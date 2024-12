Hủy loạt chương trình giải trí sau tai nạn máy bay thảm khốc ở Hàn Quốc

Sáng 29/12, một vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng đã xảy ra khi chuyến bay 7C2216 của hãng hàng không Jeju từ Bangkok (Thái Lan) cố hạ cánh trên đường băng của sân bay quốc tế Muan ở Jeollanam-do (Hàn Quốc).

Tổng cộng có 181 người trên máy bay vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra, trong đó có 6 thành viên phi hành đoàn, 173 người Hàn Quốc và 2 người Thái Lan. Theo Chosun, tổng cộng 179 người đã thiệt mạng và chỉ có 2 người sống sót.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay thảm khốc tại Hàn Quốc, ngày 29/12 (Ảnh: Getty Images).

Các nhà chức trách cho hay, hành khách nhỏ tuổi nhất là bé trai 3 tuổi và hành khách lớn tuổi nhất là cụ già 78 tuổi. Theo thông tin từ các nhà chức trách, 5 trong số những người thiệt mạng trong vụ tai nạn là trẻ em dưới 10 tuổi.

Với con số thương vong trên, vụ việc xảy ra vào ngày 29/12 được xem là vụ tai nạn hàng không chết chóc nhất trong lịch sử Hàn Quốc. Ngay trong chiều tối 29/12, các đài truyền hình tại Hàn Quốc đã ra thông báo hủy bỏ các chương trình giải trí, lễ trao giải, phim truyền hình đã lên lịch, thay vào đó là chiếu các bản tin.

Lễ trao giải thường niên của đài MBC - MBC Entertainment Awards - dự kiến lên sóng vào tối 29/12 đã bị hủy bỏ. Ban tổ chức cho hay, chương trình được tổ chức nội bộ và phát sóng sau.

Đài SBS cũng thông báo hủy các chương trình đã lên lịch phát sóng như: Running Man và My Little Old Boy. Trong khi đó, đài KBS thay thế các chương trình giải trí như: The Boss Has a Donkey's Ears, 2 Days & 1 Night, The Ddanddara và Gag Concert bằng các bản tin liên quan đến vụ tai nạn hoặc các chương trình giới thiệu các biện pháp phòng tránh và xử lý sự cố khi đi máy bay.

Trên trang cá nhân, nhiều nghệ sĩ của xứ kim chi cũng nhanh chóng thông báo hủy lịch làm việc để bày tỏ sự tiếc thương trước thảm kịch, chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Diễn viên Shin So Yul viết trên trang cá nhân: "Tôi chân thành thương tiếc các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Jeju. Cầu mong những người đã khuất được yên nghỉ".

Chương trình trò chuyện của tài tử Hyun Bin trên đài JTBC nhằm giới thiệu bộ phim mới của anh - Harbin - cũng được thông báo hoãn lên sóng. Theo dự kiến ban đầu, chương trình phát sóng vào tối 29/12.

Ca sĩ Kim Jang Hoon cũng thông báo hủy bỏ buổi biểu diễn dự kiến diễn ra tối 29/12. Anh viết: "Tôi mong khán giả thông cảm và hẹn gặp lại các bạn vào một ngày khác. Từ tận đáy lòng, tôi cầu nguyện cho người đã khuất được yên nghỉ".