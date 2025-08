Concert "Anh trai" ở Mỹ thu 1,5 triệu USD trong 1 giờ: Ván bài thót tim

Concert Việt hút chục ngàn khán giả tại Mỹ

Hai đêm concert Anh trai say hi diễn ra ở Las Vegas (Mỹ) hôm 26-27/7 (giờ địa phương) nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Mỗi đêm, chương trình thu hút 7.000 khán giả, lấp đầy khán đài tại Nhà hát Planet Hollywood.

Ở lần "xuất ngoại" này, dàn "anh trai" chỉ có 26 nghệ sĩ và thiếu vắng MC Trấn Thành, song không vì thế mà chương trình giảm nhiệt. Những bản hit như: Catch me if you can, Chân thành, Đầu đội sừng, Sóng vỗ vỡ bờ, I'm thinking about you, Walk, Hào quang, Sao hạng A… vang lên tại sân khấu ở Mỹ, khiến khán giả và nghệ sĩ đều xúc động.

Các ca sĩ biểu diễn trong concert "Anh trai say hi" ở Las Vegas (Ảnh: Ban tổ chức).

Ca sĩ RHYDER cho biết, concert này có quy mô lớn gấp 20 lần một show nhỏ trước đây anh từng biểu diễn ở Las Vegas. Ca sĩ, rapper HURRYKNG bộc bạch: "Mọi người không thể tưởng tượng được cảnh một thằng nhóc từ chợ Hiệp Thành, được lên tivi, rồi bay thẳng tới Las Vegas".

HIEUTHUHAI cũng có những chia sẻ gây sốt mạng xã hội: "Hôm nay, được hát những bài hát mới nhất do anh em sáng tác, bằng tiếng Việt, ngay giữa Las Vegas, giữa một nhà hát lớn và mọi người cùng hòa giọng với nhau - đó là khoảnh khắc đặc biệt nhất của tôi trong năm nay. Khoảnh khắc tự hào vì tiếng Việt, vì người Việt Nam".

Nhiều khán giả và giới chuyên gia ấn tượng về dấu mốc concert Anh trai say hi lần đầu bước ra quốc tế. Trước đây, các show diễn của ca sĩ Việt ở hải ngoại thường tổ chức cho kiều bào với quy mô nhỏ lẻ. Concert Anh trai say hi ở Las Vegas đánh dấu mốc lần đầu tiên một concert lớn do ê-kíp Việt Nam thực hiện được tổ chức độc lập, truyền thông, bán vé chuyên nghiệp và đưa sang thị trường hàng đầu thế giới.

Quy mô, sự chuyên nghiệp của hai đêm concert "Anh trai say hi" tại Mỹ gây ấn tượng (Ảnh: Ban tổ chức).

Khán giả cho biết, địa điểm tổ chức của concert lần này không lớn bằng những khu vực ngoài trời từng tổ chức ở TPHCM, Hà Nội, song chương trình vẫn đầu tư kỹ lưỡng về sân khấu, âm thanh, ánh sáng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Một số khán giả chia sẻ trên mạng xã hội Threads: "Đây là lần thứ 4 đi xem concert ở Mỹ, nhưng là lần đầu được trải nghiệm concert nhạc Việt. Háo hức, tự hào, bồi hồi vì điều tưởng chừng như không thể lại diễn ra"; "Nghe những ca khúc Việt Nam vang lên ở một nơi xa xôi như vậy, đó là dấu son rất đẹp. Nhiều khán giả bay từ các bang khác đến, bay từ nước khác qua nhưng cổ vũ rất nhiệt tình. Chương trình thiếu MC nên các ca sĩ phải tự dẫn dắt, suy nghĩ "mảng miếng". Các bạn xứng đáng được công nhận"...

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh nhìn nhận: "Theo tôi việc đưa concert Anh trai say hi đến Las Vegas không phải một bước đi ngẫu hứng. Đây là cột mốc chiến lược, có tính toán.

Đưa cả ê-kíp và chương trình Việt ra biểu diễn tại Mỹ, nhất là tại một địa điểm biểu tượng như Planet Hollywood, cho thấy tâm thế rất rõ ràng: Chúng ta đã sẵn sàng mang sản phẩm âm nhạc Việt bước ra thế giới, không phải để chiều lòng cộng đồng người Việt xa xứ, mà để định vị tầm vóc và tiêu chuẩn quốc tế".

Ông Hoàng Huy Thịnh - nhà sáng lập một chuyên trang có tiếng về âm nhạc - đưa ra quan điểm: "Việc đưa concert Anh trai say hi sang Mỹ đáp ứng được một điều quan trọng, đó là nhu cầu thưởng thức văn hóa - giải trí của khán giả Việt Nam sống tại nước ngoài. Họ yêu thích nhạc Việt, cần được nghe nhạc mới, trải nghiệm những màn trình diễn của thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay".

Từ nghi ngờ "ế vé" đến thu 1,5 triệu USD sau 1 tiếng đồng hồ

Trước khi concert Anh trai say hi tại Las Vegas diễn ra thành công, từng có nhiều nghi ngờ về khả năng bán vé show âm nhạc Việt ở thị trường nước ngoài.

Một số ý kiến lo ngại việc ê-kíp tổ chức chương trình tại Mỹ, thay vì một địa điểm quen thuộc ở Việt Nam, là quyết định mạo hiểm. Vé VIP lên tới 2.500 USD (65 triệu đồng) cũng từng được cho là khó bán hết vì giá đắt đỏ, không phù hợp túi tiền của khán giả trẻ.

Khi đơn vị tổ chức công bố concert diễn ra tại Mỹ, nhiều ý kiến lo ngại về khả năng bán vé của chương trình (Ảnh: Ban tổ chức).

Ông Michael Nguyễn - đại diện đơn vị phối hợp tổ chức concert Anh trai say hi tại Mỹ - thừa nhận việc đưa đêm nhạc đến xứ cờ hoa không hề dễ dàng. Ban tổ chức vấp phải vô số những bình luận nghi ngờ, thậm chí cho rằng show sẽ "ế vé" hoặc là chương trình "lừa đảo"...

"Nhưng có một điều mà những người đó không ngờ, đó là thế hệ trẻ bây giờ quá thông minh và can đảm. Các bạn không để ai điều khiển suy nghĩ của mình. Các bạn đã bảo vệ đam mê và hạnh phúc của chính mình bằng một hành động dứt khoát: Mua vé ủng hộ ngay ngày đầu tiên.

Chỉ trong 1 giờ, số tiền bán vé trên Ticketmaster vượt hơn 1,5 triệu USD. Một con số lịch sử cho showbiz Việt, do chính các bạn viết nên. Lịch sử âm nhạc Việt đã thay đổi. Chính tôi cũng đã thay đổi, khi thấy một thế hệ dám mơ và dám làm", ông Michael Nguyễn cho hay.

Khán giả cổ vũ nhiệt tình cho các màn trình diễn tại đêm nhạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Ông Hồng Quang Minh nhận xét, việc nhà hát Planet Hollywood được lấp đầy với khoảng 7.000 khán giả mỗi đêm tại chuỗi concert vừa qua được đánh giá là tín hiệu tích cực của ngành công nghiệp biểu diễn Việt Nam. Theo chuyên gia, đây là lần đầu tiên "concert nội địa ở nước ngoài được làm tới cùng, theo đúng cách quốc tế".

"Đó là cột mốc chưa từng có không chỉ về số tiền, điều quan trọng hơn là hệ thống phân phối vé được tích hợp qua Ticketmaster - một nền tảng toàn cầu vốn rất kén chọn đối tác Việt. Việc xuất hiện trên đó cho thấy concert không phải “show cho người Việt ở Mỹ”, đây là sản phẩm giải trí có khả năng cạnh tranh sòng phẳng với các chương trình quốc tế.

1,5 triệu USD trong 1 giờ phản ánh sức mua, niềm tin và độ kỳ vọng vào nghệ sĩ Việt khi mang đúng tiêu chuẩn ra sân chơi thế giới. Nó mở ra niềm tin rằng nghệ sĩ Việt, nếu có định hướng dài hạn, sản phẩm tử tế và cách làm chuyên nghiệp hoàn toàn có thể thu hút thị trường quốc tế không qua “tình cảm quê hương” mà bằng chất lượng thật sự", ông Hồng Quang Minh phân tích.

Đặc biệt, văn hóa ủng hộ thần tượng của khán giả Việt Nam cũng được nhận xét về sự chuyên nghiệp sau hai đêm concert Anh trai say hi ở Las Vegas. Nhiều fan sẵn sàng chi số tiền lớn mua vé máy bay, mua vé concert để bay từ nhiều nơi khác nhau, hội tụ ở "kinh đô ánh giải trí thế giới", cùng nhau thể hiện tình yêu "xuyên biên giới".

Trước khi đêm nhạc diễn ra, người hâm mộ các nghệ sĩ thực hiện nhiều hoạt động ủng hộ như thuê xe tải phát nhạc, chạy màn hình LED trên đường phố, thuê các biển hiệu để quảng bá cho thần tượng.

Nhiều ý kiến còn dự đoán, nếu ban tổ chức lựa chọn địa điểm có sức chứa lớn hơn Nhà hát Planet Hollywood, thì khả năng lấp đầy chỗ ngồi vẫn rất khả quan.

Về điều này, ông Hồng Quang Minh nhận xét ê-kíp đã chọn Nhà hát Planet Hollywood dựa vào những tính toán về sức chứa, kết hợp định vị, thẩm mỹ sân khấu và uy tín của địa điểm.

"Đây là một nơi tổ chức sự kiện rất nổi tiếng, nằm ngay trung tâm Las Vegas, quy tụ các show diễn đẳng cấp quốc tế. Khi một show nghệ sĩ Việt biểu diễn tại đó, họ trình diễn trước 7.000 người, khẳng định thương hiệu cá nhân trong bản đồ biểu diễn toàn cầu. Câu chuyện ở đây là “location speaks for you” - địa điểm đã nói thay cho đẳng cấp và tầm nhìn.

Nếu chọn địa điểm lớn hơn, tôi tin rằng vẫn có thể bán đủ vé, nhưng rất có thể sẽ mất đi sự tập trung về trải nghiệm, tính tương tác và chất lượng sản phẩm trình diễn mà ê-kíp đang muốn xây dựng. Quy mô đôi khi không quan trọng bằng cảm xúc khán giả mang về sau đêm diễn", chuyên gia Hồng Quang Minh nhận xét.

"Không còn là giấc mơ viển vông"

Những năm gần đây, ca sĩ Việt Nam bắt đầu mạnh dạn, chủ động tổ chức các show diễn tại nước ngoài.

Năm 2024, ca sĩ Hà Anh Tuấn tiên phong trong việc đưa chuỗi concert Sketch a Rose tổ chức ở nước ngoài, từ Singapore đến Australia. Đặc biệt, vào tháng 10 tới, Hà Anh Tuấn sẽ tổ chức concert ở Nhà hát Dolby Theatre, "trái tim nghệ thuật" của Hollywood, Los Angeles (Mỹ), nơi diễn ra lễ trao giải Oscar hằng năm và cũng là sân khấu "trong mơ" của nhiều nghệ sĩ.

Giới chuyên gia nhận định, những bước khởi đầu của Hà Anh Tuấn, cùng với dấu mốc mới mà concert Anh trai say hi vừa tạo nên, thể hiện khát vọng của nghệ sĩ Việt, ê-kíp Việt, trong việc đưa âm nhạc quê hương bước ra sân chơi lớn. Những dấu mốc vừa qua cũng cho thấy khả năng tự sản xuất, tổ chức và phát triển các nội dung giải trí văn hóa mang tiêu chuẩn quốc tế của người Việt.

Hà Anh Tuấn biểu diễn tại concert "Sketch a Rose" tổ chức ở Nhà hát Sydney Opera House hồi tháng 10/2024 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chuyên gia Hoàng Huy Thịnh cho rằng, việc đưa concert nội địa "xuất khẩu" sang thị trường quốc tế không phải là tham vọng "đao to búa lớn", "muốn chinh phục thế giới", mà thể hiện tinh thần dám thử, dám làm của những cá nhân, đơn vị trong ngành công nghiệp biểu diễn Việt Nam. Từ những bước đi nhỏ ban đầu, những dấu ấn, cột mốc lớn hơn sẽ dần dần được tích lũy.

"Sau ván bài "ú tim" táo bạo của đơn vị đứng sau concert Anh trai say hi, tôi nghĩ giới âm nhạc Việt Nam sẽ có tiền đề, mô hình để học hỏi. Tương lai, những sự kiện như vậy có thể được tiếp nối, nếu như chúng ta có chiến lược rõ ràng, ê-kíp chuyên nghiệp cùng kế hoạch truyền thông lan tỏa trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, việc đưa concert Việt sang nước ngoài cần có sự đồng hành của các đối tác tổ chức đáng tin cậy. Theo bài học của các nhóm nhạc, ca sĩ Hàn Quốc, khi họ tổ chức lưu diễn vòng quanh thế giới, ở mỗi đất nước dừng chân họ đều cần phối hợp với đơn vị uy tín, có hệ thống vận hành, sản xuất đạt chuẩn quốc tế. Từ đó, các bên xây dựng hệ sinh thái đối tác lâu dài ở khu vực lân cận và trên toàn thế giới", ông Hoàng Huy Thịnh nhận định.

Giới chuyên gia đánh giá tín hiệu tích cực đối với âm nhạc Việt Nam sau 2 concert của "Anh trai say hi" tại Mỹ (Ảnh: Ban tổ chức).

Chuyên gia Hồng Quang Minh cũng cho rằng, mô hình đưa các live show của ca sĩ Việt Nam bước ra quốc tế có tiềm năng lớn. Song, cũng tồn tại những bài toán, thử thách cần xử lý khéo léo.

"Hà Anh Tuấn là nghệ sĩ hiểu sâu về khán giả và rất tỉnh táo khi chọn chiến lược ra quốc tế. Điều quan trọng là anh không “xuất khẩu âm nhạc”, mà là “xuất khẩu trải nghiệm âm nhạc”. Đó là tư duy tiên phong. Mô hình này có tiềm năng lớn vì cộng đồng người Việt ở nước ngoài rất đông, có nhu cầu giải trí chất lượng cao nhưng ít được phục vụ đúng gu. Ngoài ra, văn hoá Việt, khi được xử lý khéo léo sẽ có đủ chiều sâu để tạo xúc cảm với cả người nước ngoài.

Khó khăn lớn nhất vẫn là khâu vận hành, chi phí, tiêu chuẩn quốc tế về sản xuất và rào cản truyền thông, quảng bá ở địa phương. Nhưng nếu chọn đúng thị trường ngách và biết giữ lời hứa với khán giả, tôi tin chúng ta có thể mở ra thị phần riêng cho âm nhạc Việt ở các đô thị quốc tế", chuyên gia nhận xét.

Khán giả và chuyên gia cũng nhấn mạnh, điều làm nên khác biệt của Việt Nam so với Hàn Quốc hay các nước châu Âu, châu Mỹ, chính là bản sắc, văn hóa, tinh thần dân tộc trong từng sản phẩm.

Chuyên gia Hồng Quang Minh cũng cho biết thêm, 5 năm về trước, giấc mơ "xuất khẩu trải nghiệm âm nhạc Việt ở nước ngoài" với ông là điều viển vông, thiếu thực tế. Song hiện tại, từ câu chuyện concert Sketch a Rose đến concert Anh trai say hi, ông tin rằng điều này là khả thi và cần lên kế hoạch, định hướng dài hạn.

"Miễn là nghệ sĩ Việt biết rõ mình mang điều gì ra thế giới, bài hát, cảm xúc, câu chuyện và bản sắc. Nếu mỗi nghệ sĩ đều nghiêm túc nghĩ đến chuyện biểu diễn quốc tế như một phần nghề nghiệp, chứ không phải một lần “du hí”, thì khán giả ở Mỹ, Hàn, Nhật, Australia hay châu Âu hoàn toàn có thể dành chỗ ngồi, dành thời gian và cả trái tim cho âm nhạc Việt", ông Minh cho biết.