Jennie gây tranh cãi khi đón tuổi 30 bằng bộ ảnh và bữa tiệc táo bạo

Những hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc của nữ ca sĩ Hàn Quốc trong bữa tiệc nhanh chóng gây xôn xao dư luận.

Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, Jennie xuất hiện trong không gian tiệc tùng sôi động, nhảy theo nhạc cùng bạn bè. Phía sau cô là một số phụ nữ mặc trang phục gợi cảm. Đoạn clip lập tức thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng.

Hình ảnh tiệc sinh nhật tròn 30 tuổi của Jennie gây xôn xao (Ảnh: Naver).

Một bộ phận khán giả cho rằng việc một nghệ sĩ quốc tế tổ chức sinh nhật tại câu lạc bộ là điều bình thường. Tuy nhiên, không ít ý kiến chỉ trích không khí tiệc tùng xa hoa, cùng việc để các nhân viên nữ nhảy múa trong trang phục táo bạo. Họ cho rằng hình ảnh này không phù hợp với vai trò thần tượng có sức ảnh hưởng lớn đến giới trẻ.

Jennie vừa tròn 30 tuổi vào ngày 16/1. Nhân dịp này, cô chia sẻ một video ghi lại khoảnh khắc mừng sinh nhật trên trang cá nhân. Trong video, Jennie cầm chiếc bánh kem có tạo hình nhân vật hoạt hình, cắm nến số “30”.

Đáng chú ý, nữ ca sĩ xuất hiện với hình ảnh ngậm cây nến trong miệng khi được người khác châm lửa. Chi tiết này khiến một số khán giả liên tưởng đến vụ việc Jennie từng gây tranh cãi vì hút thuốc lá điện tử trong nhà vào năm 2024, sự việc sau đó đã khiến cô phải công khai xin lỗi.

Ngoài những hình ảnh táo bạo, Jennie vẫn gửi gắm phong cách ngọt ngào (Ảnh: Instagram).

Bên cạnh bữa tiệc sinh nhật, Jennie còn đánh dấu cột mốc tuổi mới bằng việc tổ chức triển lãm ảnh cá nhân đầu tiên mang tên Jennie Photo Exhibition J2nni5 tại Seoul (Hàn Quốc). Triển lãm diễn ra trong 2 tuần, từ ngày 16/1 đến 29/1, và nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Triển lãm giới thiệu những khoảnh khắc đời thường, tự nhiên của Jennie, được ghi lại bởi các nhiếp ảnh gia nổi tiếng Hàn Quốc. Nhiều bức ảnh chưa từng công bố trước đây lần đầu được trưng bày, mang đến góc nhìn gần gũi và chân thực hơn về nữ nghệ sĩ.

Điểm đặc biệt của dự án là Jennie trực tiếp tham gia toàn bộ quá trình thực hiện, từ xuất bản sách ảnh đến lên ý tưởng và tổ chức không gian triển lãm.

Jennie tổ chức triển lãm trưng bày sách ảnh và toàn bộ số tiền thu được từ việc bán vé được cô đóng góp từ thiện (Ảnh: Naver).

Song song với triển lãm, Jennie phát hành sách ảnh phiên bản giới hạn 3.000 bản trên toàn cầu. Cuốn sách dày 692 trang, gồm hơn 50 ý tưởng khác nhau, ghi lại cuộc sống và hình ảnh của nữ ca sĩ, trong đó có cả những tác phẩm được trưng bày tại triển lãm. Mỗi người chỉ được mua một bản.

Cuốn sách ảnh nhanh chóng gây xôn xao khi chứa nhiều hình ảnh Jennie bán khỏa thân hoặc diện đồ lót, bikini, chụp trong bể bơi, bồn tắm và phòng ngủ. Ở nhiều bức ảnh khác, nữ ca sĩ lựa chọn trang phục gợi cảm hoặc chất liệu ren xuyên thấu, thể hiện phong cách táo bạo.

Jennie là một trong 4 thành viên của Blackpink - nhóm nhạc nữ ra mắt năm 2016 dưới sự quản lý của YG Entertainment, hiện được xem là một trong những nhóm nhạc Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc) có sức ảnh hưởng toàn cầu. Với gu thời trang nổi bật, Jennie được truyền thông quốc tế ưu ái gọi là “nữ hoàng thời trang Kpop” và là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu cao cấp.

Cuối năm 2023, Jennie thông báo thành lập công ty giải trí riêng để trực tiếp quản lý các hoạt động cá nhân. Kể từ đó, cô tích cực tham gia các chương trình giải trí, sự kiện thời trang lớn và phát hành các sản phẩm âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân.

Trong 2 năm gần đây, phong cách của Jennie có sự thay đổi rõ rệt, trở nên trưởng thành, gợi cảm và táo bạo hơn. Sự chuyển biến này tiếp tục tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều: Một bộ phận khán giả ủng hộ tinh thần phá cách, trong khi số khác bày tỏ sự tiếc nuối với hình ảnh trẻ trung, trong sáng trước đây của cô.

Nhận xét về Jennie, tạp chí HommeGirls mô tả nữ ca sĩ là “một sức mạnh và hiện tượng”, đồng thời khẳng định: “Cô ấy đã định nghĩa lại ý nghĩa của một biểu tượng toàn cầu”.

Năm 2025 cũng đánh dấu một năm hoạt động sôi nổi của Jennie khi cô cùng Blackpink thực hiện chuyến lưu diễn toàn cầu và nhận được phản hồi tích cực với các sản phẩm âm nhạc cá nhân. Dù phong cách táo bạo vẫn gây tranh cãi, Jennie ở tuổi 30 tiếp tục khẳng định sức hút và vị thế trong làng nhạc trẻ thế giới.