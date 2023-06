Jennie (BlackPink) đột ngột rời sân khấu, hứng áp lực lớn từ vai diễn 18+

Chặng dừng chân mới nhất của nhóm BlackPink trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Born Pink là thành phố Melbourne, Australia. Giống các show diễn trước đây, đám đông người hâm mộ phấn khích phủ kín Nhà thi đấu Rod Laver, Australia. Tuy nhiên, bầu không khí sôi động bị gián đoạn bởi tình huống bất ngờ.

Jennie phải dừng buổi trình diễn bất ngờ vì lý do sức khỏe, ngày 11/6 (Ảnh: News).

Người hâm mộ ngỡ ngàng khi Jennie bất ngờ bước xuống sân khấu, với sự hộ tống của nhân viên an ninh, khi đang trình diễn bản hit Lovesick Girls. Những khán giả có mặt tại buổi trình diễn lúc đó đã gọi tên Jennie và bày tỏ sự ủng hộ cô. Tuy nhiên, Jennie đã không trở lại sân khấu.

Buổi biểu diễn vẫn tiếp tục với 3 thành viên còn lại của BlackPink. Họ ủng hộ đồng nghiệp bằng cách nhảy theo giai điệu bài hát solo của Jennie. Chị cả Jisoo cũng nhắc đến tên của Jennie trước tên mình khi phát biểu kết thúc đêm diễn. Cử chỉ này nhận được nhiều bình luận khen ngợi của người hâm mộ.

Tối 11/6, YG Entertainment, công ty quản lý của BlackPink, đưa ra lời giải thích. Công ty cho biết: "Trong buổi biểu diễn tại Australia hôm nay, Jennie đã không thể hoàn thành phần trình diễn do tình trạng sức khỏe kém. Chúng tôi gửi lời xin lỗi đến những người hâm mộ đã ủng hộ BlackPink và đến tham dự sự kiện. Chúng tôi mong các bạn thông cảm".

Theo công ty quản lý YG, Jennie gặp vấn đề sức khỏe thời gian gần đây (Ảnh: Sina).

"Jennie muốn được tiếp tục biểu diễn cho đến khi kết thúc sự kiện, nhưng sau khi nhận lời khuyên của nhân viên y tế tại hiện trường, cô ấy phải lập tức nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ cố gắng để Jennie có thể nhanh chóng hồi phục", công ty chia sẻ thêm.

Người hâm mộ trên toàn thế giới đã lên Twitter, Instagram và nhiều nền tảng trực tuyến khác để gửi lời hỏi thăm, chúc bình phục tới nữ thần tượng. Hashtag #JennieYouAreLoved (Jennie, bạn được yêu thương) nhanh chóng trở thành xu hướng.

Cộng đồng người hâm mộ nhóm BlackPink trên toàn thế giới đồng loạt thể hiện sự lo lắng, cũng như đánh giá cao việc Jennie vẫn cố gắng tham gia show diễn dù cảm thấy không khỏe.

Trước đó, ngày 9/6, Jennie có mặt tại sân bay quốc tế Gimpo (Hàn Quốc) để sang Australia lưu diễn. Cô diện trang phục kín đáo, đeo khẩu trang và kính râm khi có mặt tại sân bay. Trước ống kính của truyền thông, nữ thần tượng vẫy tay chào và nhanh chóng di chuyển vào bên trong.

Một số nguồn tin cho biết, lịch làm việc dày đặc của nhóm là nguyên nhân khiến sức khỏe của các thành viên giảm sút. 4 cô gái phải bay liên tục giữa những địa phương khác nhau, chưa kể họ có lịch trình cá nhân. Với cá nhân Jennie, cô đang chịu áp lực lớn từ dư luận.

Jennie xuất hiện tại sân bay Hàn Quốc, ngày 9/6 (Ảnh: Noblesse).

Bộ phim đầu tiên mà cô tham gia - The Idol vừa lên sóng trên kênh HBO. Tuy nhiên, vai diễn của Jennie ở tập một gây tranh cãi vì có nhiều vũ đạo gợi dục với đồng nghiệp khác giới.

Khán giả và truyền thông Hàn Quốc cho rằng Jennie bị ê-kíp sản xuất phim The Idol lợi dụng danh tiếng. Bằng chứng là họ quay cận biểu cảm và cơ thể của Jennie khi cô thực hiện vũ đạo gợi cảm. Ngoài ra, lời thoại của Jennie trong tập một rất ngắn ngủi, không thể phô diễn khả năng diễn xuất của nữ thần tượng nổi tiếng xứ Hàn.

Khi vai diễn của Jennie lên sóng, người hâm mộ nhóm BlackPink đã chỉ trích công ty quản lý YG vì đã để nữ thần tượng sinh năm 1996 tham gia một bộ phim tai tiếng. Vai diễn đã làm phá hỏng hình tượng trong sáng của nữ thần tượng.

Tuy nhiên, theo truyền thông Hàn Quốc, Jennie là người quyết định tham gia The Idol sau khi nhận được lời đề nghị trực tiếp từ nam ca sĩ The Weeknd. Nữ ca sĩ muốn thử thách bản thân.

Một nguồn tin chia sẻ với tờ Ten Asia: "Jennie đã gặp trực tiếp The Weeknd và được đề nghị xuất hiện trong phim. Chúng tôi được biết sau đó cô ấy đã bày tỏ mong muốn nhận vai với công ty quản lý. Jennie nói cô ấy muốn thử sức".

Một cảnh diễn của Jennie trong "The Idol" (Ảnh: HBO).

Còn nhớ, khi tham dự Liên hoan phim Cannes 2023 hồi tháng 5 vừa rồi, Jennie cũng nhắc đến bộ phim và quyết định tham gia phim: "Tôi đã yêu thích các tác phẩm của Sam Levinson (đạo diễn phim The Idol) trong thời gian rất dài và tôi bị cuốn hút bởi những câu chuyện về ngành công nghiệp âm nhạc.

Tôi nghĩ đây là cơ hội để được là chính mình và dũng cảm hơn. Tôi không tập luyện hay chuẩn bị gì. Sam chỉ muốn tôi là chính mình. Tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều gì như thế này trước đây. Đối với tôi, nó giống phá bỏ một bức tường".

The Idol lấy bối cảnh ngành công nghiệp âm nhạc của Los Angeles (Mỹ) chứa đựng thế giới và câu chuyện tình yêu của nữ ca sĩ nhạc pop nổi tiếng (Lily-Rose Depp đóng). Phim do The Weeknd sản xuất. Trong phim, Jennie đóng vai Diane, một vũ công phụ họa kiêm bạn thân của nữ chính Jocelyn.

Ngay khi ra mắt, phim vấp phải vô số ý kiến chỉ trích bởi hình ảnh gợi cảm, táo bạo của dàn diễn viên trong phim. Nhiều tờ báo lớn chỉ trích The Idol phản ánh hình ảnh méo mó về nền âm nhạc, coi thường phụ nữ và tìm cách "câu kéo" khán giả bởi loạt cảnh nóng phản cảm.

Sau "The Idol", Jennie có thể tiếp tục thử sức với một dự án điện ảnh mới (Ảnh: Getty Images).

Từ ngày 11/6, thông tin Jennie sắp gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel bất ngờ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông quốc tế. Theo India TV News, Jennie được mời tham gia dự án Team Agents of Atlas, đội siêu anh hùng châu Á đầu tiên của Marvel.

Trong phim, Jennie vào vai nhân vật Seol Hee (Luna Snow), một ngôi sao Kpop sử dụng siêu năng lực điều khiển băng tuyết. Luna Snow có nhiều điểm tương đồng với Jennie ngoài đời thực, có thể nói được cả tiếng Hàn và tiếng Anh.

Trước đây, trong trò chơi điện tử năm 2020 - Marvel Super War, nhân vật Luna Snow được lồng tiếng bởi giọng ca Luna của nhóm nhạc thần tượng xứ Hàn - F(x). Dù thông tin chưa được chứng thực nhưng nó đã trở thành chủ đề bàn tán "nóng" của cộng đồng mạng.