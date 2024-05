Jennie và dàn sao diện váy áo gợi cảm, được khen đẹp nhất Met Gala 2024

"Đêm tiệc lớn nhất của thời trang" - Met Gala - là hoạt động gây quỹ cho Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan tại New York (Mỹ), được tổ chức thường niên vào thứ hai đầu tiên của tháng 5.

Met Gala 2024 diễn ra vào tối 6/5 (giờ Mỹ) với chủ đề "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" (tạm dịch: "Người đẹp ngủ trong rừng: Thời trang thức tỉnh").

Triển lãm sẽ trưng bày 250 bộ trang phục mang ý nghĩa lịch sử, được nhìn nhận giống như "Người đẹp đang chìm sâu vào giấc ngủ" vì quá mỏng manh để có thể mặc lại. Trong đó, bao gồm những thiết kế nguyên bản của các huyền thoại thời trang như Elsa Schiaparelli, Christian Dior, Yves Saint Laurent và Hubert de Givenchy.

Quy định trang phục (dress code) cho thảm đỏ và sự kiện chính thức là "The Garden of Time" (tạm dịch: Khu vườn thời gian), lấy cảm hứng từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn J.G. Ballard.

Met Gala 2024 tập trung vào nhu cầu về tính bền vững trong thời trang, hướng đến quá trình phát triển của lịch sử loài người, cũng như chu kỳ sáng tạo và hủy diệt mang tính vô tận. Do đó, "The Garden of Time" được chọn làm dress code cho sự kiện năm nay.

Dưới đây là những trang phục đẹp nhất tại Met Gala 2024 do tạp chí Vogue bình chọn.

Một trong các ngôi sao được mong đợi nhất tại Met Gala năm nay - Jennie Kim - gây ấn tượng với bộ váy xếp nếp màu xanh hoàng gia của Alaïa. Đường cắt ở giữa giúp thành viên Blackpink khoe trọn vòng eo nuột nà. Cô phối kèm hoa tai và dây đeo đính ngọc trai quanh bụng (Ảnh: Getty).

"Người đẹp ngủ trong rừng" theo đúng nghĩa đen - Elle Fanning (cô thủ vai công chúa Aurora trong phim Maleficent) - trông thu hút với bộ váy Balmain ôm sát, xuyên thấu, phom dáng mang tính cấu trúc (Ảnh: Getty).

Diễn viên Taylor Russell gây ấn tượng khi lần đầu tiên tham dự Met Gala 2024. Cô diện váy dạ hội xẻ tà cao, kết hợp phần thân áo trên bằng gỗ, in hình cánh hoa. Đây là thiết kế của nhà mốt Loewe (Ảnh: Getty).

Diễn viên Ayo Edebiri bám sát dress code "The Garden of Time", thể hiện qua bộ váy cổ dây, đính kết những đóa hoa nhiều màu đến từ thương hiệu Loewe (Ảnh: Getty).

Trong khi nhiều trang phục lưu trữ quá mỏng manh để có thể mặc lên người, Kendall Jenner lại chứng minh điều ngược lại. Nữ người mẫu tham dự Met Gala 2024 với bộ váy lấp lánh của Givenchy, do Alexander McQueen thực hiện vào năm 1999. Thiết kế này ban đầu được trưng bày trên mannequin nhưng vô tình vừa vặn với Kendall Jenner (Ảnh: Getty).

Jennifer Lopez đã trở thành biểu tượng phong cách suốt nhiều thập kỷ. Vì vậy, không ngạc nhiên khi nữ ca sĩ góp mặt trong danh sách các sao mặc đẹp nhất Met Gala 2024. Giọng ca On the floor khoe vóc dáng gợi cảm với mẫu váy xuyên thấu, có nhiều đường thêu màu bạc lấp lánh. Bộ váy này do nhà mốt Schiaparelli thiết kế theo yêu cầu từ nữ ca sĩ (Ảnh: Getty).

Song hành cùng sự nghiệp diễn xuất đầy triển vọng, Zendaya liên tục gây chú ý bởi gu thời trang thảm đỏ ấn tượng. Nữ chính phim sắp công chiếu Challengers diện mẫu váy màu xanh đậm của Maison Margiela. Phần vai áo được thiết kế bất đối xứng, đính kết những chiếc lá và quả mọng 3D độc đáo (Ảnh: Getty).

Ariana Grande đến Met Gala 2024 trong bộ váy đặt làm riêng từ thương hiệu Loewe. Thân áo trên khảm xà cừ, còn đuôi váy được tạo kiểu xếp ly sang trọng (Ảnh: Getty).

Naomi Campbell trông nổi bật với bộ váy tua rua, màu xanh do Burberry thiết kế riêng (Ảnh: Getty).

Kim Kardashian khoe đường cong nổi bật trong mẫu váy cao cấp thêu hoa, phối thân áo trên dệt kim, đặt làm riêng từ thương hiệu Maison Margiela (Ảnh: Getty).

Gigi Hadid thể hiện phong cách quyến rũ cổ điển với bộ váy trắng, đính kết những đóa hoa hồng vàng, do Thom Browne thiết kế (Ảnh: Getty).