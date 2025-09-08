Phương Nam suýt trượt vai Tạ trong phim "Mưa đỏ" vì... đẹp trai

Theo số liệu của Box Office Vietnam, vào lúc 13h30 ngày 8/9, Mưa đỏ đã vượt mốc 560 tỷ đồng doanh thu, trở thành bộ phim Việt có doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử, sau 18 ngày ra rạp.

Đây được xem là kỳ tích chưa từng có của dòng phim chiến tranh, cách mạng.

Phương Nam từng suýt mất vai Tạ vì trắng trẻo, đẹp trai (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết, với Điện ảnh Quân đội nhân dân, làm phim là thực hiện nhiệm vụ chính trị nên không đặt doanh thu lên hàng đầu.

Nữ đạo diễn cho rằng, phim vượt khâu kiểm duyệt, ra mắt, đến được với khán giả là thành công lớn. Do đó, việc phim Mưa đỏ cán mốc doanh thu lớn là niềm vui ngoài mong đợi đối với ê-kíp.

"Điều quan trọng và hạnh phúc nhất với tôi và ê-kíp là bộ phim được khán giả quan tâm, yêu mến, cho thấy công sức của chúng tôi đã được khán giả ghi nhận và trân trọng", đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Mưa đỏ gây ấn tượng với dàn diễn viên trẻ có thực lực và diễn xuất tự nhiên. Trong đó, Tạ - tiểu đội trưởng đội 1 - được chú ý với vóc dáng thô kệch, vẻ mặt khó gần, mái đầu rụng tóc, nhiều chấy.

Tạ nói chất giọng đặc trưng Thanh Hóa, thành thạo kỹ năng chiến đấu sau những ngày tự tôi luyện. Ban đầu, nhân vật này gây sốc vì cách nói thẳng thắn nhưng sống và chiến đấu cùng nhau, đồng đội nhận ra anh là một người có tấm lòng hào sảng, tử tế của người thủ lĩnh...

Nhưng ít ai biết rằng, khi đi casting (thử vai), Phương Nam từng bị từ chối vai Tạ vì... quá phong độ.

"Khi đến thử vai, tôi từng bị Hội đồng cố vấn từ chối vì tôi nặng 78kg, trắng trẻo, tóc vuốt bóng bẩy. Tôi vừa kết thúc vai diễn võ sĩ boxing của phim cũ nên mọi người sẽ khó hình dung được một anh Tạ gầy gò, người đen nhẻm, tóc tai, râu ria nham nhở như trên màn ảnh.

Tuy nhiên, chị Đặng Thái Huyền vẫn chọn tôi. Khi ấy, tôi áp lực lắm, vì sợ làm đạo diễn thất vọng, sợ chị Huyền bị ảnh hưởng khi quyết định chọn mình. Tôi cũng sợ mình không thể thoát khỏi Phương Nam để chạm tới anh Tạ", nam diễn viên cho biết.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng kể lại rằng, chị ấn tượng với Phương Nam bởi sự thay đổi của nam diễn viên.

"Mới gặp lần đầu, Phương Nam rất khác. Bạn ấy nặng ký hơn, cũng chưa cho thấy nét nào phù hợp để đóng vai Tạ. Tuy nhiên, chỉ khoảng 2 tuần sau gặp lại, bạn ấy đã hoàn toàn khác. Phương Nam giảm hơn 10kg trong thời gian ngắn và còn có những thay đổi khác, khiến tôi vừa gặp đã thấy "Tạ đây rồi”, Đặng Thái Huyền tâm sự.

Phương Nam nói, ngay từ khi nhận dự án Mưa đỏ, anh luôn đặt niềm tự hào làm động lực để cố gắng, trong 2 tháng anh đã giảm 15kg. Hằng ngày, anh leo 39 tầng thang bộ, ngụp lặn trên biển, cuốc đất trồng cây, thực hiện chế độ ăn kiêng hà khắc.

Vì thế, từ 78kg, anh đã giảm xuống còn 63kg và duy trì mức cân nặng, chế độ luyện tập đó trong suốt quá trình quay phim.

Phương Nam nói thêm, khi ngồi trước màn ảnh lớn xem phim, anh đã khóc. "Tôi khóc vì thương anh Tạ, khóc vì bản thân đã làm được, khóc vì biết ơn mọi người", Phương Nam chia sẻ.

Nam diễn viên cho biết thêm, sau khi phim Mưa đỏ ra mắt, nhiều người tràn vào các nền tảng mạng xã hội, livestream của anh nói: “Anh Tạ ơi, anh đừng hy sinh nhé". Thậm chí, gặp Phương Nam ở ngoài, khán giả đỏ hoe mắt, khóc nức nở vì gặp được "anh Tạ".

Phương Nam (giữa) thừa nhận, mình chưa thoát được vai Tạ trong phim "Mưa đỏ" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tình yêu của mọi người dành cho anh Tạ cũng chính là phần thưởng lớn nhất dành cho Phương Nam. Tôi thấy thật sự quá đã, quá xúc động vì tình cảm của khán giả. Tôi thấy mình và anh Tạ như có một sợi dây nhân duyên vừa tự nhiên mà vừa bền chặt", nam diễn viên bộc bạch.

Phương Nam sinh năm 1993, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh từng đóng các phim: Hoa hồng giấy, Nhà mình lạ lắm, Tình trạng: Đã ly hôn, Dưới bóng cây hạnh phúc...

Khán giả lần đầu biết đến Phương Nam trên màn ảnh rộng với vai diễn Binh Tư - “bản sao” nhân vật Chí Phèo trong phim Cậu vàng (2019).