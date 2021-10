Kristen Stewart vượt qua sóng gió từ sự nghiệp đến đường tình

Dân trí Kristen Stewart là một nữ diễn viên người Mỹ, được biết đến nhờ thành công từ loạt phim "Twilight" (Chạng vạng). Ở tuổi 31, Kristen bước qua cái bóng của "Chạng vạng", khẳng định năng lực diễn xuất.

Nữ diễn viên triển vọng của Hollywood từ khi còn nhỏ

Kristen Stewart, sinh năm 1990, lớn lên tại Los Angeles (Mỹ). Gia đình cô đều làm việc trong ngành giải trí. Mẹ cô làm giám sát kịch bản và cũng là đạo diễn phim mà con gái tham gia. Cha của nữ diễn viên từng làm quản lý sân khấu và nhà sản xuất truyền hình cho kênh Fox.

Kristen Stewart sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật.

Vì bố mẹ đều hoạt động nghệ thuật liên quan tới điện ảnh nên từ nhỏ Kristen đã yêu thích và mong muốn trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Vai diễn đầu tiên của Kristen đến với cô vào năm 9 tuổi, trong bộ phim truyền hình The Thirteenth Year trên kênh Disney Channel.

Từ đó, cô tham gia rất nhiều bộ phim và nhận được nhiều nhận xét "có cánh" về khả năng diễn xuất.

Trong những năm 2007 và 2008, Kristen nhận được nhiều lời khen ngợi của giới chuyên môn với diễn xuất trong Into The Wild (2007) hay The Cake Eaters (năm 2007). Bước vào tuổi 18, cô được khen ngợi về nhan sắc và bước chân vào hàng ngũ ngôi sao trẻ triển vọng tại Hollywood.

Kristen nổi tiếng từ khi mới 18 tuổi với vai diễn trong "Chạng Vạng".

Trở thành hiện tượng toàn cầu với "Chạng Vạng"

Kristen trở thành hiện tượng toàn cầu khi cô được mời đảm nhận vai Bella Swan trong phim Twilight. Bộ phim thu về 407 triệu USD toàn cầu trong 5 tháng công chiếu. Trong khoảng thời gian này, cô và nam chính điển trai Robert Pattinson nảy sinh tình cảm. Hai người bắt đầu hẹn hò và liên tục là cái tên "nóng" trên các phương tiện truyền thông.

Các phần tiếp theo của phim Twilight lần lượt ra mắt sau đó, đưa tên tuổi của Kristen và Robert càng thêm nổi tiếng. Kết thúc loạt phim nổi tiếng kể trên, chuyện tình của Kristen và Robert cũng tan vỡ trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Nữ diễn viên bị phát hiện ngoại tình với đạo diễn đã có vợ - Rupert Sanders. Dù lên tiếng xin lỗi người yêu cũ nhưng Kristen vẫn bị công chúng quay lưng, trách cứ một thời gian. Bước khỏi cuộc tình ồn ào với Robert, Kristen dần công khai mình là người đồng tính và những chuyện tình đồng giới của cô tiếp tục khiến công chúng xôn xao.

Kristen và bạn diễn - Robert Pattinson từng có chuyện tình gây chú ý với khán giả thế giới khi tham gia loạt phim "Chạng vạng".

Cuộc thay đổi ấn tượng sau thành công của "Chạng vạng"

Khi công khai là người đồng tính, Kristen Stewart cũng thay đổi phong cách thời trang, tạo hình trên màn ảnh, diễn xuất với mong muốn thoát khỏi cái bóng của phim Twilight.

Sau dự án Twilight, Kristen quyết định tránh xa các tác phẩm bom tấn có kinh phí lớn và tập trung vào các dự án nhỏ hơn, chủ yếu là phim độc lập như Camp X-Ray và Clouds of Sils Maria.

Kristen khẳng định, việc tập trung vào những dự án nhỏ, chủ yếu là phim độc lập và không quan tâm tới doanh thu thương mại giúp cô tìm thấy chính mình và trau dồi diễn xuất. Dù các phim độc lập không mang lại doanh thu phòng vé khủng nhưng đã cho Kristen Stewart sự tự do thể hiện chiều sâu cảm xúc trên màn ảnh.

Sau thành công ngoài sức mong đợi với "Chạng vạng", Kristen Stewart nỗ lực làm mới mình với những dự án đòi hỏi diễn xuất thay vì các dự án phim ảnh thương mại.

Nhiều khán giả thừa nhận, họ không quen với tạo hình mới của Kristen. Chia sẻ về quyết định trở thành người đồng tính và công khai những mối quan hệ đồng giới, Kristen thẳng thắn nói: "Tôi không còn buồn nữa. Tôi đã thoát ra khỏi những áp đặt của người khác và giờ tôi như được sống lại lần nữa".

Kristen đang hạnh phúc với nữ biên kịch Dylan Meyer. Cặp đôi công khai tình cảm từ năm 2018. Hai người luôn thoải mái công khai tình tứ trên đường mỗi khi sánh đôi bên nhau. Dylan cũng chủ động công khai tình cảm với Kristen trên mạng xã hội.

Trong những năm qua, Kristen và bạn gái cũng đối mặt với tin đồn chia tay nhưng cặp đôi dần phủ nhận. Mới đây, Dylan chủ động đăng tải hình ảnh hạnh phúc của hai người trên trang cá nhân nhân dịp sinh nhật lần thứ 31 của Kristen như một lời khẳng định mối quan hệ vẫn êm thấm của hai người.

Kristen Stewart cũng công khai mình là người đồng tính và đang hò hẹn với nữ biên kịch Dylan Meyer.

Được biết, mối tình với Dylan hiện là chuyện tình dài hơi nhất của Kristen trong những năm gần đây. Trước khi gặp Dylan, cô từng hẹn hò với nhiều người bạn gái như thiên thần nội y Stella Maxwell, Soko, St. Vincent.

Ấn tượng tuyệt vời với vai diễn cố công nương Diana

Thời điểm này, Kristen đang bận rộn quảng bá cho bộ phim điện ảnh mới mang tên Spencer. Bộ phim tái hiện một phần cuộc đời của cố công nương Diana và trong phim, Kristen lột xác hoàn toàn khi vào vai công nương Diana.

Phim lấy bối cảnh giai đoạn đầu những năm 1990, thời điểm Công nương Diana (Kristen Stewart đóng) suy nghĩ về việc ly hôn Thái tử Charles (Jack Farthing đóng). Sự lo lắng, bất an của Diana trái ngược hoàn toàn với sự xa hoa của lâu đài và sự hào nhoáng của những yến tiệc sang trọng. Phim đưa khán giả đến gần hơn với góc khuất cô độc, ẩn sau hình tượng một công nương hoàng gia chuẩn mực.

Với lần trở lại trong Spencer, Kristen đã thu hút sự quan tâm của khán giả và đem về thành công mới khi hóa thân một cách sâu sắc hình tượng Công nương Diana quá cố.

Chỉ số đánh giá bộ phim này trên trang Rotten Tomatoes là 90% và tạp chí The Hollywood Reporter, Variety hay Forbes đều dự đoán Spencer có khả năng sẽ giúp Kristen Stewart nhảy vào "cuộc đua" Oscar cho giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm 2022.

Spencer sẽ chính thức trình làng tại Bắc Mỹ, Anh từ ngày 5/11 tới đây.

Kristen Stewart tham dự LHP Venice 2021 tại Ý, hồi tháng 9/2021.

Ngày 7/10 vừa rồi, Kristen Stewart có mặt tại London, Anh để tham dự LHP London của Anh. Cô chia sẻ: "Tôi rất vui khi được mang phim về nhà. Chúng tôi yêu Công nương Diana rất nhiều, chỉ muốn hiểu cuộc đời cô ấy... Tôi hy vọng mọi người cũng yêu cô ấy nhiều như chúng tôi".

Nói về nhân vật mình thể hiện, Kristen cũng hào hứng chia sẻ: "Tôi không thể cưỡng lại sự cám dỗ. Công nương Diana là một người hấp dẫn thực sự. Tôi đã bị cô ấy thu hút".

Kristen đang khẳng định năng lực diễn xuất và là ứng viên sáng giá tại Oscar 2022 với vai diễn công nương Diana trong bộ phim "Spencer".

Ngoại hình cá tính và cuốn hút của Kristen Stewart ở tuổi 31.

Kristen Stewart thu hút truyền thông khi xuất hiện tại LHP London, Anh, ngày 7/10.

Kristen Stewart vào vai Công nương Diana trong "Spencer"

Mi Vân

Theo Reuters/Dailymail