Vợ chồng Justin Bieber lại vướng tin đồn rạn nứt

Cụ thể, mới đây, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội được cho là ghi lại quan điểm của Hailey Bieber về mối quan hệ vợ chồng đã gây xôn xao dư luận.

Trước đó, xuất hiện thông tin cho rằng Hailey đã đăng lại video của một nữ TikToker. Trong video này, người đăng tải cho rằng nhiều cuộc hôn nhân có thể tồn tại lâu dài là nhờ người phụ nữ chấp nhận hy sinh, phụ thuộc và dung thứ cho những điều tiêu cực.

Hailey Bieber luôn nỗ lực bảo vệ cuộc hôn nhân của cô và Justin Bieber (Ảnh: Getty).

Mối quan hệ giữa Justin và Hailey Bieber được lấy làm ví dụ, kèm theo những phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến tình trạng sức khỏe cũng như trách nhiệm của Justin trong vai trò người bạn đời. Thông tin nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Ngay sau khi video lan truyền, Hailey Bieber đã lên tiếng giải thích. Cô khẳng định bản thân không hề đăng lại bất kỳ nội dung nào liên quan đến đời sống hôn nhân.

“Tôi biết nhiều người đang cảm thấy quá rảnh rỗi trên mạng, nhưng tôi chưa từng chia sẻ lại bất cứ nội dung nào nói về mối quan hệ của mình”, Hailey viết.

Hailey và Justin Bieber kết hôn vào năm 2018 và có một con trai chung. Trong những năm qua, cặp đôi nhiều lần đối mặt với tin đồn rạn nứt, song vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau và thể hiện sự gắn bó trước công chúng.

Hailey Bieber thừa nhận, cuộc hôn nhân của cô và Justin Bieber không chỉ toàn ngọt ngào và hạnh phúc (Ảnh: DM).

Năm ngoái, Justin Bieber được cho là trải qua giai đoạn khủng hoảng tinh thần, ảnh hưởng đến hành vi và mối quan hệ vợ chồng. Nam ca sĩ còn vướng tin đồn sử dụng chất kích thích. Tuy nhiên, đại diện của Justin đã bác bỏ các cáo buộc, cho rằng đây là những suy diễn tiêu cực bị thổi phồng nhằm thu hút sự chú ý.

Theo người đại diện, với sự hỗ trợ của các chuyên gia tâm lý và sự đồng hành của vợ, Justin Bieber đã dần ổn định tinh thần, trở lại với âm nhạc. Đại diện này cũng khẳng định vợ chồng Justin - Hailey hiện có cuộc sống ổn định và hạnh phúc sau khi chào đón con trai.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ thêm, thời gian qua Justin dành phần lớn thời gian trong phòng thu để sáng tác, đồng thời tập trung chăm sóc gia đình và luôn trân trọng sự đồng hành của vợ.

Bản thân Hailey Bieber cũng từng thẳng thắn chia sẻ về những thách thức trong cuộc hôn nhân với Justin. Cô thừa nhận tình yêu không tự nhiên đủ đầy mà cần được nuôi dưỡng và gìn giữ mỗi ngày.

Justin Bieber luôn biết ơn bạn đời vì luôn ở bên và đồng hành cùng anh trong những giai đoạn khó khăn (Ảnh: Getty).

Trong một cuộc trò chuyện gần đây, người sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Rhode cho biết cô đang trải qua “những thời điểm khó khăn”, đồng thời thừa nhận việc kết hôn khi còn quá trẻ và sống dưới sự giám sát của công chúng khiến hôn nhân trở nên phức tạp.

“Chúng tôi chỉ đang sống từng ngày một”, Hailey chia sẻ, đồng thời bày tỏ sự mệt mỏi khi phải duy trì hình ảnh “cuộc sống hoàn hảo”, trong khi thực tế mối quan hệ của cô và Justin ngay từ đầu đã đầy thử thách.

“Cuối ngày, anh ấy vẫn là bạn thân nhất của tôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không có những ngày sống chung đầy khó khăn”, cô nói.

Theo Hailey, điều quan trọng nhất là cả hai luôn cùng nhau đối diện thử thách, thẳng thắn nhìn nhận vấn đề và hỗ trợ nhau vượt qua sóng gió.

“Hailey đã chứng kiến nhiều khía cạnh khác nhau trong con người Justin từ khi anh ấy trở thành bố và cô ấy ngày càng yêu chồng hơn. Mỗi ngày là một bài học kinh nghiệm cho họ và hai người đang đưa tình yêu của họ sang một chương mới”, một người bạn của cặp đôi nói thêm.

Hailey Bieber (SN 1996) xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cô là con gái của diễn viên Stephen Baldwin, cháu ruột tài tử Alec Baldwin. Bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 17 tuổi, Hailey từng được bình chọn là Người phụ nữ gợi cảm nhất hành tinh năm 2017.

Hailey Bieber và Justin Bieber đã ở bên nhau gần 9 năm (Ảnh: Getty).

Những năm gần đây, vì lý do sức khỏe, Hailey rút lui khỏi sàn diễn để tập trung kinh doanh. Tháng 5/2025, cô chính thức trở thành tỷ phú USD sau khi thương hiệu mỹ phẩm Rhode do mình sáng lập được mua lại với giá 1 tỷ USD.

Justin Bieber - “hoàng tử nhạc pop” - từng giành 2 giải Grammy và 33 kỷ lục Guinness thế giới. Theo Forbes, nam ca sĩ sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 300 triệu USD. Anh từng được Time vinh danh trong danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới năm 2011.

Năm 2022, Justin Bieber thông báo mắc hội chứng liệt nửa mặt, buộc phải hủy gần như toàn bộ chuyến lưu diễn toàn cầu để điều trị. Sau gần 3 năm nghỉ ngơi, nam ca sĩ đã trở lại với âm nhạc và phát hành album mới vào năm ngoái.

Tuy nhiên, theo The Hollywood Reporter, việc hủy chuyến lưu diễn năm 2022 khiến Justin Bieber thiệt hại khoảng 90 triệu USD và còn nợ công ty tổ chức sự kiện 20 triệu USD.