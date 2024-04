Hyeri vui sống tích cực, thấy mình may mắn sau ồn ào tình tay ba

Đầu tháng 3, làng giải trí Hàn Quốc chấn động trước chuyện tình tay ba giữa nữ diễn viên Han So Hee, tài tử Ryu Jun Yeol, nữ diễn viên Hyeri. Sau khi Han So Hee và Ryu Jun Yeol thừa nhận mối quan hệ tình cảm, họ liên tục đối mặt với làn sóng chỉ trích của dư luận Hàn Quốc. Ryu Jun Yeol bị chê trách là người đàn ông bạc tình, bỏ bạn gái 7 năm (Hyeri) để theo đuổi bóng hồng mới - Han So Hee.

Hyeri nhận được sự ủng hộ của dư luận xứ Hàn trong chuyện tình tay ba ồn ào (Ảnh: Naver).

Nữ diễn viên Thế giới hôn nhân bị chỉ trích là người thứ ba, xen vào chuyện tình của Ryu Jun Yeol và Hyeri. Sau 2 tuần ồn ào tranh cãi, Han So Hee và Ryu Jun Yeol xác nhận chia tay. Nam diễn viên Ryu Jun Yeol hầu như im lặng trước mọi cáo buộc của cộng đồng mạng, quyết không công khai thời điểm anh và Hyeri chia tay.

Trong chuyện tình tay ba, Hyeri dường như là nhân vật được nhiều người ủng hộ, cảm thông. Từ đầu đến cuối, cô chỉ lên tiếng một lần. Trong đó, người đẹp nói lời xin lỗi vì khiến mọi người hiểu nhầm bởi đăng tải trên trang cá nhân, làm rõ thời điểm cô và Ryu Jun Yeol chia tay.

"Tôi không nghĩ, mỗi hành động nhỏ của bản thân lại có tác động lớn đến vậy. Tôi chân thành xin lỗi bất cứ ai bị tôi làm ảnh hưởng", nữ diễn viên chia sẻ. Cô cũng giải thích, cô và bạn trai cũ không còn liên hệ trong thời gian dài sau khi kết thúc mối quan hệ.

Thời gian qua, trong khi Ryu Jun Yeol và Han So Hee phải tạm dừng làm việc, né tránh truyền thông, Hyeri xuất hiện thường xuyên trước công chúng. Cô chăm chỉ làm việc, lấy công việc là nguồn động lực lớn trong cuộc sống. Mỹ nhân Reply 1988 nhận được nhiều lời khen vì thái độ chuyên nghiệp, không để ồn ào làm ảnh hưởng công việc và tâm trạng.

Hyeri chia sẻ, cô hài lòng với cuộc sống hiện tại (Ảnh: Naver).

Trong tập mới nhất của chương trình Hyell's Club, Hyeri bày tỏ rằng cô hài lòng với cuộc sống của mình và biết ơn cuộc đời, nhận thấy bản thân vẫn rất may mắn.

Khách mời Jo Se Ho hỏi Hyeri: "Em cảm thấy thế nào khi sống như Hyeri? Tất nhiên, có nhiều người thích em nhưng chắc hẳn em cũng có những lo lắng của riêng mình. Anh không biết cảm giác khi sống cuộc đời của Hyeri là thế nào?".

Nữ diễn viên đáp: "Em cảm thấy ổn. Khi tham gia chương trình Yoo Quiz On The Block, điều khó khăn nhất là em phải kể câu chuyện của mình và nói về những khó khăn trong cuộc sống.

Nhưng thành thật, em chẳng có điều gì để nói. Vậy nên em kết thúc chương trình bằng cách nhảy. Em nghĩ rằng mình rất may mắn. Mọi người thích em bất kể em làm gì".

Thái độ sống của Hyeri nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Bên dưới các clip chia sẻ về chương trình, nữ thần tượng nhận được những lời động viên từ khán giả, họ chúc cô sớm tìm được hạnh phúc và niềm vui trong công việc.

Hyeri ra mắt làng giải trí trong vai trò là thành viên nhóm nhạc nữ Girl's Day. Nữ ca sĩ theo đuổi phong cách nóng bỏng là một trong những ca sĩ thần tượng Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn) nhận được nhiều sự quan tâm khi lấn sân sang diễn xuất.

Song, sự nghiệp phim ảnh của Hyeri chưa có nhiều dấu ấn nào, ngoài vai diễn trong Reply 1988. Ngoài Reply 1988, cô góp mặt trong một số bộ phim như Cặp đôi cảnh sát, Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho, Hoa nở nhớ trăng, Quản gia 100 won…

Hyeri và Ryu Jun Yeol từng có 7 năm hò hẹn (Ảnh: Newsen).

Cô từng có chuyện tình nhiều năm đáng ngưỡng mộ với tài tử Ryu Jun Yeol. Tuy nhiên, cặp đôi xác nhận chia tay vào tháng 11 năm ngoái trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Trong 14 năm hoạt động nghệ thuật, Hyeri được yêu mến nhờ hình tượng tươi sáng và tích cực, ít ồn ào đời tư.

Ngày 4/4, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin, công ty C-JeS của Ryu Jun Yeol đã mua lại công ty Creative của Hyeri với giá 1,3 tỷ won (hơn 24 tỷ đồng). Điều này dẫn đến việc, có thể Ryu Jun Yeol và Hyeri sẽ về chung nhà sau khi hai công ty sáp nhập.

C-JeS là công ty của nhiều nghệ sĩ như Ryu Jun Yeol, Ra Mi Ran, Lee Jae Wook, Oh Dal Su, Gummy... Ngoài việc quản lý nghệ sĩ, C-Jes cũng đang tiến hành sản xuất phim truyền hình, điện ảnh và kinh doanh đại lý người mẫu. Trong khi đó, Creative Group ING hiện chỉ có nghệ sĩ duy nhất là Hyeri.

Từ sau năm 2022, doanh thu của C-JeS liên tục thua lỗ. Vì vậy, để cải thiện tình hình, công ty đã quyết định tăng quy mô hoạt động. Việc Hyeri và tình cũ Ryu Jun Yeol về chung một nhà khi cùng thuộc một tập đoàn nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội xứ Hàn.