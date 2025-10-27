Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau hẹn hò lãng mạn tại Pháp

Những hình ảnh nắm tay hạnh phúc của Katy Perry và Justin Trudeau tại bữa tiệc sinh nhật vừa gây xôn xao dư luận.

Cả hai được bắt gặp cùng nhau đến xem chương trình biểu diễn tại Crazy Horse Paris, hộp đêm thoát y nổi tiếng ở Pháp. Đây cũng là lần đầu tiên họ công khai mối quan hệ trước đám đông.

Sau buổi diễn, cả hai rời đi cùng nhau, vui vẻ và thoải mái.

Katy Perry và Justin Trudeau nắm tay tình tứ tại Paris (Pháp) (Ảnh: TMZ).

Trước đó, vào đầu tháng 10, Justin Trudeau và Katy Perry đã bị bắt gặp có nhiều cử chỉ thân mật trên du thuyền tại California (Mỹ). Những hình ảnh tình tứ, khóa môi và những hành động thân thiết khiến người hâm mộ không khỏi tò mò về mối quan hệ của họ.

Tin đồn về việc họ hẹn hò lần đầu rộ lên vào tháng 7, khi cặp đôi cùng ăn tối tại Montreal (Canada). Justin Trudeau cũng đã xuất hiện tại một trong các buổi biểu diễn của Katy tại Canada, càng khiến công chúng nghi ngờ.

Theo một nguồn tin từ The US Sun, Katy và Justin đã gặp nhau tại một sự kiện và cảm thấy có sự kết nối mạnh mẽ nhờ chung mối quan tâm về việc cải thiện thế giới. Cả hai giữ liên lạc trong nhiều tuần trước khi chính thức gặp gỡ.

Katy Perry và Justin Trudeau hẹn hò trên du thuyền tại Mỹ hồi đầu tháng 10 (Ảnh: DM).

Một nguồn tin cho biết: "Justin rất thích những người dễ chịu và Katy là kiểu phụ nữ thu hút sự chú ý của ông. Họ thích trò chuyện về nhiều chủ đề khác nhau và có nhiều điểm chung".

Mối quan hệ này được cho là cách để Justin Trudeau vượt qua giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên. Một nguồn tin thân cận tiết lộ, mối quan hệ với Katy Perry mang ý nghĩa rất lớn đối với cựu Thủ tướng, đặc biệt khi ông đã dành phần lớn thời gian cho công việc suốt nhiều năm qua.

Đối với Katy, chuyện tình với ông Justin giống như một cách để cô “chữa lành tinh thần” sau cuộc chia tay với tài tử Orlando Bloom vào tháng 6.

Trước đó, một số tin đồn cho rằng mối quan hệ giữa họ có thể đã gặp trục trặc vào tháng 8 do lịch trình bận rộn và sức ép từ truyền thông. Tuy nhiên, những hình ảnh thân mật gần đây của họ đã góp phần đánh tan tin đồn.

Katy Perry và Justin Trudeau gặp gỡ, trò chuyện tại Canada vào tháng 7 (Ảnh: TMZ).

Katy Perry, một trong những biểu tượng nhạc pop nổi bật của thập niên 2010, đang bận rộn với chuyến lưu diễn toàn cầu của mình. Cô từng biểu diễn tại Việt Nam vào tháng 12/2023.

Về đời tư, nữ ca sĩ từng 2 lần ly hôn. Tháng 6, cô xác nhận chia tay nam diễn viên Orlando Bloom sau gần 10 năm gắn bó. Cả hai có chung một con gái 5 tuổi tên Daisy Dove, và quyết định sẽ cùng nhau nuôi dưỡng con gái.

Justin Trudeau (54 tuổi) đã lãnh đạo chính phủ Canada trong gần 10 năm. Ông thông báo từ chức vào tháng 3, kết thúc chặng đường dài trong sự nghiệp chính trị. Trudeau và vợ cũ Sophie Grégoire đã ly hôn vào năm 2023 sau 18 năm chung sống và có 3 người con chung.