Kim Thư gây choáng với nhan sắc khác lạ tuổi 48, cuộc sống giờ ra sao?

Vừa qua, diễn viên Kim Thư bất ngờ thu hút sự quan tâm của khán giả khi xuất hiện trong mái tóc ngắn cá tính, khác biệt so với hình ảnh trước đây.

Kim Thư chia sẻ, sau nhiều năm gắn bó với hình ảnh dịu dàng, chị muốn thử phong cách mới. Khi thay đổi kiểu dáng mái tóc, chị cảm nhận nhiều năng lượng tích cực, đồng thời có thêm tiện lợi trong sinh hoạt hằng ngày.

"Tóc tôi nhanh dài nên tôi không lo lắng gì, chỉ thấy mình tự tin, thích thú với trải nghiệm mới này. Lúc nào chán tóc ngắn tôi lại dưỡng, chuyển sang tóc ngang rồi tóc dài. Có cơ hội thử nhiều kiểu tóc là vui rồi", Kim Thư nói.

Sự thay đổi của nữ diễn viên khiến nhiều người bất ngờ. Nhiều khán giả cho rằng mái tóc tém khá táo bạo, nhưng cũng nhiều người để lại bình luận ủng hộ Kim Thư mạnh dạn thử nghiệm phong cách mới ở tuổi 48.

Những năm gần đây, diễn viên Kim Thư không còn hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả. Từng được biết đến với danh xưng “bà hoàng phòng vé”, Kim Thư rời showbiz hơn một thập kỷ, hiện dành toàn bộ thời gian cho công việc quản lý quán ăn.

Hành trình gây dựng sự nghiệp kinh doanh với Kim Thư không hề dễ dàng. Trước đây, chị từng trải qua giai đoạn khó khăn, từ tiểu thư sung túc đến tay trắng, phải ở nhà thuê, làm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh, tương lai trở nên vô định.

"Vì cuộc sống, cái tôi của mình phải quăng đi. Khi mình không còn khả năng về tài chính thì bắt buộc mình phải làm tất cả", Kim Thư cho hay.

Hiện tại sau nhiều năm nỗ lực, nữ diễn viên đã ổn định hơn về kinh tế. Kim Thư chia sẻ, chị vượt qua thời điểm cơ cực nhờ tinh thần lạc quan. "Tôi chấp nhận đối diện với khó khăn dù phải bước đi một cách đau đớn. Thử thách là vốn sống, trải nghiệm to lớn cho tôi", diễn viên nói.

Với Kim Thư, chị không xem nấu ăn là "cần câu cơm" mà còn là đam mê. Nhờ đó, chị nghiên cứu các công thức mới, kiên trì chế biến thành công món ăn và cảm nhận niềm vui khi bạn bè, thực khách khen ngợi.

Câu chuyện về hành trình vực dậy từ biến cố, biến niềm đam mê nấu ăn trở thành công việc kiếm sống của Kim Thư đã truyền cảm hứng cho nhiều khán giả. Nhiều người ngưỡng mộ Kim Thư vì một mình nuôi 2 con gây dựng sự nghiệp, đi lên từ 2 bàn tay trắng để có cuộc sống ngày càng đủ đầy.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí hồi tháng 9/2025, Kim Thư cho biết cuộc sống tuổi ngũ tuần của chị trôi qua bình thường như nhiều người khác. Mặc dù vất vả vì dồn nhiều tâm sức cho công việc nhưng chị hài lòng vì được làm điều mình lựa chọn và gánh vác trách nhiệm với gia đình.

Ngoài công việc, chị dành thời gian gặp gỡ bạn bè, chơi thể thao, tham gia các hoạt động giải trí nhẹ nhàng, dẫn các con đi du lịch.

Ở tuổi 48, Kim Thư được khen về vẻ ngoài rạng rỡ hơn trước đây. Có thời điểm, ngoại hình chị in hằn nét vất vả vì mưu sinh. Hiện tại, nữ diễn viên lấy lại làn da căng mịn, thần thái tươi vui.

Điểm tựa tinh thần lớn nhất của Kim Thư là hai con trai Phước Quang (SN 2007) và Phước Thịnh (SN 2009) - con chung của chị với chồng cũ Phước Sang.

Trong mắt Kim Thư, các con ngoan ngoãn, tự lập từ nhỏ, chưa bao giờ đòi hỏi mẹ điều gì. "Tôi nghĩ mình có phước khi có hai đứa con tâm lý, biết nghĩ cho người khác. Con trai lớn luôn lo mẹ buồn, học cách lắng nghe, quan sát để sẻ chia với mẹ", Kim Thư nói với phóng viên.

Tháng 8/2025, khi Phước Quang tốt nghiệp cấp 3, Kim Thư nhắn nhủ: "Mẹ cảm ơn hai con đã hiểu, yêu thương và luôn bên mẹ. Tương lai phía trước có thể không trải đầy hoa hồng nhưng chúng ta sẽ cùng nhau biến sỏi đá thành cát mịn để bước đi nhẹ nhàng hơn. Chúc mừng con, chặng đường mới chỉ vừa bắt đầu".

Mỗi tuần, dù công việc bận rộn, Kim Thư vẫn dành thời gian bên các con, bù đắp tinh thần và những thiếu thốn. Diễn viên ít chia sẻ hình ảnh các con trên mạng xã hội nhưng thỉnh thoảng đưa các con đi chơi, dự tiệc tại nhà bạn bè nghệ sĩ thân thiết.

Các con của Kim Thư cũng nhiều lần gây chú ý vì hình thể nổi bật. Hiện tại, Phước Quang cao gần 2m ở tuổi 19, còn Phước Thịnh cũng cao 1,84m.

Theo Kim Thư, các con thừa hưởng gen cao lớn từ cả hai bên nội ngoại và có chế độ dinh dưỡng đúng kết hợp tập luyện thể dục thể thao đều đặn nên phát triển tốt về vóc dáng.

Nhìn lại cuộc hôn nhân đã qua, nữ diễn viên cho biết chị lựa chọn đối diện bằng sự bình thản, đặt lợi ích của các con lên trên hết. Dù không còn đồng hành, chị và Phước Sang luôn dành điều tốt nhất, mong các con luôn lớn lên trong đầy đủ tình thương từ hai phía gia đình.

Năm ngoái, khi đạo diễn Phước Sang gặp biến cố về sức khỏe, Kim Thư vẫn giữ thái độ trân trọng: "Không còn tình thì còn nghĩa". Kim Thư mong chồng cũ sớm vượt qua bệnh tật, bởi đó cũng là niềm an ủi và hạnh phúc của các con.

Khi được hỏi về chuyện riêng tư hiện tại, Kim Thư không hé lộ. Chị cho rằng điều quan trọng nhất là giữ tinh thần tích cực. “Chỉ cần tinh thần tốt thì làm gì cũng được”, diễn viên nói.

Kim Thư sinh năm 1978, từng để lại dấu ấn trong nhiều bộ phim điện ảnh như Lục Vân Tiên, Khi đàn ông có bầu, Đẻ mướn, Võ lâm truyền kỳ, Hello cô Ba... Diễn viên Kim Thư cùng "ông bầu" Phước Sang từng được xem là một trong những cặp đôi quyền lực của showbiz Việt thập niên 1990. Tuy nhiên, cuối năm 2012, Kim Thư xác nhận cả hai đã ly hôn.

Ảnh: Facebook nhân vật