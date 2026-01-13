Juky San nói về áp lực tài chính, sợ người yêu cũ nghe nhạc của mình

Ca sĩ Juky San vừa ra mắt album đầu tay Đẫm tình. Nhiều nghệ sĩ thân thiết như LYHAN, Lamoon, Muộii, Liu Grace, Đào Tử A1J, Hoàng Duyên, Ngô Lan Hương… đến chúc mừng cô.

Juky San thừa nhận, quãng đường 6 năm theo đuổi âm nhạc với cô có nhiều áp lực và thử thách. Cô cho rằng đến thời điểm hiện tại, con đường làm nghề của cô vẫn chưa thực sự dễ dàng, trong đó nỗi lo tài chính là áp lực thường trực.

Juky San trong buổi giới thiệu album (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nói về album mới, Juky San cho biết đây không chỉ là một dự án âm nhạc, mà còn là nơi cô lần đầu đối diện và cởi mở hơn với những câu chuyện tình cảm của chính mình. Trước đây, nữ ca sĩ thừa nhận, cô là người khá ngại nói về đời sống riêng tư, đặc biệt là chuyện yêu đương.

"Nhưng bây giờ, tôi lại ngại… những người yêu cũ của mình sẽ nghe được album này", cô nói.

Khi được hỏi liệu 11 ca khúc có tương ứng với 11 mối tình hay không, Juky San cười và đáp: "Chỉ vài người thôi".

Với nữ ca sĩ, dù là mối tình ngắn ngủi hay dài lâu đều để lại những dấu ấn sâu sắc trong cô. "Từng ngóc ngách cảm xúc, cách tôi nhìn cuộc đời và cảm nhận về tình yêu, tôi đều đưa hết vào album", Juky San bày tỏ.

Juky San khoe vũ đạo gợi cảm trên sân khấu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo Juky San, album đầu tay giống như một cuốn nhật ký ghi lại những rung động, tổn thương và hành trình tự chữa lành trong tình yêu. Album gồm 11 ca khúc, có sự tham gia của các khách mời như Liu Grace, Đào Tử A1J và rapper Negav, phản ánh những trạng thái cảm xúc khác nhau từ hạnh phúc, đắm say đến chia ly và trưởng thành.

"Ban đầu, việc sáng tác khiến tôi rất trăn trở. Nhưng tôi nghĩ nếu không thử thì sẽ không bao giờ biết mình có thể làm được hay không. Trước đây, khi làm nha sĩ, tôi chưa từng nghĩ có ngày mình được đứng trên sân khấu với vai trò ca sĩ. Nên nếu cứ dè dặt, không dám sáng tác thì sẽ không bao giờ đi xa hơn", cô nói.