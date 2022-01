Khối tài sản "khủng" của MC từng công bố nhầm kết quả hoa hậu hoàn vũ

Steve Harvey sinh năm 1957 là diễn viên hài kiêm người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng nước Mỹ hiện nay. Nam MC quen thuộc với khán giả qua các chương trình ăn khách như The Steve Harvey Morning Show, Family Feud, Celebrity Family Feud, Hoa hậu Hoàn vũ.... Ông làm việc trong làng giải trí từ cuối thập niên 90 và ngoài công việc đóng phim, dẫn chương trình, Steve còn từng viết bốn cuốn sách, trong đó có cuốn sách bán chạy nổi tiếng nước Mỹ mang tên Act Like a Lady, Think Like a Man được xuất bản vào tháng 3 năm 2009.

MC da màu có lối dẫn chương trình thông minh và hóm hỉnh từng giành 6 giải Emmy danh giá và 2 giải Marconi, 14 giải NAACP. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, khối tài sản của Steve Harvey đã lên tới gần 200 triệu USD và Steve Harvey là một trong những người dẫn chương trình thành công nhất nước Mỹ hiện nay.

Steve Harvey lịch lãm dự sự kiện (Video: IHTGTV).

Harvey sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Cha ông là một thợ khai thác than và ông từng mắc chứng nói lắp trầm trọng khi còn nhỏ. Steve Harvey học hành chăm chỉ và từng theo học hai trường đại học ở Ohio và Virginia, Mỹ.

Trước khi trở thành MC nổi tiếng như hiện tại, Harvey từng là một võ sĩ quyền Anh, nhân viên bán bảo hiểm thậm chí làm nghề giặt thảm và đưa thư. Vào cuối những năm 80, Harvey đã từng sống trong cảnh vô gia cư trong ba năm. Ông ngủ trong ô tô của mình khi không có việc làm và tắm rửa ở nhà vệ sinh ở trạm xăng.

Cơ may tới với Harvey khi ông lọt vào vòng chung kết trong cuộc tìm kiếm diễn viên hài quốc gia Johnnie Walker diễn ra vào năm 1990. Sau đó, ông bắt đầu được mời dẫn các chương trình truyền hình và tham gia các bộ phim hài. Steve Harvey nhanh chóng gây dựng được danh tiếng bởi khả năng dẫn dắt chương trình hấp dẫn và thú vị. Nhiều năm trở lại đây, Steve Harvey đã trở thành "MC quốc dân" quen thuộc với đông đảo khán giả xem truyền hình Mỹ.

Steve Harvey trong đêm chung kết hoa hậu hoàn vũ 2015 (Ảnh: Reuters)

Vào tháng 12 năm 2015, tên tuổi của Steve Harvey được nhắc tới "nhiều chưa từng thấy" sau khi ông đảm nhiệm vai trò MC đêm chung kết cuộc thi hoa hậu hoàn vũ 2015 diễn ra tại Las Vegas, Mỹ và đọc nhầm tên người giành vương miện.

Khi công bố kết quả chung cuộc, Steve Harvey đã xướng tên hoa hậu Colombia Ariadna Gutiérrez là người chiến thắng. Vài phút sau khi Ariadna đăng quang, đội vương miện hoa hậu, Harvey thông báo rằng ông đã đọc kết quả không chính xác và hoa hậu hoàn vũ thực sự là người đẹp Philippines Pia Wurtzbach.

Màn đọc nhầm kết quả cuộc thi hoa hậu "có một không hai" đã khiến người đẹp "hụt" vương miện Ariadna Gutiérrez khóc không ngừng và Steve Harvey sau đó đã phải nhiều lần xin lỗi cả hai người đẹp vì sự nhầm lẫn của mình. Steve Harvey thừa nhận ông trải qua nhiều ngày tồi tệ sau đêm chung kết hoa hậu khi thấy tên mình bị chỉ trích khắp nơi.

Sau scandal "nhầm tên hoa hậu", nam MC nổi tiếng thậm chí đã mời á hậu hoàn vũ Ariadna Gutiérrez tham gia trả lời phỏng vấn trong show truyền hình của ông và trong cuộc trò chuyện, ông vừa khóc vừa nói lời xin lỗi Ariadna Gutiérrez. Steve Harvey nói: "Bạn là người duy nhất mà tôi thực sự muốn nói chuyện. Vì sai lầm mà tôi đã mắc phải, tôi đã đưa bạn trở thành tâm điểm chú ý, đó không bao giờ là chủ đích của tôi. Tôi không muốn việc này xảy ra với bất kỳ ai. Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi về những gì đã xảy ra với bạn". Sau khi nghe những lời xin lỗi thành khẩn của Steve Harvey, người đẹp Ariadna Gutiérrez đã tha thứ cho ông.

Dù vấp phải khá nhiều chỉ trích sau vụ "công bố nhầm hoa hậu hoàn vũ" nhưng tên tuổi của Steve Harvey dường như lại càng nổi tiếng hơn. Ông trở lại với tư cách là người dẫn chương trình cho chung kết hoa hậu hoàn vũ năm 2017, 2018, 2019 và 2021. Steve Harvey đã không còn công bố nhầm tên người chiến thắng trong bất cứ đêm chung kết hoa hậu nào nữa.

Steve Harvey từng làm MC nhiều đêm chung kết hoa hậu hoàn vũ (Ảnh: Getty Images).

Về đời tư, MC nổi tiếng đã kết hôn ba lần. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Steve Harvey là với Marcia Harvey, ông và vợ có hai con gái sinh đôi và một con trai. Trong cuộc hôn nhân thứ hai với Mary Shackelford, Harvey có thêm một người con trai khác tên là Wynton. Cặp đôi ly hôn vào tháng 11 năm 2005.

Vào tháng 6 năm 2007, Harvey kết hôn với Marjorie Bridges, người mà ông nói là đã thay đổi cuộc đời ông và giúp ông sống tốt hơn. Marjorie Harvey có ba người con riêng tên là Morgan, Jason và Lori. Sau khi kết hôn, Steve nhận tất cả ba người con riêng của vợ làm con nuôi. Trong cuộc thi hoa hậu hoàn vũ 2021, con gái nuôi của Steve Harvey - Lori đã ngồi ghế giám khảo trong đêm chung kết.

Steve Harvey dự sự kiện cùng người vợ thứ ba (Video: MaximoTV).

Steve Harvey và gia đình hạnh phúc của ông hiện sống trong biệt thự xa hoa trị giá 15 triệu USD tại Atlanta, Georgia, Mỹ. Đây là căn nhà mà ông mới tậu vào năm 2020. Trước đó, vào năm 2007, Steve Harvey từng mua một dinh thự với giá 9 triệu USD và 9 năm sau, ông lãi lớn khi bán ngôi nhà với giá 17,5 triệu USD.