần nhập vai khiến người xem "nổi da gà" hút triệu view

Lan Phương được ví như “tắc kè hoa” của màn ảnh Việt, bởi cô có thể “cân” đủ dạng vai, từ chính diện đến phản diện. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng, bản thân rất ngưỡng mộ diễn viên tài năng Meryl Streep, người luôn đạt đến tận cùng của cảm xúc trong từng vai diễn. Vì thế, cô luôn học hỏi, trau dồi mỗi ngày để hướng đến điều đó.

"Tôi rất thích đóng những nhân vật có vấn đề về tâm lý vì khó và thú vị", Lan Phương bộc bạch.

Đạo diễn Vũ Trường Khoa và Trọng Trinh đều từng nhận xét, Lan Phương mỗi lần diễn là như "lên đồng", thậm chí hơi "điên điên".

Lan Phương trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh" (Ảnh: VTV).

Linh “tiểu tam” trong “Gió ngang khoảng trời xanh”

Trong Gió ngang khoảng trời xanh (bản Việt hóa từ 30 chưa phải là hết của Trung Quốc), Lan Phương thủ vai Linh, người thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của Đăng (Doãn Quốc Đam) và Mỹ Anh (Phương Oanh).

Nhân vật của cô là một phụ nữ có kinh tế, từng trải, không cần đàn ông để tồn tại. Cô phá hoại hạnh phúc người khác không vì tình yêu mà chỉ muốn chứng minh mình “thắng cuộc”.

Sự điên cuồng của Linh qua diễn xuất của Lan Phương thậm chí còn khiến người ta rùng mình hơn cả nhân vật Lâm Hữu Hữu trong bản gốc. Trong phim, cảnh Linh gặp Mỹ Anh được xem là "đỉnh cao của sự xảo quyệt". Cô biết rõ mình đang ngoại tình với chồng Mỹ Anh, nhưng vẫn giả vờ ngây thơ, khiến Mỹ Anh hoàn toàn không nghi ngờ.

Nụ cười nửa miệng, cái liếc mắt, cách Linh nói “Mỹ Anh ơi, Mỹ Anh hạnh phúc quá, tất cả mọi thứ Mỹ Anh đều có”, đều toát lên sự ngạo mạn, lạnh lùng. Nhiều khán giả bình luận: “Ghét Linh đến mức muốn đập tivi”.

Khi Đăng muốn chấm dứt mối quan hệ, Linh không phản ứng ồn ào mà nói bằng giọng điệu bình thản, nhưng từng câu chữ lại thể hiện sự quyết liệt và khao khát kiểm soát.

Diễn xuất của Lan Phương trong những phân đoạn này hay cảnh Linh cười hả hê khi thấy Mỹ Anh phát hiện chồng phản bội khiến người xem tức nghẹn, hút hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận.

Nụ cười man trá, đắc ý của Linh qua diễn xuất của Lan Phương khiến người xem ám ảnh (Ảnh: VTV).

Nụ cười man trá, xảo quyệt và đắc ý của cô khiến khán giả vừa sợ vừa bị cuốn theo. Khán giả dành nhiều lời khen dành cho Lan Phương: “Phân đoạn này cô ấy diễn quá xuất sắc, từ nội tâm đến cử chỉ, hành động”, “Hay đến mức muốn nín thở”, “Xem đi xem lại vẫn thấy ấn tượng”...

Nhiều người nhận xét Linh có vấn đề tâm lý, chịu ảnh hưởng bởi gia đình không trọn vẹn, với mục đích rõ ràng là phá đám chứ không vì yêu Đăng.

Lan Phương chia sẻ rằng, cô cố tình xây dựng nhân vật Linh khác bản gốc để vai diễn có chiều sâu hơn.

“Linh không phải kiểu "tiểu tam" yếu đuối. Cô ấy mạnh mẽ, tự chủ và phá hoại vì muốn chứng minh mình hơn người khác. Tôi muốn khán giả ghét Linh thật sự, nhưng cũng phải thấy cô ấy đáng sợ vì sự tính toán", cô nói.

Trong tập 43 Gió ngang khoảng trời xanh mới phát sóng, diễn xuất “như lên đồng” của Lan Phương lại khiến khán giả đồng loạt “quay xe”.

Theo đó, Linh đã quyết định rời đi và tìm gặp Mỹ Anh lần cuối để nói lời xin lỗi, bày tỏ sự ân hận khi bản thân là nguyên nhân đẩy cuộc hôn nhân của Đăng và Mỹ Anh đi đến bờ vực tan vỡ.

Điều khiến nhân vật này day dứt nhất chính là hình ảnh bé Minh (con của Mỹ Anh và Đăng) một mình trong thang máy cùng chiếc vali khi bố mẹ chia tay.

Khoảnh khắc này ám ảnh và gợi nhắc Linh về tuổi thơ nhiều tổn thương của chính mình, khi cô từng sống trong cảnh gia đình tan vỡ, bố mẹ lần lượt bỏ đi. Vì vậy, cô không thể tha thứ cho bản thân vì đã khiến một đứa trẻ khác rơi vào nghịch cảnh tương tự.

Trước thái độ bất ngờ của Linh, Mỹ Anh bày tỏ sự thông cảm và tha thứ. Cô mong Linh có thể buông bỏ chấp niệm, sống nhẹ nhàng hơn trong những ngày tháng sau này.

Màn đối thoại giữa hai người phụ nữ trong tập phim này đã thu hút hơn 5 triệu lượt xem cùng hàng trăm bình luận, khiến khán giả đồng loạt "quay xe", ngừng chỉ trích và chuyển sang khen ngợi Lan Phương.

Sự nhập vai của nữ diễn viên chạm đến cảm xúc người xem, giúp họ thấu hiểu và đồng cảm với Linh - một cô gái chịu nhiều tổn thương và có vấn đề về tâm lý.

Những phân cảnh nội tâm nặng ký như Linh ngồi ôm bệt trên sàn nhà khóc vì cô độc, tủi nhục hay khóc nghẹn khi đối thoại với chính mình trong thang máy được khán giả nhận xét là diễn xuất "đỉnh cao".

Nhiều người để lại bình luận: "Lan Phương diễn như không diễn vậy, tôi đã khóc khi xem đoạn này", "Mặc dù ghét Linh thật, riêng phân đoạn này thì thương Linh", “Tập hôm nay khóc thương cho Linh nhiều quá, phải khen Lan Phương vì diễn xuất quá nhập vai”…

Về phía mình, Lan Phương kỳ vọng cảnh gặp lại Mỹ Anh giúp khán giả có thêm góc nhìn đa chiều, thấu hiểu rằng Linh không chỉ đáng trách mà còn đáng thương.

Lan Phương cũng thừa nhận cô bị công kích, chửi bới khá nhiều ở những tập trước. Nữ diễn viên chia sẻ cảm xúc lẫn lộn khi diễn xuất của mình thuyết phục khán giả, khiến họ ghét nhân vật Linh, nhưng lại chạnh lòng khi nhiều người đánh đồng cô với nhân vật.

Lan Phương cũng tiết lộ cảnh quay ấn tượng nhất là ở tập 40, khi Đăng bị dồn vào chân tường, bóp cổ Linh - hành động này không có trong kịch bản mà là sự bộc phát của Doãn Quốc Đam. “Điều đó khiến tôi sốc thật sự, cảm thấy chua chát cho nhân vật nhưng đồng thời làm những cảnh sau trở nên chân thực hơn”, Lan Phương chia sẻ.

Diệu - nàng dâu điên loạn trong “Cả một đời ân oán”

Nhắc đến những vai diễn ấn tượng của Lan Phương trên màn ảnh nhỏ, không thể bỏ qua Mai Diệu trong Cả một đời ân oán.

Mai Diệu là cô gái mồ côi, lớn lên trong cô độc và dần hình thành tính cách tham vọng, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt mục đích. Khi nhắm tới khối tài sản đồ sộ của Vũ Gia, Diệu bất chấp tất cả: Từ những hành động tưởng chừng điên cuồng, đánh chồng, mắng con đến việc lập kế hoạch tinh vi.

Những toan tính của Diệu góp phần đẩy mâu thuẫn trong phim lên cao trào và diễn xuất của Lan Phương được đánh giá cao nhờ khả năng thể hiện tâm lý phức tạp, biểu cảm linh hoạt, lột tả một Mai Diệu sống bản năng, ngông cuồng, ích kỷ và vô cùng mưu mô.

Những phân cảnh hóa điên của Lan Phương trong "Cả một đời ân oán" khiến khán giả ấn tượng (Ảnh: VTV).

Ở phần 2, cảnh Diệu gây lộn, gào rú, đập phá đồ đạc và đánh người càng khiến khán giả ấn tượng. Điều đáng nể là thời điểm quay những phân cảnh này, Lan Phương đang mang thai tháng thứ 4.

Diễn viên Mạnh Trường từng chia sẻ, anh “sợ xanh mặt” khi diễn chung cảnh Lan Phương cầm dao xông tới, bởi cô diễn rất máu lửa. Vai diễn này giúp Lan Phương giành giải Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2018.

Đoàn phim đã phải “dồn cảnh” để nữ diễn viên hoàn thành vai diễn sớm, nhưng dù mang thai, cô vẫn hóa thân xuất sắc với những cảnh gào thét, đập phá và quần quại. Lan Phương khẳng định, Diệu ở phần 2 còn “kinh khủng” hơn phần 1 nhiều lần.

Diễn xuất của Lan Phương trong vai Diệu cũng nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Một khán giả bình luận: “Chị đóng đạt lắm, càng nhiều người ghét, càng có nghĩa là vai diễn của chị đã thành công”.

Một người khác chia sẻ: “Mỗi lần Diệu xuất hiện, cảnh quay đều tối sầm lại, nhạc rùng rợn nổi lên. Diệu đứng từ xa, mặc đồ đen, mặt mũi già nua, mắt trợn trừng nhìn chằm chằm về ống kính. Xem khá sợ”.

Tuy nhiên, Lan Phương nhấn mạnh Diệu không chỉ là phản diện đơn thuần. Nhân vật này tồn tại những mặt đối lập và đấu tranh nội tâm: Tự lập, tự chủ, đồng thời hết lòng yêu thương Phong. Cô đánh mất tình yêu vì quá đắm đuối nhưng lại ích kỷ.

Lan Phương nói: “Diệu biết mình không có xuất phát đầy đủ như người khác, nên luôn muốn tìm cách lấy được càng nhiều càng tốt để được hạnh phúc và được coi trọng hơn. Cô ấy làm điều sai và điên cuồng tìm cách sửa chữa, nhưng lại tạo ra những sai lầm khác”.

Vai Linh trong Gió ngang khoảng trời xanh và Diệu trong Cả một đời ân oán là minh chứng rõ ràng nhất cho tài năng và sự dũng cảm của Lan Phương.

Cô không ngại hóa thân vào những nhân vật phản diện có chiều sâu tâm lý phức tạp, biến sự căm ghét của khán giả thành thước đo thành công trong sự nghiệp diễn xuất.