Nhan sắc gợi cảm của "Em xinh" bị gọi tên trong vụ ly hôn của Tóc Tiên

Những ngày qua, cái tên Mai Quinn nhận được sự chú ý của khán giả khi xuất hiện thông tin cho rằng cô có liên quan đến việc Tóc Tiên và Touliver ly hôn. Thậm chí, có tin đồn nữ ca sĩ từng du lịch Pháp cùng Touliver.

Trước những đồn đoán trên mạng, nữ ca sĩ lên tiếng phủ nhận. Cô viết: "Tôi đọc được một vài thông tin sai lệch liên quan đến mình và xin khẳng định là tôi không liên quan. Nếu các bạn có trí tưởng tượng phong phú thì hãy viết tiểu thuyết hoặc làm phim. Đừng để lan truyền những câu chuyện vô căn cứ về những con người thật, những nghệ danh thật".

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện phía Touliver cũng khẳng định các thông tin đang lan truyền là hoàn toàn sai sự thật.

Sự việc khiến Mai Quinn trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều, khơi gợi sự tò mò của khán giả về danh tính của nữ ca sĩ Gen Z này.

Mai Quinn sinh năm 1998, từng giành ngôi Á quân Giọng hát Việt 2017 với nghệ danh Quinn Hiền Mai, thuộc đội huấn luyện viên Noo Phước Thịnh. Ngay từ cuộc thi, cô gây ấn tượng với giọng hát nội lực, phong cách trình diễn tự tin trên sân khấu. Nữ ca sĩ cho biết, cô đam mê âm nhạc và biểu diễn nghệ thuật từ nhỏ.

Tuy nhiên, sau Giọng hát Việt, dù nỗ lực ra mắt sản phẩm, tên tuổi của Mai Quinn vẫn chưa thực sự tạo được dấu ấn rõ nét. Năm 2022, nữ ca sĩ quyết định Nam tiến, thử sức ở nhiều dự án âm nhạc nhưng vẫn chưa được công chúng biết đến rộng rãi.

Đến năm 2025, Mai Quinn mới có bước chuyển mình đáng chú ý khi tham gia chương trình Em xinh say hi. Tại đây, cô ghi điểm với hình ảnh nghệ sĩ đa tài, vừa có khả năng ca hát, sáng tác, vừa chơi được nhạc cụ. Nữ ca sĩ để lại dấu ấn qua loạt ca khúc như Gã săn cá, Not my fault, Đầu mèo đuôi chuột…

Bên cạnh âm nhạc, Mai Quinn còn thu hút sự chú ý nhờ phong cách thời trang nổi bật. Gắn liền với mái tóc xoăn vàng đặc trưng, nữ ca sĩ liên tục biến hóa hình ảnh, mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, cá tính mỗi lần xuất hiện trên sân khấu.

Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng cân đối, Mai Quinn theo đuổi phong cách gợi cảm, quyến rũ. So với hình ảnh bầu bĩnh thời điểm thi Giọng hát Việt 2017, nhan sắc của cô hiện tại được nhận xét là trưởng thành, sắc sảo hơn.

Nữ ca sĩ thường lựa chọn những thiết kế ôm sát, cúp ngực để tôn vóc dáng, đồng thời không ngại diện bikini khoe hình thể.

Về đời tư, Mai Quinn khá kín tiếng. Trước đó, cô từng gây chú ý khi tham gia chương trình Tỏ tình hoàn mỹ. Tại đây, nữ ca sĩ bày tỏ tình cảm với ca sĩ Hải Đăng Doo, nhưng không nhận được lời đồng ý.

Ở tuổi 28, sau gần 9 năm hoạt động trong môi trường giải trí, Mai Quinn đang từng bước khẳng định bản thân. Dù chưa tạo được cú bùng nổ mạnh mẽ, nữ ca sĩ phần nào chứng minh được năng lực, cá tính âm nhạc riêng và dần xây dựng hình ảnh trong lòng khán giả.

Ảnh: Facebook nhân vật