Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ một câu chuyện xúc động, cho thấy sức lan tỏa của bản hit Viết tiếp câu chuyện hòa bình không chỉ nằm ở những con số thống kê, với 6,5 tỷ lượt nghe và xem, mà còn ở cách ca khúc chạm đến trái tim người nghe.

Trong chuyến công tác tại Hải Phòng cách đây không lâu, Nguyễn Văn Chung đã trải qua khoảnh khắc khó có thể quên khi được một người hâm mộ nhận ra và ôm lấy nam nhạc sĩ bật khóc nức nở, bày tỏ niềm yêu mến bài hát của anh.

Khán giả ôm Nguyễn Văn Chung khóc nức nở vì "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" (Video: Facebook nhân vật).

Câu chuyện xảy ra tình cờ tại một quán ốc ở Hải Phòng. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung kể lại, anh bất ngờ khi bà chủ quán ốc nhận ra anh và bày tỏ sự xúc động khi nghe Viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Khán giả này đã không kìm được nước mắt khi nói rằng bài hát của Nguyễn Văn Chung đã chạm đến trái tim chị.

Trong video được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ, người hâm mộ này nói: "Bài hát của Nguyễn Văn Chung chạm đến trái tim của rất nhiều đồng bào. Mỗi lần nghe bài hát của em, chị cảm thấy vô cùng xúc động. Chị mong em có thêm nhiều bài hát như thế nữa".

Nữ khán giả bật khóc khi bày tỏ cảm xúc về bài hát "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (Ảnh: Cắt từ video).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cha đẻ của bản hit 6,5 tỷ lượt nghe và xem cho hay, anh cảm thấy vui và cảm động khi được khán giả bày tỏ tình cảm với bài hát của mình như vậy.

Anh đã nghe nhiều lời khen, nhận được nhiều lời cảm ơn vì bài hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình, nhưng đây là lần đầu tiên có khán giả xúc động tới bật khóc.

Nhạc sĩ cũng nhận được món quà từ người hâm mộ này, đó chính là món ăn trong quán của chị. Nhạc sĩ vui vẻ đón nhận món quà ấm áp.

Nói về những lần được người hâm mộ tặng quà, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có rất nhiều kỷ niệm.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (bên phải) và người hâm mộ trong sự kiện anh ra mắt sách gần đây (Ảnh: Tài Linh).

Bởi những bản nhạc của Nguyễn Văn Chung có tính đại chúng, nên người hâm mộ nam nhạc sĩ ở đủ mọi lứa tuổi. Khi các bài hát càng nổi tiếng, anh càng thường xuyên được nhận ra và được người hâm mộ bày tỏ sự yêu mến.

"Tôi đã từng tổ chức giao lưu với những người hâm mộ lớn tuổi, lẫn các em nhỏ tiểu học. Tôi rất vui khi được mọi người yêu quý", nhạc sĩ nói.

Không chỉ nhận được tình cảm từ công chúng nói chung, Nguyễn Văn Chung còn là người truyền cảm hứng cho nhiều người lính. Sau dịp đại lễ 30/4, anh đã nhận được những món quà đặc biệt từ các cán bộ, chiến sĩ, cho thấy tình cảm sâu sắc của họ dành cho những sáng tác của anh.

Một trong những món quà quý giá nhất là vỏ đạn mồi nhiễu SU-30MK2 từ một phi công tiêm kích. Món quà này được gửi đến như một lời cảm ơn dành cho bài hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Nam phi công và con trai đều yêu thích ca khúc này.

Bên cạnh đó, anh Chung còn nhận được nhiều món quà ý nghĩa khác như mũ cối bộ đội, nón, huy hiệu, cây bút làm từ vỏ đạn súng trường, và đặc biệt là lá cờ từng được treo tại đảo Trường Sa Lớn.

Lá cờ này được chỉ huy trưởng đảo gửi tặng thông qua một đoàn công tác, kèm theo một chai nước biển lấy từ đảo Cô Lin. Nguyễn Văn Chung cho biết, anh sẽ đóng khung lá cờ và treo ở phòng làm việc, coi đó là món quà đầy nghĩa tình mà anh trân trọng.

Những món quà này là minh chứng cho sự lan tỏa của âm nhạc Nguyễn Văn Chung đến những người lính đảo.

Bốn sáng tác của anh về Trường Sa được các lính đảo yêu thích và thường xuyên hát là: Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Trường Sa ca, Những lá thư Trường Sa và Làm theo di chúc thiêng liêng.