Jennie (BlackPink) và Phạm Băng Băng thống trị thảm đỏ Cannes 2023

Trong ngày 22/5, dàn sao trẻ như Jennie, Lily-Rose Depp, The Weeknd, Troye Sivan, Travis Scott, Rosie Huntington-Whiteley... đã đổ bộ thảm đỏ LHP Cannes 2023 nhân dịp công chiếu bộ phim The Idol và Club Zero.

Dàn diễn viên của "The Idol" xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes 2023 (Ảnh: Getty Images).

Bộ phim The Idol do HBO sản xuất là một dự án được chờ đợi tại Cannes năm nay. Phim xoay quanh cuộc đời của Jocelyn (Lily-Rose Depp đóng) - một ngôi sao nhạc Pop đầy tham vọng. Niềm đam mê của Jocelyn được khơi dậy bởi Tedros (The Weeknd đóng), một ông bầu hộp đêm có quá khứ bất hảo.

Tờ Rolling Stone nhận xét dự án The Idol là bộ phim như "khiêu dâm trá hình" hay "không chuẩn mực". Phim bị dán nhãn 18+ với nội dung có thể bị đánh giá là khiêu dâm, gợi dục với những buổi tiệc tùng thâu đêm cùng ma túy.

Tại buổi công chiếu phim tại LHP Cannes 2023, mọi ống kính máy quay đổ về phía Jennie, thành viên nhóm BlackPink. The Idol là dự án điện ảnh đầu tiên mà cô góp mặt. Dù chỉ là một vai diễn phụ nhưng sự xuất hiện của Jennie vẫn khiến khán giả trẻ và truyền thông quan tâm.

Từ trái sang: Jennie, Troye Sivan và Lily-Rose Depp (Ảnh: Getty Images).

Xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes, mỹ nhân của BlackPink trông rất ngọt ngào, xinh đẹp với chiếc đầm hở vai, chân xòe bồng phối hai màu trắng đen. Bên cạnh cô là Lily-Rose Depp (con gái của Johnny Depp) - diễn viên chính của bộ phim The Idol. Hai thiên thần nội y Rosie Huntington-Whiteley và Jasmine Tookes lựa chọn những bộ cánh gợi cảm nhưng vẫn bị dàn diễn viên trẻ lấn át.

Một trong những nét mới của LHP Cannes 2023 chính là sự xuất hiện của những ngôi sao thần tượng châu Á. Ngoài Jennie, sự kiện điện ảnh uy tín nhất hành tinh còn có sự tham gia của nhóm nhạc Aespa đến từ Hàn Quốc, ngôi sao trẻ như Châu Đông Vũ, Quan Hiểu Đồng đến từ Trung Quốc. Sự đổ bộ của các thần tượng trẻ châu Á cho thấy một LHP có lịch sử lâu đời như Cannes đang nỗ lực trẻ hóa, tăng sự hấp dẫn với các khán giả tuổi teen.

Đạo diễn Sam Levinson cùng hai diễn viên chính của "The Idol" là The Weeknd và Lily Rose Depp (Ảnh: Festival De Cannes).

Jennie (BlackPink) được khen xinh đẹp và ngọt ngào như một công chúa trên thảm đỏ (Ảnh: Getty Images).

The Weeknd và Jennie thân thiết sau bộ phim "The Idol" (Ảnh: AFP).

Jennie là ngôi sao thần tượng nổi tiếng của Hàn Quốc và "The Idol" là bộ phim đầu tiên mà cô góp mặt (Ảnh: Getty Images).

Siêu mẫu người Anh - Rosie Huntington-Whiteley xuất hiện với diện mạo xinh đẹp cuốn hút, khoe khéo lưng trần gợi cảm trong buổi công chiếu bộ phim "Club Zero" tại LHP Cannes 2023 (Ảnh: Getty Images).

Người đẹp gốc Việt - Phạm Linh Đan (Ảnh: Getty Images).

Người mẫu Jasmine Tookes khoe thềm ngực gợi cảm (Ảnh: Getty Images).

Siêu mẫu Coco Rocha ma mị và ấn tượng (Ảnh: Getty Images).

Người mẫu ngoại cỡ Ashley Graham trong chiếc váy điệu đà và ấn tượng (Ảnh: Getty Images).

Ngoài sự xuất hiện của các ngôi sao trẻ tham gia bộ phim The Idol, ngày thứ 7 của LHP Cannes 2023 tiếp tục là một sàn diễn thời trang của ngọc nữ Trung Quốc - Phạm Băng Băng. Trong ngày 22/5 (giờ Pháp), ngôi sao 42 tuổi lộ diện tại các sự kiện bên lề của LHP Cannes 2023 với 3 bộ đầm ấn tượng mang những phong cách khác nhau.

Phạm Băng Băng hóa thân thành thiên nga đen xinh đẹp tại sự kiện của tạp chí Madame Figaro (Ảnh: Weibo).

Đây được xem là thiết kế ấn tượng và đẹp mắt nhất của Phạm Băng Băng tại LHP Cannes 2023 (Ảnh: Weibo).

Trên thảm đỏ sự kiện tiệc cocktail của các nhà làm phim Trung - Pháp do tạp chí Madame Figaro tổ chức, Phạm Băng Băng mặc đầm đen, thân trên điểm xuyên thấu. Phục trang gợi cảm kết hợp trang điểm, trang sức đắt giá giúp ngôi sao họ Phạm ghi điểm. Trên mạng xã hội Trung Quốc và châu Á, bộ đầm màu đen này của Phạm Băng Băng nhận được nhiều lời khen bởi sự quý phái và gợi cảm của nó.

Phạm Băng Băng hóa thân thành đóa hồng nhung xinh đẹp trong sự kiện thời trang tại LHP Cannes 2023 (Ảnh: Instagram).

Phạm Băng Băng khoe sắc với siêu mẫu Coco Rocha (Ảnh: Instagram).

Tại sự kiện của thương hiệu Michael Kors, Phạm Băng Băng mặc đầm thuộc bộ sưu tập xuân hè 2023 của nhãn hiệu này. Bộ đầm chất liệu nhung đỏ, xẻ cao giúp Băng Băng khoe làn da trắng mịn.

Cũng trong ngày 22/5, Phạm Băng Băng xuất hiện với chiếc đầm đuôi cá cắt xẻ gợi cảm, táo bạo tại sự kiện do siêu mẫu Naomi Campbell tổ chức. Tại LHP Cannes 2023, Phạm Băng Băng đang duy trì ngôi vị nữ hoàng thảm đỏ với nhiều bộ váy ấn tượng khác nhau.

Phạm Băng Băng tham dự sự kiện do siêu mẫu Naomi Campbell tổ chức (Ảnh: Instagram).