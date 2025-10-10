Lan Phương căng thẳng khi chồng Tây nộp đơn kháng cáo vụ ly hôn

Tối 9/10, diễn viên Lan Phương chia sẻ trên trang cá nhân về diễn biến mới trong vụ ly hôn với chồng cũ người Anh David Duffy.

Theo nữ diễn viên, sau 22 ngày kể từ khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc, cô nhận được thông tin David đã nộp đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm.

Lan Phương cho biết, trong suốt khoảng thời gian đó, cô từng nhiều lần hỏi chồng cũ về việc có ý định kháng cáo hay không nhưng không nhận được câu trả lời. Việc im lặng và kéo dài thời gian khiến cô rơi vào trạng thái căng thẳng và lo âu.

Lan Phương và 2 con gái (Ảnh: Facebook nhân vật).

“Trước mắt lại là một chặng đường dài: Những đêm không ngủ để thu thập bằng chứng, tự xoa dịu nỗi căng thẳng và mệt mỏi trong chính mình để hôm sau lại mạnh mẽ chăm sóc các con, và làm công việc mình yêu thích.

Dù cố không nghĩ đến, cơ thể vẫn sẽ căng ra vì lo âu. Các con… vẫn bị đặt vào giữa. Và đó là điều khiến tôi day dứt nhất”, nữ diễn viên tâm sự.

Dẫu trải qua áp lực tâm lý, Lan Phương khẳng định vẫn giữ vững tinh thần để bước tiếp.

“Tôi vẫn phải bước đi, vẫn là chính mình và là người mẹ yêu thương, bảo vệ các con mình. Các con cần được lớn lên trong một môi trường an toàn, tự do, không ai có quyền sử dụng cảm xúc của các con làm công cụ đạt được mục đích của mình", Lan Phương viết.

Trước đó, ngày 17/9, phiên tòa sơ thẩm giải quyết ly hôn giữa Lan Phương và David Duffy diễn ra tại Hà Nội.

Cả hai cùng thừa nhận mâu thuẫn hôn nhân đã trầm trọng, không thể hàn gắn nên đồng thuận ly hôn.

Họ không có tài sản chung hay nợ chung nhưng đều mong muốn được quyền nuôi 2 con. Sau gần 4 tiếng làm việc, tòa án tuyên giao quyền nuôi 2 con gái Lina Linh và Mia Mai cho Lan Phương.

Theo phán quyết, David Duffy có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con 40 triệu đồng mỗi tháng cho đến khi các con trưởng thành hoặc hai bên có thỏa thuận mới.

Chia sẻ sau phiên tòa, Lan Phương cho biết cô đã dần ổn định tinh thần, quay lại nhịp sống bình thường và tìm thấy niềm vui trong công việc.

“Phiên tòa chỉ là bước khởi đầu cho hành trình mới. Tôi cố gắng sống bình tĩnh, nhẹ nhàng, dành nhiều thời gian cho con cái và công việc”, cô nói.

Tuy nhiên, việc chồng cũ kháng cáo khiến mọi thứ một lần nữa bị kéo dài và gây áp lực cho nữ diễn viên.

Sau khi ly hôn, Lan Phương tập trung chăm sóc 2 con và cân bằng lại cuộc sống. Bên cạnh thời gian dành cho gia đình, cô vẫn đều đặn tập gym, múa và chạy bộ để duy trì năng lượng tích cực.

Nữ diễn viên cho biết, việc giữ sức khỏe thể chất và tinh thần giúp cô vượt qua giai đoạn nhiều biến động này.

Lan Phương (SN 1983) tốt nghiệp cùng lúc 2 trường là Đại học Ngoại thương và Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TPHCM (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM).

Lan Phương sớm bén duyên nghệ thuật qua sân khấu kịch và truyền hình. Cô nổi tiếng từ vai Mai Lan trong phim Cô gái xấu xí (2004) và sau đó ghi dấu ấn trong hàng loạt dự án phim giờ vàng VTV như: Cả một đời ân oán, Nàng dâu order, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình...

Lan Phương sẽ vào vai mới trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh" trên VTV (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ở mỗi dự án, Lan Phương đều cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt, từ những vai hiền lành, đáng yêu đến những nhân vật có nội tâm phức tạp.

Lan Phương và David Duffy quen nhau năm 2017, khi anh sang Việt Nam làm việc trong lĩnh vực khách sạn - nghỉ dưỡng. Cặp đôi kết hôn năm 2018 nhưng chưa tổ chức đám cưới, cùng năm đó họ đón con gái đầu lòng Lina. Đầu tháng 3/2024, gia đình có thêm thành viên thứ 2 - bé Mia.

Sau 7 năm chung sống, Lan Phương nộp đơn ly hôn vào tháng 5, khép lại hành trình hôn nhân từng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Lan Phương từng chia sẻ rằng, quyết định ly hôn đến với cô như một “sự cứu vớt” giữa những ngày tháng tuyệt vọng. “Cảm giác ấy nghĩ lại tôi vẫn rùng mình”, cô thổ lộ. Mỗi lần được tòa gọi lên - dù chỉ để bổ sung giấy tờ - cô lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

"Cảm giác như cánh cửa tự do đến gần hơn dù thực tế tôi không rõ còn bao lâu và còn bao nhiêu khó khăn nữa. Nhưng mỗi lần lái xe đến tòa - dù luôn kẹt xe, rất nhiều cầu vượt, nếu rẽ sai đường là mất thêm 20 phút để quay lại - thì chỉ cần thoáng nhìn thấy tòa nhà màu trắng uy nghiêm ở phía xa, tôi tự nhiên nở nụ cười và tim nhẹ đi một chút", nữ diễn viên tâm sự.

Hiện tại, Lan Phương đã trở lại với công việc sau thời gian nghỉ sinh. Trong năm nay, cô sẽ tham gia 2 dự án phim truyền hình mới của VFC, trong đó có Gió ngang khoảng trời xanh - bộ phim đánh dấu sự tái ngộ của cô với Doãn Quốc Đam và Phương Oanh.

“Vai diễn lần này chắc sẽ gây tranh cãi khi có liên quan đến vợ chồng nhà Mỹ Anh và Đăng. Với tôi, cảm giác được đóng phim trở lại thật hạnh phúc và mang lại nhiều năng lượng, hứng khởi”, Lan Phương chia sẻ.

Ngoài ra, cô còn tham gia một vai nhỏ trong bộ phim điện ảnh Tử chiến trên không.