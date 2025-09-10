Hứa Vĩ Văn thay đổi hình tượng sau thành công của vai bác sĩ trong "Mưa đỏ"

Đạo diễn Lương Đình Dũng vừa giới thiệu dự án điện ảnh mới mang tên Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại. Buổi ra mắt có sự góp mặt của các gương mặt trẻ gồm Quán quân The Next Gentleman 2024 Nguyễn Xuân Thắng, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022 Bé Quyên, diễn viên Yu Dương...

Hứa Vĩ Văn vào vai một nhà báo si tình (Ảnh: Chụp màn hình).

Diễn viên Hứa Vĩ Văn do bận lịch riêng nên vắng mặt tại buổi giới thiệu. Trong phim, anh đảm nhận vai một nhà báo si tình, lên đường tìm bạn gái mất tích. Sau thành công với vai bác sĩ trong Mưa đỏ, sự xuất hiện của anh trong Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại thu hút sự chú ý của khán giả.

Lối diễn của Hứa Vĩ Văn được đánh giá có chiều sâu nội tâm, phù hợp với vai diễn mà đạo diễn Lương Đình Dũng tìm kiếm. Nam diễn viên từng cho biết, anh đặc biệt yêu thích nhân vật trong kịch bản lần này, bởi đây là một hình ảnh hoàn toàn mới mẻ so với những vai diễn trước đó.

Á hậu Ngọc Hằng ủng hộ nam chính Nguyễn Xuân Thắng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đạo diễn Lương Đình Dũng từng gây tiếng vang với Cha cõng con - bộ phim được chọn đại diện Việt Nam tham dự giải Oscar lần thứ 90. Lần này, đạo diễn chọn một hướng đi táo bạo hơn khi kết hợp chất liệu kinh dị, tâm lý và hành động trong Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại.

Giải thích về việc chọn lựa gương mặt mới thay vì những cái tên phòng vé quen thuộc, đạo diễn cho biết: "Trong quá trình casting (thử vai - PV), tôi nhìn thấy ở các bạn trẻ những tố chất phù hợp. Quan trọng hơn, khán giả cần được thấy một luồng gió mới thay vì những gương mặt quen thuộc".

Trước lo ngại về áp lực doanh thu, đặc biệt khi phim ra mắt cùng thời điểm với Tử chiến trên không do Thái Hòa đóng chính vào tháng 9, đạo diễn Lương Đình Dũng thẳng thắn: "Rạp Việt lúc nào cũng có sự cạnh tranh và đó là điều bình thường. Chúng tôi chỉ có thể dồn hết tâm huyết để nấu một "món ngon" và hy vọng khán giả sẽ thưởng thức".

Đạo diễn Lương Đình Dũng, diễn viên Nguyễn Xuân Thắng và Bé Quyên chia sẻ về dự án (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với Nguyễn Xuân Thắng, đây là lần đầu tiên anh bước vào lĩnh vực điện ảnh sau khi đăng quang The Next Gentleman (Quý ông hoàn mỹ). Nam người mẫu chia sẻ cảm giác vừa may mắn vừa áp lực khi được trao vai nam chính, đồng thời thừa nhận phải nỗ lực vượt qua nhiều thử thách để hoàn thành vai diễn.

Trong khi đó, Bé Quyên vốn quen thuộc trên sàn catwalk và các cuộc thi nhan sắc. Với vai diễn lần này, cô hóa thân thành một cô gái bị chính bạn trai hiến tế cho tà thuyết giữ của. Để chuẩn bị cho cảnh quay ở trong ô tô chìm dưới nước, người đẹp đã tập bơi, rèn luyện khả năng nín thở và vượt qua nỗi sợ nước.