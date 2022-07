Johnny Depp gọi yêu cầu hủy án phạt của Amber Heard là "phù phiếm"

Ngày 1/6, tòa án ra phán quyết xử Amber Heard thua kiện Johnny Depp trong vụ kiện phỉ báng và yêu cầu nữ diễn viên 36 tuổi bồi thường cho chồng cũ 10,35 triệu USD (242 tỷ đồng). Tòa cũng tuyên, phía Amber Heard nhận được 2 triệu USD (46 tỷ đồng) bồi thường từ Johnny Depp.

Tuy nhiên, ngày 8/7 vừa rồi, hơn một tháng sau phán quyết của tòa, phía Amber Heard đã đệ đơn lên tòa án yêu cầu kháng cáo và tin rằng, quyết định của bồi thẩm đoàn không công bằng với cô.

Amber Heard đã nộp đơn kháng cáo và Johnny Depp cho rằng, lập luận của nữ diễn viên là phù phiếm (Ảnh: Marca).

Trong đơn kiện, luật sư của Amber Heard cáo buộc một người đàn ông 77 tuổi đã được triệu tập để trở thành thành viên của bồi thẩm đoàn. Tuy nhiên, sau đó, một người đàn ông 52 tuổi có cùng họ và địa chỉ lại tới và làm nhiệm vụ của người kia. Dựa trên thông tin này, phía luật sư của Amber Heard yêu cầu bác bỏ phán quyết ngày 1/6 của tòa.

Ngay lập tức, luật sư của Johnny Depp trình kiến nghị tới tòa án nhằm giải thích rõ tại sao yêu cầu hủy bỏ bản án của Amber Heard nên bị bác bỏ. Một trong những nguyên nhân được đưa ra là do nữ diễn viên đã đợi quá lâu trước khi đưa ra yêu cầu (hơn 30 ngày từ ngày tòa ra phán quyết).

Ngoài ra, phía luật sư của Johnny Depp cũng lên tiếng phản hồi và khẳng định, thông tin phía Amber Heard nêu ra không phải phát hiện mới. Họ giải thích, hai người đàn ông này là thực chất là cha con. Phía Johnny cũng chỉ ra rằng, nếu nhận ra sự khác biệt từ sớm, phía Amber nên có ý kiến ngay chứ không nên chờ tới khi phán quyết của bồi thẩm đoàn được đưa ra mới lật lại vụ việc.

Amber Heard giải thích, mức bồi thường 10,35 triệu USD là quá cao và vô lý (Ảnh: AP).

Đoàn luật sư của Amber Heard cũng cho rằng, số tiền 10,35 triệu USD bồi thường mà tòa đưa ra là quá cao và là một phán quyết không nhất quán. Đại diện của Johnny Depp cũng đáp trả: "Trong khi cô Heard vẫn cố gắng bôi nhọ và làm nghiêm trọng hóa vấn đề với hi vọng mong manh thì phán quyết của bồi thẩm đoàn về số tiền bồi thường là hoàn toàn hợp lý.

Tất cả đều có bằng chứng và lời khai trong vụ án. Những lập luận của Heard hoàn toàn là phù phiếm. Dù có thể hiểu sự không hài lòng về kết quả của phiên tòa nhưng cô Heard không có cơ sở hợp pháp nào để thắc mắc về quyết định của bồi thẩm đoàn".

Trong vòng một tháng qua, Amber Heard đã thực hiện một số bài phỏng vấn và có phát ngôn trên mạng xã hội liên quan tới phán quyết của tòa. Cô cho rằng, bản thân đã bị xử phạt bất công dù có đủ bằng chứng.

Cô cũng tin rằng, mình bị thua vì do phía Johnny Depp đã dùng một chiến dịch bôi nhọ có quy mô trên mạng xã hội. Cô cũng lập luận rằng, việc mình bị thua đồng nghĩa với sự tụt lùi của phong trào bảo vệ phụ nữ, các nạn nhân của bạo lực gia đình.

Phía Johnny Depp sẵn sàng "tiếp đón" những đòn phản pháo của Amber Heard (Ảnh: Marca).

Phát ngôn của Amber Heard khiến nữ diễn viên nhận sự phản ứng tiêu cực từ dư luận. Trong khi đó, Johnny Depp không lên tiếng, tập trung cho công việc và đánh giá việc vợ cũ kháng cáo là điều có thể dự đoán được.

Được biết, tình hình tài chính của Amber Heard khá khó khăn. Nữ diễn viên hiện chỉ còn 2,5 triệu USD (58 tỷ đồng), không đủ để bồi thường cho Johnny Depp. Nguy cơ thất nghiệp của cô tại Hollywood khá lớn vì đồng nghiệp, khán giả quay lưng sau vụ kiện ồn ào.

Ngoài ra, phía công ty bảo hiểm của Amber Heard tuyên bố không chi trả các chi phí pháp lý liên quan đến vụ kiện tụng của cô với Johnny Depp. Theo nguồn tin từ People, nhà cung cấp bảo hiểm cho Amber Heard đang thực hiện các biện pháp nhằm tránh chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí pháp lý và phí bồi thường thiệt hại của nữ diễn viên liên quan tới vụ kiện phỉ báng giữa cô với Johnny Depp.

Đội luật sư của Johnny Depp chia vui vì thắng kiện (Video: Law&Crime).

Động thái này của phía bảo hiểm được cho là bắt đầu sau khi luật sư của nữ diễn viên khẳng định cô không có đủ điều kiện tài chính để trả tiền bồi thường sau khi thua kiện hồi tháng 6 vừa rồi.

Được biết, công ty New York Marine and General Insurance tại Mỹ là nhà cung cấp bảo hiểm cho Amber Heard từ ngày 18/7/2018 đến ngày 18/7/2019. Khi Amber Heard nhắc về việc bị bạo hành gia đình trên tờ Washington Post xuất bản vào tháng 12/2018, New York Marine and General Insurance vẫn là công ty bảo hiểm cho nữ diễn viên.

Song, phía công ty này đã đệ đơn yêu cầu không bị bắt buộc phải chi trả các khoản phí và chi phí bào chữa hợp pháp cho Amber Heard. Đồng thời, công ty cũng từ chối chi trả các khoản phí cho nữ diễn viên nếu cô muốn kháng cáo.

Giải thích cho quyết định của mình, công ty New York Marine and General Insurance cho biết, chính sách của họ không bao gồm các "hành vi cố ý". Đại diện của công ty nêu rõ: "Kết quả thực tế của bồi thẩm đoàn cho thấy Amber Heard đã cố ý gây ra những việc này, đó là trách nhiệm của cô Heard. Do đó, vấn đề của chính sách công sẽ không cung cấp bảo hiểm để chi trả cho trách nhiệm của cô ấy".