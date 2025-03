Hồng Nhung "Giọng hát Việt nhí 2014" áp lực khi lồng tiếng vai Bạch Tuyết

Ngày 16/3, bộ phim live-action Nàng Bạch Tuyết 2025 chính thức ra mắt khán giả Việt Nam. Trong phiên bản lồng tiếng Việt, nhân vật Bạch Tuyết (do Rachel Zegler thủ vai) được đảm nhận bởi ca sĩ Đỗ Lê Hồng Nhung.

Việc lựa chọn giọng lồng tiếng cho nhân vật này được nhà sản xuất thực hiện khắt khe nhằm mang đến hình ảnh gần gũi và quen thuộc với khán giả Việt, đặc biệt là trẻ em.

Đỗ Lê Hồng Nhung (bên phải) lồng tiếng cho nhân vật Bạch Tuyết (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo nhà sản xuất, tiêu chí tuyển chọn là tìm kiếm giọng ca có khả năng hát tốt, đồng thời thể hiện được cảm xúc nhân vật qua lời thoại. Sau nhiều vòng tuyển chọn, Hồng Nhung, từng được biết đến qua The Voice Kids 2014, đã được giao vai trò này.

Chia sẻ về cơ hội đảm nhận vai trò lồng tiếng cho một nhân vật kinh điển của Disney, Hồng Nhung cho biết cô rất bất ngờ và xúc động khi được lựa chọn.

"Lúc nhận tin được chọn lồng tiếng cho vai Bạch Tuyết, tôi không tin vào mắt mình vì quá trình casting (thử vai) rất thử thách", ca sĩ sinh năm 2003 chia sẻ.

Theo Hồng Nhung, quá trình thử giọng gồm hai vòng, hát và lồng tiếng. Thử thách lớn nhất của cô là thể hiện ca khúc Waiting on the wish sao cho vừa khớp khẩu hình nhân vật vừa giữ được cảm xúc bài hát. Ngoài ra, cô còn thể hiện từ 6-7 ca khúc khác trong phim, bao gồm cả những bài hát song ca.

Hồng Nhung nói: "Vì là một người "tay ngang" rẽ hướng và được trao cơ hội cho nhân vật đình đám này nên tôi khá lo lắng và áp lực khi lồng tiếng cho Bạch Tuyết. Tôi áp lực suốt thời gian đó nên lúc ngủ tôi còn mơ thấy mình đang thu âm cho Bạch Tuyết nữa (cười)".

Đỗ Lê Hồng Nhung từng gây chú ý khi tham gia The Voice Kids 2014 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong quá trình thực hiện, Hồng Nhung nhận được sự hỗ trợ từ đạo diễn lồng tiếng Đạt Phi và nhạc sĩ Viết Thanh.

"Có những đoạn tôi thoại chưa tốt, chú Đạt Phi hướng dẫn và giúp tôi tạo cảm xúc để phù hợp tình huống. Về phần hát, tôi được anh Viết Thanh hướng dẫn hát sao cho hợp lý và khớp khẩu hình với nhân vật trong phim. Nhờ vậy, dù áp lực, tôi cũng cảm thấy công việc này thú vị lắm", Hồng Nhung chia sẻ.

Đỗ Lê Hồng Nhung sinh năm 2003, từng gây chú ý khi tham gia The Voice Kids 2014 và giành giải nhì Tuyệt đỉnh song ca nhí 2017. Ngoài ca hát, cô còn tham gia diễn xuất, từng xuất hiện trong bộ phim Mẹ chồng với vai Hai Thơ - người hầu của nhân vật bà Ba Trân (Thanh Hằng).

Phim Nàng Bạch Tuyết của Disney dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 21/3.