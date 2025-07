Jack lần đầu lên tiếng sau 4 năm: “Im lặng khiến tôi và gia đình tan nát”

Sáng 16/7, ca sĩ Jack (tên thật Trịnh Trần Phương Tuấn) tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông tại TPHCM. Đây là lần đầu nam ca sĩ xuất hiện trước truyền thông sau nhiều ồn ào liên quan đến đời tư và sự nghiệp những năm qua. Đồng hành cùng anh tại sự kiện có mẹ ruột - bà Trần Thị Cẩm Loan.

Tại buổi gặp gỡ, bà Loan thay mặt con trai chia sẻ quan điểm về các tranh cãi trên mạng xã hội thời gian qua. Bà cho rằng nhiều thông tin tiêu cực lan truyền chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng tới đời sống cá nhân và công việc của ca sĩ Jack.

Jack và mẹ ruột lên tiếng trước truyền thông (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Phía Jack cũng đưa ra một số giấy tờ sao kê, liên quan đến các khoản chu cấp dành cho bé T.N.Y.Đ. - con gái của Jack và diễn viên Thiên An. Gia đình cho biết, họ từng chủ động chuyển tiền chu cấp, song sau một thời gian không nhận được phản hồi cụ thể nên đã ngừng hỗ trợ.

Họ cũng cho biết từ khi bé chào đời, gia đình Jack chưa có cơ hội gặp mặt, dù đã cố gắng liên lạc.

Về mặt pháp lý, đại diện luật sư của ca sĩ Jack cho biết đã nộp đơn khởi kiện lên Tòa án nhân dân TP Thuận An (Bình Dương cũ) cách đây 3 tháng, yêu cầu xác lập quyền làm cha.

Cụ thể, nguyên đơn Trịnh Trần Phương Tuấn đề nghị tòa xác định bé T.N.Y.Đ. là con ruột, đồng thời yêu cầu bị đơn là bà Trần Nguyễn Thiên An không cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ làm cha.

Theo luật sư đại diện của Jack, sau khi thu thập chứng cứ và lấy lời khai, vụ việc được chuyển đến Tòa án nhân dân khu vực 2 TPHCM. Phía luật sư cũng cho biết bị đơn chưa đến tòa, chỉ gửi văn bản đề nghị đình chỉ vụ án, tuy nhiên tòa đã tiếp tục thụ lý.

Việc Jack khởi kiện được cho là nhằm đảm bảo tính pháp lý, quyền làm cha và quyền thừa kế cho bé T.N.Y.Đ.

Trước đó, vào tháng 1, Thiên An đăng tải loạt chia sẻ cá nhân liên quan đến quá khứ, trong đó có chi tiết cho rằng cô từng phá thai hai lần và không nhận được sự đồng hành từ bạn trai cũ trong lần mang thai thứ ba. Hiện tại, những chia sẻ này đã được nữ diễn viên gỡ bỏ khỏi trang cá nhân.

Tại họp báo, bà Cẩm Loan phủ nhận việc ép Thiên An phá thai. Theo bà, diễn viên Thiên An chưa từng thông báo chuyện mang thai và thông tin chỉ được biết thông qua gia đình của Thiên An. Bà khẳng định những nội dung mà Thiên An đề cập đến chuyện phá thai là không có liên quan đến Jack và có ám chỉ gây hiểu lầm.

Trong khi đó đại diện pháp lý của Thiên An phản hồi rằng việc gỡ bài viết là hành động tự nguyện. Đồng thời, họ bác bỏ thông tin nữ diễn viên bị yêu cầu gỡ bài do liên quan đến vụ kiện, cho rằng đây là thông tin không có cơ sở.

Đây là lần đầu Jack lộ diện để nói về ồn ào đời tư (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Tại buổi gặp gỡ, mẹ ca sĩ Jack lần đầu tiết lộ về giai đoạn tinh thần suy sụp của con trai trong những năm qua. Theo bà, sau khi vướng ồn ào đời tư, Jack từng rơi vào trạng thái trầm cảm, thường xuyên mất ngủ và phải dùng thuốc hỗ trợ.

"Nhiều lúc Jack đi qua đi lại cả tiếng đồng hồ trong nhà hoặc ngồi một góc không nói gì, phải uống thuốc mới ngủ được", bà chia sẻ.

Ca sĩ Jack không giấu được xúc động khi nói về mẹ và quãng thời gian im lặng kéo dài. Anh gửi lời xin lỗi vì đã để mẹ chịu tổn thương từ những chuyện cá nhân của mình.

"Từ khi tôi bắt đầu nổi tiếng cho tới bây giờ, chưa bao giờ để mẹ được yên tâm", anh nói.

Nam ca sĩ thừa nhận quyết định giữ im lặng suốt 4 năm qua là xuất phát từ mong muốn mọi việc sớm lắng xuống. Tuy nhiên, theo anh, sự im lặng của mình đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

"Đây là lần thứ hai tôi chính thức lên tiếng, lần đầu là vào năm 2021. Nhưng tôi im lặng thì mọi việc càng đi xa. Sự im lặng của tôi trong 4 năm qua, bây giờ khiến tôi và gia đình tan nát hết rồi", Jack chia sẻ.

Ca sĩ sinh năm 1997 cũng khẳng định anh chưa từng chối bỏ con gái. Việc nộp đơn ra tòa là để xác lập quyền làm cha, thể hiện trách nhiệm một cách công khai và hợp pháp.

"Tôi xin phép được xưng "ba" với con gái, vì điều này không có gì phải xấu hổ. Ngay từ đầu tôi đã nhận con và không chối bỏ. Tôi chỉ mong được làm đúng vai trò một người cha", Jack nói.