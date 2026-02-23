Huỳnh Hiểu Minh lên tiếng về tin đồn thua bạc 1 tỷ NDT, bán biệt thự trả nợ

Xuất hiện trong chương trình Vũ trụ lấp lánh xin chú ý, tài tử tỏ ra “sốc” khi nhắc lại tin đồn. Anh khẳng định toàn bộ câu chuyện là sản phẩm giả mạo do AI (trí tuệ nhân tạo) tạo ra với nội dung phi lý. “Các bạn nói thua lỗ hơn 1 tỷ NDT à?”, anh hài hước đáp lại cư dân mạng.

Huỳnh Hiểu Minh phủ nhận tin đồn đánh bạc thua và phải bán nhà trả nợ (Ảnh: Sina).

Tuy nhiên, phía sau sự hài hước là sự tổn thương. Huỳnh Hiểu Minh thừa nhận anh đau lòng khi có không ít người tin vào câu chuyện bịa đặt cùng tốc độ lan truyền chóng mặt của thông tin sai lệch trong thời đại công nghệ AI phát triển mạnh mẽ.

Nam diễn viên cảnh báo: “Ngày nay, những câu chuyện do AI tạo ra thường nửa đúng nửa sai, thậm chí cố tình nhắm vào một cá nhân cụ thể. Khi lan truyền quá mức, chúng có thể gây tổn hại nghiêm trọng. Mọi người cần cảnh giác với các thông tin hỗn loạn do AI gây ra”.

Trước đó, tin đồn về “một ngôi sao nam hàng đầu” đánh bạc thâu đêm suốt sáng trong 7 ngày, thua khoảng 1 tỷ NDT và phải thế chấp 3 căn nhà cùng máy bay riêng để trả nợ lan rộng trên mạng xã hội Trung Quốc.

Tài tử Trung Quốc rất bức xúc trước các nội dung được tạo bởi AI và ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của mọi người (Ảnh: Sina).

Ban đầu, dư luận hướng nghi vấn về ngôi sao ca nhạc Châu Kiệt Luân, buộc công ty quản lý của anh phải ra thông cáo bác bỏ. Sau đó, tin đồn chuyển hướng sang Huỳnh Hiểu Minh.

Cơ quan chức năng sau đó đã vào cuộc, bắt giữ một người đàn ông họ Hứa. Người này thừa nhận sử dụng công cụ AI để tạo nội dung tự động với các từ khóa như “tài tử”, “nợ cờ bạc” nhằm thu hút lượt xem và kiếm tiền quảng cáo. Đối tượng bị xử phạt hành chính và tạm giam trong 8 ngày vì hành vi phát tán tin đồn, gây rối trật tự xã hội.

Sinh năm 1977, Huỳnh Hiểu Minh là một trong những diễn viên quyền lực của màn ảnh Hoa ngữ, ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Thần điêu đại hiệp, Tân Bến Thượng Hải, Lộc đỉnh ký hay Bong bóng mùa hè. Hiện, anh còn tham gia dẫn và sản xuất nhiều chương trình ăn khách tại Trung Quốc.

Về đời tư, anh từng có cuộc hôn nhân đình đám với nữ diễn viên Angelababy vào năm 2015. Cặp đôi có 1 con trai trước khi thông báo ly hôn năm 2022. Sau đó, nam diễn viên công khai hẹn hò với Diệp Kha và có thêm 1 con gái, song mối quan hệ này cũng đã kết thúc.

Huỳnh Hiểu Minh đón Tết tại quê nhà bên bố mẹ, ông bà (Ảnh: Sohu).

Truyền thông Trung Quốc cho biết, dù không còn gắn bó với Diệp Kha, Huỳnh Hiểu Minh vẫn có trách nhiệm chu cấp nuôi con. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, anh trở về quê nhà Thanh Đảo (Trung Quốc) để sum họp cùng cha mẹ và người thân.

Một nguồn tin thân cận cho hay, Huỳnh Hiểu Minh không cho phép Diệp Kha bế con gái sang nhà ông bà, cha mẹ anh vào dịp Tết để tránh gây ồn ào. Quý tử Tiểu Hải Miên (con trai của anh và Angelababy) cũng rơi vào cảnh không được về thăm nhà nội vào dịp Tết.

Trước giao thừa, Angelababy đưa con trai về Thượng Hải (Trung Quốc), thay vì ở Hong Kong (Trung Quốc). Theo một số nguồn tin, nam diễn viên chủ động hạn chế sự xuất hiện của các con trong dịp lễ nhằm tránh gây chú ý và bảo vệ sự riêng tư của gia đình.

Nguồn tin thân cận cho hay, bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh không chào đón Diệp Kha và vẫn tiếc nuối về cuộc hôn nhân tan vỡ giữa con trai với Angelababy. Gia đình tài tử tin rằng Angelababy là người vợ tốt, phù hợp nhất với Huỳnh Hiểu Minh.

Dù cặp đôi đã ly hôn 4 năm, bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh vẫn xem Angelababy như thành viên trong gia đình và giữ nguyên ảnh cưới của hai người trong căn nhà ở Thanh Đảo.