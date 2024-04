Tình trạng của Han So Hee và bạn trai sau chuyện tình 2 tuần

Ngày 31/3, Han So Hee và bạn trai Ryu Jun Yeol đều lên tiếng xác nhận chia tay sau 2 tuần công khai mối quan hệ. Một ngày trước đó, Han So Hee đăng tâm thư chia sẻ về chuyện tình của cô và tài tử Ryu Jun Yeol. Nữ diễn viên khẳng định cô không phải là người thứ ba và ngầm trách cứ nam diễn viên Ryu Jun Yeol vì im lặng quá lâu.

Chuyện tình của Han So Hee và Ryu Jun Yeol gây chú ý sau khi nữ diễn viên Thế giới hôn nhân bị phát hiện đi nghỉ tại Hawaii (Mỹ) cùng bạn trai hồi đầu tháng 3. Một ngày sau khi phủ nhận mối quan hệ trên mức đồng nghiệp, Han So Hee và Ryu Jun Yeol bất ngờ thừa nhận đang tìm hiểu.

Han So Hee và Ryu Jun Yeol xác nhận chia tay sau 2 tuần công khai mối quan hệ (Ảnh: Newsen).

Tuy nhiên, chuyện tình của họ không nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ khi nữ diễn viên sinh năm 1994 vướng nghi vấn là người thứ ba, tài tử Ryu Jun Yeol bị chỉ trích bạc tình với bạn gái cũ, nữ diễn viên kiêm ca sĩ Hyeri. Han So Hee còn "mất điểm" với khán giả khi nhiều lần có động thái khiêu khích bạn gái cũ của Ryu Jun Yeol.

Một người bạn chia sẻ với tờ Osen, mối quan hệ giữa Han So Hee và Ryu Jun Yeol liên tiếp xảy ra mâu thuẫn, xuất phát từ áp lực dư luận. "Sau nhiều cuộc thảo luận, họ quyết định đường ai nấy đi. Đúng là đã có những mâu thuẫn xảy ra trong suốt quá trình hẹn hò", người này kể.

Chỉ trong 2 tuần, với nhiều phát ngôn và động thái gây sốc, Han So Hee mất 2 hợp đồng quảng cáo, một dự án điện ảnh và đối mặt với làn sóng chỉ trích từ dư luận Hàn Quốc.

Công ty quản lý của Han So Hee đã yêu cầu cô xóa bỏ một số thông tin trên trang cá nhân, hành động một cách tỉnh táo. Công ty cũng giải thích, Han So Hee gặp vấn đề tâm lý và cam kết sẽ giúp nghệ sĩ của họ hành xử hợp lý trong tương lai.

Han So Hee đăng ảnh mới, động viên bản thân "chỉ bước trên con đường hoa"

Han So Hee quay trở lại làm việc sau chuyện tình cảm ồn ào (Ảnh: Instagram).

Ngày 2/4, sau một vài ngày im lặng, Han So Hee có đăng tải đầu tiên trên trang cá nhân có hơn chục triệu người đăng ký theo dõi. Nữ diễn viên khoe ảnh chiếc bánh kem cùng dòng chữ đặc biệt "Từ giờ chỉ nên bước đi trên con đường đầy hoa" và lồng giai điệu rộn ràng của ca khúc Anniversary For Me.

Ngoài ra, mỹ nhân xứ Hàn còn chia sẻ loạt ảnh hậu trường trong buổi chụp ảnh với thương hiệu Dior và tạp chí Elle. Trong ảnh, nữ diễn viên trông đầy sức sống và xinh đẹp.

Một số khán giả để lại bình luận, động viên Han So Hee cố gắng hành xử tỉnh táo, thông minh. Trong khi một số khác tin rằng, nữ diễn viên vẫn chưa vượt qua cú sốc tâm lý và đang cố tỏ ra mình ổn sau thời gian gây tranh cãi.

Han So Hee (SN 1994) là một trong những nữ diễn viên đắt giá của làng giải trí xứ Hàn hiện nay. Cô gia nhập làng giải trí Hàn qua con đường người mẫu rồi mới lấn sân sang điện ảnh. Cô góp mặt trong nhiều tác phẩm đặc sắc của Hàn Quốc như Thế giới hôn nhân, Dẫu biết, My Name, Sinh vật Gyeongseong 1…

Trước scandal tình cảm, Han So Hee được xem là nữ hoàng quảng cáo của làng giải trí xứ Hàn, là gương mặt được nhiều thương hiệu quốc tế yêu thích. Cô còn được ngợi ca là biểu tượng sắc đẹp mới của làng giải trí xứ kim chi.

Han So Hee cố gắng động viên bản thân vượt qua cú sốc tình cảm (Ảnh: Instagram).

Ryu Jun Yeol rục rịch quay phim mới, tập trung tối đa cho sự nghiệp

Tài tử Hàn Quốc Ryu Jun Yeol đã nhanh chóng tái xuất hậu chia tay Han So Hee. Trong toàn cảnh scandal tình tay ba ồn ào, Ryu Jun Yeol chỉ 2 lần lên tiếng thông qua công ty chủ quản.

Lần đầu tiên là xác nhận mối quan hệ với Han So Hee và lần thứ hai là thông báo chia tay nữ diễn viên. Sự im lặng của anh trong suốt thời gian căng thẳng khiến anh nhận "cơn mưa" chỉ trích từ người hâm mộ.

Ngày 2/4, nam diễn viên Reply 1988 có động thái đầu tiên. Trên trang cá nhân, anh đăng tải loạt ảnh mới anh chụp cho tạp chí Noblesse Men. Tuy nhiên thay vì nhận được những lời khen ngợi, Ryu Jun Yeol hứng chịu phản ứng tiêu cực từ người dùng mạng.

Bài đăng của anh phải nhận nhiều bình luận gay gắt như: "Không thể tin được có thương hiệu dám mời anh ta làm người mẫu", "Một kẻ chỉ quan tâm đến hình ảnh của mình", "Chia tay rồi mới dám lộ diện"…

Ngoài ra, theo Naver, trong khi Han So Hee mất hợp đồng quảng cáo và quay phim mới, Ryu Jun Yeol rục rịch trở lại làm việc. Nam diễn viên sẽ góp mặt trong tác phẩm Revelation của đạo diễn Yeon Sang-ho, người đã nhào nặn thành công nhiều siêu phẩm của điện ảnh xứ Hàn như Train to Busan, Peninsula và Method: Again.

Khi được hỏi có bao giờ cảm thấy buồn chán sau gần 10 năm làm việc không mệt mỏi và thực hiện hơn 20 tác phẩm không, Ryu Jun Yeol nói: "Công việc luôn mới mẻ và thú vị. Tôi có thể bị cuốn vào nó như một quán tính. Song, tôi luôn có xu hướng tìm thấy những điều thú vị và cố gắng thoát khỏi cảm giác nhàm chán. Ví dụ như nhiếp ảnh".

Ryu Jun Yeol sắp trở lại đóng phim mới mang tên "Revelation" (Ảnh: Noblesse Men).

Tháng 5 tới, Ryu Jun Yeol còn tham gia quảng bá cho bộ phim sắp ra mắt mang tên The 8 Show. Đây là bộ phim được đầu tư khủng tới 3 tỷ won (khoảng 55 tỷ đồng) cho mỗi tập, có sự góp mặt của "Ảnh hậu Rồng Xanh" Chun Woo Hee cùng dàn sao Park Jung Min, Lee Yeol Eum, Park Hae Joon...

Ryu Jun Yeol (SN 1986) là ngôi sao của điện ảnh xứ Hàn. Thành công của bộ phim Reply 1988 vào năm 2015 là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh. Vai diễn mang đến cho nam diễn viên sinh năm 1986 giải Diễn viên mới xuất sắc tại lễ trao giải Baeksang Arts Awards 2015, Nam diễn viên mới xuất sắc tại Asia Artist Awards 2015.

Năm 2017, bộ phim có Ryu Jun Yeol góp mặt - A Taxi Driver - trở thành phim điện ảnh có doanh thu cao nhất năm 2017, phá hàng loạt kỷ lục, trở thành phim Hàn Quốc thứ 10 trong lịch sử có hơn 12 triệu lượt người xem. Vai diễn mang lại cho Ryu Jun Yeol đề cử Nam diễn viên mới xuất sắc tại giải Rồng Xanh 2017.

Năm 2023, Ryu Jun Yeol khẳng định vị thế trong làng giải trí nhờ vai diễn trong Dạ điểu và giành danh hiệu Ảnh đế Baeksang mảng điện ảnh năm 2023. Anh được xem là ngôi sao đặc biệt của làng giải trí xứ Hàn bởi tự vươn lên bằng thực lực mà không nhờ ngoại hình xuất sắc.