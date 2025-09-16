Kim Thư hiếm hoi nhắc Phước Sang: "Mong anh khỏe, đó là niềm vui của 2 con"

Sau khi ly hôn "ông bầu" Phước Sang, cuộc sống của diễn viên Kim Thư vẫn luôn nhận được sự quan tâm của khán giả.

Từng được biết đến như "bà hoàng phòng vé" với loạt vai diễn điện ảnh ăn khách, nữ diễn viên rời xa làng giải trí, rẽ hướng hoàn toàn sang lĩnh vực kinh doanh.

Nhan sắc trẻ trung của diễn viên Kim Thư ở tuổi 47 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong cuộc trò chuyện cùng phóng viên Dân trí, Kim Thư chia sẻ chị đang tập trung toàn bộ thời gian và tâm huyết cho công việc quản lý nhà hàng, quán ăn.

"Cuộc sống của tôi cũng bình thường như mọi người thôi, chỉ khác là tôi dốc toàn tâm toàn ý vào công việc. Có thể tất bật, vất vả hơn nhiều người, nhưng bù lại, tôi được làm điều mình đam mê và thấy trọn vẹn khi gánh vác trách nhiệm với gia đình", chị chia sẻ.

Giữa bộn bề và áp lực, điểm tựa tinh thần lớn nhất của Kim Thư chính là hai con trai - Phước Quang (SN 2007) và Phước Thịnh (SN 2009). Cả hai đều sở hữu ngoại hình sáng. Đặc biệt Phước Quang cao 1,9m, diện mạo điển trai, nhiều đường nét giống mẹ, vừa tốt nghiệp THPT.

Kim Thư thường xuyên gặp gỡ, đưa 2 con đi chơi (Ảnh: Facebook nhân vật).

Kim Thư xúc động cho biết, các con rất hiểu chuyện và hiếu thảo. Dù đang ở tuổi đi học, Phước Quang và Phước Thịnh đã biết chăm sóc cha từ việc ăn uống, sinh hoạt.

"Tôi nghĩ mình có phước khi có hai đứa con tâm lý, biết nghĩ cho người khác. Con trai lớn luôn lo mẹ buồn, học cách lắng nghe, quan sát để sẻ chia với mẹ", chị kể.

Tuy nhiên, chị cũng thừa nhận đôi lúc bản thân phải gồng gánh kinh doanh nhiều, khiến mình cứng nhắc trong cách dạy con. Chị cũng đang học cách lắng nghe, sẻ chia để hiểu con nhiều hơn. Mỗi tuần, dù lịch trình dày đặc, chị vẫn dành thời gian đưa hai con đi chơi, bù đắp tinh thần và thiếu thốn.

Kim Thư từng được xem là "bà hoàng phòng vé" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhìn lại cuộc hôn nhân đã qua, Kim Thư chọn cách đối diện bằng sự bình thản. Chị cho rằng cả hai chia tay trong sự trưởng thành, để dành điều tốt đẹp nhất cho các con. Đến hôm nay, khi Phước Sang gặp biến cố về sức khỏe, chị vẫn giữ thái độ trân trọng: "Không còn tình thì còn nghĩa". Kim Thư mong chồng cũ sớm vượt qua bệnh tật, bởi đó cũng là niềm an ủi và hạnh phúc của các con.

"Với tôi, chuyện con ở với ai không quan trọng, miễn là các con lớn lên trong đầy đủ tình thương của cha mẹ và hai bên gia đình. Người ngoài có thể nghĩ mọi thứ căng thẳng, nhưng thực tế, chúng tôi đủ trưởng thành để đặt con cái lên trên hết. Có những chuyện chỉ cần người trong cuộc hiểu và trân trọng nhau là đủ", chị tâm sự.

Kim Thư duy trì chơi thể thao giữ gìn sắc vóc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hiện ở tuổi 47, Kim Thư vẫn giữ nét trẻ trung, rạng rỡ. Dù tự nhận mình "lười" chăm sóc bản thân, nhưng sau khi được bạn bè nhắc nhở, chị bắt đầu chơi thể thao, chú trọng tinh thần nhiều hơn ngoại hình.

Khi được hỏi có mong tìm một bờ vai để nương tựa, Kim Thư chỉ cười: "Tôi lớn tuổi rồi. Tôi thấy chỉ cần tinh thần tốt, thì làm gì cũng được".