Justin Bieber hoang mang khi bạn thân bị tạm giam, điều tra bê bối tình dục

Truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin, ngày 16/9, rapper, nhà sản xuất kiêm giám đốc thu âm hàng đầu Sean Combs bị bắt giữ. Ông trùm âm nhạc bị bắt ở New York (Mỹ) với hàng loạt cáo buộc, bao gồm cưỡng ép, ngược đãi, sử dụng biện pháp tống tiền và bạo lực để kiểm soát nạn nhân.

Thông tin ngôi sao ca nhạc Sean Combs bị tạm giam khiến làng giải trí thế giới xôn xao (Ảnh: Getty Images).

Sean Combs cũng bị tình nghi dụ dỗ nhiều nạn nhân nam và nữ tham gia vào các buổi biểu diễn tình dục kéo dài nhiều ngày trong tình trạng say thuốc, được gọi là "Freak Offs". Các hành vi phạm tội của Diddy được cho là diễn ra trong quãng thời gian dài, ít nhất từ năm 2009.

Các công tố viên cho biết, nam ca sĩ nổi tiếng đã sử dụng đế chế kinh doanh của mình, bao gồm hãng thu âm Bad Boy Entertainment, để đưa phụ nữ, nam giới mại dâm tham gia vào các buổi biểu diễn tình dục. Song, luật sư bào chữa cho nam rapper, luật sư Marc Agnifilo, khẳng định hoạt động tình dục này có sự đồng thuận.

Tại tòa án, Sean Diddy đã không nhận tội sau khi bản cáo trạng dài 14 trang được công bố. Thẩm phán từ chối cho nam ca sĩ tại ngoại, đồng thời chấp thuận yêu cầu của bên công tố về việc tiếp tục giam giữ Sean Combs trước khi xét xử.

Ngày 20/9, cơ quan điều tra của Mỹ đã ra quyết định đưa ngôi sao ca nhạc Sean Combs vào diện theo dõi đặc biệt để phòng ngừa khả năng anh bị sốc và rơi vào trạng thái tinh thần bất ổn, có hành động dại dột. Theo nguồn tin của Page Six, kể từ khi bị điều tra và tạm giam, ngôi sao ca nhạc nước Mỹ có biểu hiện tâm lý không vững vàng.

Sean Combs và Justin Bieber từng có mối quan hệ thân thiết trong quá khứ (Ảnh: DM).

Vụ việc của Sean Combs gây chấn động truyền thông quốc tế bởi trước khi bị bắt, ngôi sao 54 tuổi được xem là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng đối với dòng nhạc hip hop thế giới.

Anh từng đoạt 3 giải Grammy và có mối quan hệ sâu rộng với giới nghệ sĩ thế giới như Jay-Z và Beyoncé, Rihanna, Jennifer Lopez, Usher, The Weeknd, Janelle Monáe, Queen Latifah, Snoop Dogg, Justin Bieber…

Theo Page Six, nhân vật được cho là khủng hoảng nhất khi Sean Combs bị bắt là Justin Bieber. Mối quan hệ giữa họ đặc biệt thân thiết khi Justin là học trò của Usher - người được Diddy nâng đỡ thuở ban đầu. "Hoàng tử nhạc pop" cũng tham gia thực hiện album Love: Off the Grid của Diddy vào năm 2023.

Một nguồn tin nói với tờ Daily Mail: "Justin Bieber rất bối rối trước tin tức về Diddy và không muốn phân tích hoặc thảo luận. Do vậy, anh ấy im lặng. Nhiều người giúp Justin có sự nghiệp như hôm nay đều rất thân thiết với Diddy và điều đó khiến anh ấy khủng hoảng. Justin chưa phản hồi về việc này kể từ khi Diddy bị cảnh sát hỏi thăm".

Hiện, Justin được cho là cố phớt lờ thông tin tiêu cực về người bạn, tập trung chăm sóc con trai mới chào đời Jack Blues. Một người bạn của "hoàng tử nhạc Pop" nói với phóng viên: "Justin Bieber biết vụ Diddy bị bắt và cáo buộc xung quanh bạn mình. Tuy nhiên, anh ấy không muốn tập trung vào đó. Justin Bieber tập trung vào việc trở thành người chồng, người cha tốt".

Justin Bieber không lên tiếng bình luận về người bạn thân, tập trung chăm sóc gia đình (Ảnh: News).

Nguồn tin nói thêm rằng Justin Bieber đang ở trong trạng thái hạnh phúc với con trai mới chào đời hồi tháng 8. Anh cố gắng né tránh thông tin liên quan đến vụ Diddy bị bắt giữ gây chấn động truyền thông quốc tế. Theo nguồn tin của Daily Mail, giọng ca Baby khá hối hận vì từng hợp tác với ông trùm hip hop và "ước được biết về Diddy sớm hơn".

Hồi tháng 4 vừa rồi, khi biệt thự của Diddy ở Los Angeles và Miami bị đột kích, Justin Bieber được cho là vạch rõ ranh giới, không tương tác với Diddy. Ngoài ra, các video trò chuyện giữa Justin Bieber và Diddy về tình dục trong quá khứ bị đào lại, gây xôn xao dư luận.

Justin Bieber (SN 1994) là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất thế giới hiện nay và được gọi là "hoàng tử nhạc Pop". Justin nổi tiếng toàn cầu ngay từ khi chỉ là một cậu bé tuổi teen. Hiện, anh là một trong những nghệ sĩ có lượng đĩa hát được bán chạy nhất lịch sử âm nhạc thế giới, với hơn 150 triệu bản được bán ra trên toàn thế giới.

Ngôi sao 30 tuổi từng giành 2 giải Grammy, 8 giải Juno, 2 giải thưởng Âm nhạc Anh, 26 giải Billboard Music Awards, 18 giải thưởng American Music Awards và 33 lần lập kỷ lục Guinness thế giới.

Vợ và con trai hiện là mối quan tâm lớn nhất với Justin Bieber (Ảnh: Instagram).

Tạp chí Time đưa Justin Bieber vào danh sách một trong 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới vào năm 2011. Tờ Forbes vinh danh anh là một trong 10 người nổi tiếng có ảnh hưởng nhất thế giới vào các năm 2011, 2012 và 2013.

Tháng 6/2022, Justin Bieber thừa nhận mắc hội chứng Ramsay Hunt khiến một phần cơ mặt bị liệt, phải mất 6 tháng để điều trị. Anh cũng phải hủy nhiều buổi biểu diễn trong chuyến lưu diễn quốc tế. Đến nay, anh vẫn chưa thể trở lại sân khấu ca hát thường xuyên như trước.

Trong vòng 2 năm qua, Justin tập trung chăm sóc sức khỏe, ở bên người bạn đời Hailey Bieber và vừa đón con trai đầu lòng chào đời.