Lamoon: "Em xinh" từng đóng cảnh nóng, động thái sau tin đồn đời tư

Gần đây, ca sĩ Lamoon trở thành cái tên nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Theo số liệu từ Google Trends ngày 22/3, từ khóa "Lamoon" tăng vọt 700% so với trước đó.

Sự việc bắt nguồn khi Lamoon bị vướng tin đồn có quan hệ tình cảm với một giám đốc sản xuất âm nhạc. Công ty quản lý của Lamoon đã có động thái về những đồn đoán liên quan nữ ca sĩ. Đơn vị này cho biết, Lamoon bị bôi nhọ, lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Công ty sẽ thu thập bằng chứng về nội dung, hình ảnh xâm phạm đến danh dự, uy tín và hình ảnh của nghệ sĩ.

"Trong quá trình hoạt động, công ty luôn tôn trọng sự đa dạng của các ý kiến và góc nhìn từ công chúng. Tuy nhiên, công ty sẽ không chấp nhận những hành vi lợi dụng môi trường mạng để lan truyền thông tin sai lệch, cắt ghép nội dung hoặc sử dụng hình ảnh nghệ sĩ trái phép gây ảnh hưởng đến danh dự, quyền lợi hợp pháp của nghệ sĩ.

Công ty sẽ tiếp tục theo dõi và lưu trữ các thông tin cần thiết, đồng thời sẵn sàng áp dụng các biện pháp phù hợp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nghệ sĩ khi cần thiết. Chúng tôi trân trọng sự quan tâm và tình cảm của khán giả dành cho các nghệ sĩ và mong muốn cùng cộng đồng xây dựng một môi trường thông tin lành mạnh, văn minh và tôn trọng giá trị sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật", thông báo viết.

Ca sĩ Lamoon hiện giữ im lặng trên các trang cá nhân. Phóng viên Dân trí liên hệ phía nữ ca sĩ và đại diện truyền thông cho biết: "Ngoài thông báo từ công ty quản lý, chúng tôi không phản hồi gì thêm".

Lamoon tên thật là Nguyễn Lê Diễm Hằng (SN 2003, quê ở Đà Nẵng), từng đậu á khoa Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM. Cô từng vào top 7 Thần tượng âm nhạc Việt Nam năm 2023, sau đó bắt đầu được biết đến khi lấn sân diễn xuất trong phim điện ảnh Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối.

Trong tác phẩm của Bùi Thạc Chuyên, Lamoon ghi dấu ấn với vai Út Khờ - nữ du kích hiền hậu, ngây thơ, yêu ca hát. Cảnh "nóng" của nhân vật Út Khờ cũng là một trong những tình huống được quan tâm khi phim ra rạp.

Tận dụng sức nóng từ bộ phim, hơn một năm qua, Lamoon xây dựng hình tượng nghệ sĩ trẻ đa dạng màu sắc, hết mình với nghệ thuật. Tháng 7/2025, cô gây chú ý khi tham gia Em xinh say hi, được yêu thích bởi ngoại hình đậm chất thần tượng Hàn Quốc, giọng hát ngọt ngào.

Những tiết mục có sự góp mặt của nữ ca sĩ tại chương trình như Red flag, I'll be there, Cầm kỳ thi họa... đều hút hàng triệu lượt xem. Khép lại cuộc thi, Lamoon vào top 5 chung cuộc, cùng LyHan, Bích Phương, Orange, Phương Mỹ Chi.

Tại buổi họp fan diễn ra vào tháng 9/2025, Lamoon chia sẻ, trải nghiệm ở Em xinh say hi giúp cô nhận ra âm nhạc là hành trình cứu rỗi cảm xúc. Nhìn lại con đường đã đi, Lamoon nói, lúc mới vào nghề, cô mang tiền tích góp từ quê vào TPHCM lập nghiệp nhưng loay hoay không biết nên làm gì, định hướng ra sao. Bước ngoặt đến khi cô tìm được công ty quản lý, bắt đầu có chiến lược rõ ràng hơn trong nghề.

Lamoon biết ơn những khó khăn đã giúp cô hoàn thiện bản thân. Hơn một năm qua, cô học sản xuất nhạc, tham gia làm album đầu tay, định hình cá tính âm nhạc, thay đổi phong cách, thử sức ở hình ảnh quyến rũ và cách trình diễn đẹp mắt. Cô cũng vượt qua những hạn chế như tính cách nhút nhát, rụt rè, để cởi mở hơn trong việc kết nối với khán giả và đồng nghiệp.

Ở tuổi 23, Lamoon chia sẻ con người cô cũng bao dung hơn, tĩnh lặng hơn, kỷ luật hơn. Cô hài lòng vì con đường đang đi nhất quán với con người cô, đó là phiên bản "chân thành, cầu tiến, tử tế". Từng rơi vào trạng thái mệt mỏi, áp lực nhưng cô vẫn kiên trì theo đuổi nghệ thuật đến cùng. "Nhìn kết quả hôm nay, tôi nghĩ sự nỗ lực đó là xứng đáng", Lamoon từng nói.

Bên cạnh sự nghiệp, Lamoon cũng được chú ý nhờ ngoại hình lột xác. Trước đây, Lamoon từng có giai đoạn nặng khoảng 60kg. Sau này, cô giảm hơn 10kg, có hình thể gọn gàng, gương mặt ngày càng sắc nét.

Đầu năm nay, Lamoon liên tục gây sốt khi tham dự các lễ trao giải. Khán giả đặt biệt danh cho nữ ca sĩ là "mỹ nhân thảm đỏ thế hệ mới" nhờ hình ảnh ấn tượng, gu thẩm mỹ gợi nhớ sao Hàn Quốc. Tuy nhiên, cũng có lần, nữ ca sĩ gây tranh cãi vì mặc váy xuyên thấu có phần phản cảm.

Trên trang cá nhân, Lamoon thường chia sẻ nhiều bức ảnh khoe phong cách thời trang đa dạng. Có lúc, cô ăn diện đơn giản, năng động đậm chất gen Z. Trong một số bộ ảnh quảng cáo, Lamoon chuộng hình tượng thanh lịch, cổ điển và sang trọng.

