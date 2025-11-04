Huỳnh Hiểu Minh liên tiếp thất bại, sự nghiệp lao dốc vì đời tư ồn ào

Theo các chuyên trang điện ảnh, Sunshine Club khó đạt được mục tiêu doanh thu 10 triệu NDT (gần 37 tỷ đồng) trong bối cảnh thị trường ảm đạm. Giới quan sát ước tính kinh phí sản xuất của phim lên tới 18 triệu NDT (gần 67 tỷ đồng), chưa kể chi phí quảng bá và phát hành, khiến dự án nhiều khả năng thua lỗ nặng.

Tờ HK01 nhận định, những năm gần đây, Huỳnh Hiểu Minh liên tục thử sức với các vai diễn khác biệt nhằm phá vỡ hình tượng quen thuộc trên màn ảnh. Trong Sunshine Club, anh hóa thân thành một nhân vật chậm phát triển trí tuệ. Dù nhận được đánh giá tích cực từ giới chuyên môn, phim vẫn thất bại về doanh thu.

Huỳnh Hiểu Minh trong "Sunshine Club" (Ảnh: Sohu).

Truyền thông Trung Quốc cho rằng, nguyên nhân chính đến từ tình hình kinh tế khó khăn khiến khán giả hạn chế chi tiêu cho giải trí. Bên cạnh đó, Sunshine Club thuộc thể loại chính kịch, có nội dung nặng nề, ít yếu tố giải trí nên "kén" khán giả.

Để vào vai người đàn ông 40 tuổi chậm phát triển, Huỳnh Hiểu Minh chấp nhận tăng 30kg và thay đổi ngoại hình.

Anh từng chia sẻ: “Tôi muốn khán giả khi bước vào rạp, ngay từ những giây đầu tiên sẽ thấy đó là Ngô Ưu, chứ không phải Huỳnh Hiểu Minh. Tôi phải thay đổi ngoại hình, dù điều đó khiến tôi khó lấy lại vóc dáng cũ, thậm chí ảnh hưởng sức khỏe. Nhưng tôi muốn phá bỏ lớp vỏ an toàn của chính mình”.

Nhờ vai diễn này, Huỳnh Hiểu Minh giành giải Nam chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 26. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định Sunshine Club chưa đủ hấp dẫn để thu hút khán giả ra rạp, lại khai thác chủ đề khó tiếp cận.

Ngoài yếu tố nghệ thuật, danh tiếng của Huỳnh Hiểu Minh thời gian qua cũng bị ảnh hưởng bởi những ồn ào tình cảm với bạn gái - hot girl mạng xã hội Diệp Kha.

Chuỗi thất bại liên tiếp và đời tư rắc rối

Trước Sunshine Club, bộ phim The Wig ra mắt tháng 11 năm ngoái do Huỳnh Hiểu Minh đóng chính cũng rơi vào cảnh ế vé, phải rút khỏi rạp chỉ sau 3 ngày công chiếu. Phim thu về khoảng 3 triệu NDT (hơn 11 tỷ đồng), con số quá thấp so với chi phí sản xuất 100 triệu NDT (gần 370 tỷ đồng).

Hình ảnh và danh tiếng của Huỳnh Hiểu Minh bị ảnh hưởng bởi ồn ào tình cảm với hot girl Diệp Kha (Ảnh: Sina).

The Wig xoay quanh câu chuyện về con người hiện đại bị ám ảnh bởi vẻ bề ngoài. Nhân vật của Huỳnh Hiểu Minh đeo “mặt nạ” giả tạo, che giấu sự yếu đuối bên trong bằng việc đội tóc giả. Tuy nhiên, phim bị chê nhàm chán, nhịp phim chậm và thiếu điểm nhấn.

Đời tư ồn ào của Huỳnh Hiểu Minh trong thời điểm phim ra mắt cũng khiến tác phẩm bị ảnh hưởng. Tại buổi công chiếu, nam diễn viên đã cúi gập người xin lỗi người hâm mộ và đồng nghiệp vì để chuyện cá nhân tác động đến công việc, đồng thời cam kết nỗ lực hơn trong sự nghiệp.

Huỳnh Hiểu Minh bắt đầu vướng thị phi kể từ khi công khai mối quan hệ với người đẹp Diệp Kha hồi tháng 9 năm ngoái. Mối quan hệ của họ nhận nhiều chỉ trích.

Diệp Kha bị đánh giá là “làm màu”, thường xuyên khoe khoang chuyện tình cảm trên mạng xã hội và có những phát ngôn gây tranh cãi. Ngoài ra, cô còn vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ, từng ly hôn và lợi dụng chồng cũ. Những thông tin này khiến hình ảnh của cả hai đều bị ảnh hưởng.

Huỳnh Hiểu Minh thay đổi cách lựa chọn vai diễn, kịch bản trong những năm gần đây (Ảnh: Sina).

Cuối năm ngoái, cặp đôi được cho là chia tay, trước thời điểm Diệp Kha sinh con gái. Đến mùa hè năm nay, cô công khai việc sinh con, bóng gió tố Huỳnh Hiểu Minh “bạc tình” và tuyên bố làm mẹ đơn thân. Dư luận Trung Quốc tiếp tục chỉ trích tài tử họ Huỳnh, trong khi anh vẫn giữ im lặng.

Huỳnh Hiểu Minh từng là ngôi sao hàng đầu Trung Quốc, được xem là “bảo chứng phòng vé” với nhiều tác phẩm ăn khách. Ngoài đóng phim, anh còn đảm nhận vai trò MC trong các chương trình nổi tiếng như Nhà hàng Trung Hoa, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Sau khi ly hôn nữ diễn viên Angelababy vào đầu năm 2022, nam diễn viên tập trung phát triển sự nghiệp và duy trì hình tượng nghệ sĩ chăm chỉ, chuyên nghiệp. Anh cũng nỗ lực dành thời gian cho con trai Tiểu Hải Miên và giữ mối quan hệ hòa nhã với vợ cũ.

Đầu năm nay, Huỳnh Hiểu Minh được cho là đã lập di chúc, để lại toàn bộ khối tài sản ước tính 10 tỷ NDT (gần 37.000 tỷ đồng) cho 2 con - Tiểu Hải Miên và con gái mới sinh, trong khi cả Angelababy và Diệp Kha đều không có tên trong danh sách thừa kế.