Jennie lấn át Kim Kardashian trong cuộc so kè diện váy bó sát

Tại Golden Disc Awards (Giải thưởng Đĩa vàng) lần thứ 40 diễn ra tại Đài Loan (Trung Quốc) cuối tuần qua, Jennie đã trở thành tâm điểm chú ý với chiếc đầm haute couture (thời trang cao cấp) màu đỏ rực.

Trang phục này được đặt hàng riêng, phát triển từ một thiết kế nằm trong bộ sưu tập Haute Couture Thu - Đông 2025 của nhà mốt Maison Margiela.

Jennie trong chiếc váy màu đỏ được giới mộ điệu thời trang khen nức nở (Ảnh: KoreaBoo).

Thiết kế giữ nguyên phom dáng đặc trưng với áo cúp ngực siết eo và phần tay áo liền mạch kéo dài thành đuôi váy. Tuy nhiên, màu sắc đã được thay đổi sang tông đỏ để phù hợp với tinh thần album Ruby mà Jennie phát hành vào năm 2025.

Bộ váy đã giúp nữ ca sĩ khoe trọn xương quai xanh và bờ vai thon gọn, những lợi thế hình thể nổi bật của Jennie trong làng giải trí. Cô hoàn thiện tổng thể bằng vòng cổ Maison Antoine thuộc dòng trang sức cao cấp, được chế tác thủ công tại Rome từ vàng trắng 18K, đính 60 carat hồng ngọc màu huyết bồ câu cùng 27 carat kim cương nước D.

Theo chuyên trang Who Wore What Jewels, món trang sức mà cô diện cùng chiếc váy có giá khoảng 4 triệu USD (hơn 105 tỷ đồng).

Trước đó, thiết kế này từng được Kim Kardashian lựa chọn khi tham dự Academy Museum Gala 2025 vào tháng 10 năm ngoái.

Ngôi sao tỷ phú đã giữ gần như nguyên bản tạo hình của nhãn hàng khi ra mắt trên sàn diễn thời trang, từ gam màu trung tính, phần vải trùm đầu cho tới trang sức đi kèm.

Kim Kardashian cũng mặc chiếc váy của Maison Margiela nhưng với phiên bản màu be (Ảnh: KoreaBoo).

Sự đối lập trong cách xử lý cùng một trang phục đã khiến công chúng nhanh chóng đặt hai mỹ nhân Jennie và Kim Kardashian lên bàn cân.

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội nhận xét: "Một bộ váy, hai số phận"; "Đổi sang màu đỏ nhìn khác hẳn"; "Đây có lẽ là tạo hình sự kiện đẹp nhất của Jennie từ trước đến nay"; "Bờ vai của Jennie làm lu mờ cả chiếc vòng cổ 4 triệu USD"… Trong khi đó, diện mạo của Kim Kardashian từng gây tranh cãi dữ dội, thậm chí nhận về nhiều bình luận chế giễu, ví von tạo hình như "dọa ma" trên thảm đỏ.

Jennie (SN 1996) là một trong bốn thành viên của Blackpink - nhóm nhạc nữ ra mắt năm 2016 dưới sự quản lý của YG Entertainment và hiện được xem là một trong những nhóm nhạc Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc) có sức ảnh hưởng toàn cầu.

Với gu thời trang nổi bật và sức ảnh hưởng lớn, Jennie được truyền thông quốc tế ưu ái gọi là “nữ hoàng thời trang Kpop”, đồng thời là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu cao cấp.

Cuối năm 2023, Jennie thông báo thành lập công ty giải trí riêng để trực tiếp quản lý các hoạt động cá nhân. Kể từ đó, cô tích cực tham gia các chương trình giải trí, sự kiện thời trang lớn và ra mắt những sản phẩm âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân.

Trong khi đó, Kim Kardashian (SN 1980) là một ngôi sao truyền hình thực tế, nữ doanh nhân thành đạt và nhân vật mạng xã hội nổi tiếng người Mỹ, được biết đến qua chương trình thực tế Keeping Up With The Kardashians, các thương hiệu kinh doanh và khối tài sản lớn, với biệt danh "cô Kim siêu vòng ba" nhờ thân hình ấn tượng.

Cô là thành viên nổi bật trong gia đình nổi tiếng Kardashian - Jenner, thu hút hàng trăm triệu người theo dõi và có tầm ảnh hưởng lớn trong làng giải trí.