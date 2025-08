Hé lộ về nghi vấn hẹn hò giữa Katy Perry và cựu Thủ tướng Justin Trudeau

Ngày 30/7, truyền thông thế giới bùng nổ khi trang TMZ tung ảnh và video chuyến đi chơi của Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Montreal (Canada). Họ không chỉ cùng nhau đi dạo quanh công viên còn dùng bữa tối tại nhà hàng sang trọng.

Theo nguồn tin, Katy Perry và Justin Trudeau có nhiều tuần nói chuyện qua lại trước khi chính thức hẹn gặp vào cuối tháng 7. Người dùng mạng cũng thừa nhận, họ thực sự rất sốc trước mối quan hệ của Katy Perry và Justin Trudeau.

Hình ảnh hẹn hò của Katy Perry và Justin Trudeau gây sốt mạng xã hội (Ảnh TMZ).

“Đây là cặp đôi khó tin nhất mà tôi có thể tưởng tượng sẽ đến với nhau vào năm 2025”, “Người ta có thể đoán bạn gái ông ấy là ai, nhưng chắc chắn chưa bao giờ nghĩ đó là Katy Perry” là những bình luận được để lại trên X (trước đây là Twitter) sau khi tin tức nổ ra.

Tờ Page Six mô tả Katy và Justin là cặp đôi tưởng chừng không liên quan. Trong khi đó, tờ The US Sun tiết lộ, cộng sự cũ của Trudeau cho biết, hai người có cơ duyên gặp nhau tại một sự kiện và cảm thấy gắn kết vì có chung mối quan tâm trong việc cải thiện thế giới. Sau đó, họ được cho là giữ liên lạc trong vài tuần.

Một nguồn tin nói với Page Six: “Justin luôn thích những người dễ chịu và Katy là kiểu phụ nữ thu hút sự chú ý của ông ấy. Justin đã độc thân được một thời gian và rất vui khi có thể làm quen với cô ấy. Ông ấy thích tính cách của Katy. Cả hai thích trò chuyện về nhiều chủ đề khác nhau. Họ hợp nhau đến thời điểm hiện tại và sẽ sớm gặp lại trong thời gian tới”.

Katy Perry và Justin Trudeau tìm thấy nhiều điểm chung trong khi trò chuyện (Ảnh: TMZ).

Cộng sự nhấn mạnh ông Trudeau đang độc thân trong khi nữ ca sĩ Katy Perry vừa xác nhận chia tay người bạn trai lâu năm, tài tử Orlando Bloom, vào đầu tháng 7. Tờ TMZ nhận định, cả hai đều là người độc thân nên việc họ “có gì với nhau” là điều hoàn toàn bình thường.

Nguồn tin nói thêm cựu Thủ tướng Canada cảm thấy việc quen với Katy giống như làn gió mới trong cuộc sống. Ông cũng thấu hiểu những khó khăn mà giọng ca đình đám đang trải qua sau khi chia tay tài tử Orlando Bloom.

Nguồn tin chia sẻ: “Justin Trudeau không phải kiểu người hấp tấp và Katy thích điều đó. Justin không ngại chia sẻ về đời sống tình cảm. Ông ấy rủ cô ấy đi hẹn hò. Ông ấy hào hứng và nhắc đến buổi hẹn đó suốt vài ngày qua.

Ông ấy cảm thấy bản thân như trở lại thời thanh niên, phấn khích với mối quan hệ này cho đến thời điểm hiện tại. Justin không phải là người dễ bị cưa đổ. Kể từ khi chia tay vợ, có rất nhiều phụ nữ muốn hẹn hò với ông ấy”.

Nguồn tin thân cận cho biết, Katy Perry và Justin Trudeau đã gặp gỡ nhiều lần trước cuộc gặp gây sốt mạng xã hội tại Canada (Ảnh: Page Six).

Hiện, đại diện của Katy Perry và Justin Trudeau vẫn giữ im lặng về tin đồn hẹn hò của 2 người.

Katy Perry là nữ ca sĩ nổi tiếng người Mỹ và là một trong những biểu tượng nhạc pop thế giới thập niên 2010. Cô từng tới Việt Nam biểu diễn vào tháng 12/2023.

Nữ ca sĩ từng có một cuộc hôn nhân với danh hài người Anh Russell Brand từ năm 2010 đến 2012. Họ ly hôn sau 2 năm bên nhau và không có con chung.

Katy Perry hẹn hò Orlando Bloom từ năm 2016 và đính hôn vào Lễ tình nhân năm 2019. Cặp sao chào đón con đầu lòng vào tháng 8/2020, cùng mua biệt thự ở Montecito, California (Mỹ) làm tổ ấm.

Katy Perry vừa công khai chia tay tài tử Orlando Bloom vào đầu tháng 7 (Ảnh: Getty Images).

Đầu tháng 7, nữ ca sĩ xác nhận đã hủy hôn Orlando Bloom và quay lại cuộc sống độc thân. Cô và tài tử Hollywood sẽ cùng chăm sóc con gái dù không chung sống.

Ông Trudeau (54 tuổi) nhậm chức Thủ tướng Canada vào tháng 11/2015 và tái đắc cử 2 lần, trở thành một trong những thủ tướng tại vị lâu nhất của Canada.

Tháng 3 vừa rồi, ông Trudeau thông báo từ chức và đánh dấu sự kết thúc của chặng đường gần 10 năm ông lãnh đạo chính phủ Canada.