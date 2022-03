Hôn nhân viên mãn của Salma Hayek và tỷ phú hàng hiệu người Pháp

Nữ diễn viên từng được đề cử giải Oscar Salma Hayek là một trong những ngôi sao gốc Mexico thành công nhất thế giới. Trong nhiều năm, cô luôn được coi là biểu tượng gợi cảm nổi tiếng Hollywood. Salma Hayek kết hôn vào năm 2009 với một trong những người giàu nhất nước Pháp là tỷ phú Francois-Henri Pinault, đại gia thuộc một gia đình siêu giàu sở hữu khối tài sản ước chừng hơn 43 tỷ USD.

Francois-Henri Pinault sinh năm 1962 là doanh nhân người Pháp, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn thời trang cao cấp Kering. Công ty của ông sở hữu nhiều thương hiệu thời trang hàng đầu như Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron, Alexander McQueen, Stella McCartney....

Salma Hayek sánh đôi chồng dự sự kiện tại Mỹ (Video: Maximo TV).

Tỷ phú người Pháp đã thành lập quỹ Kering vào năm 2008 để ủng hộ quyền của phụ nữ và ngoài ra ông còn thực hiện chương trình Women in Motion cùng với Liên hoan phim Cannes để nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến phụ nữ trong ngành điện ảnh.

Kể từ năm 2003, tỷ phú Pinault là chủ tịch của tập đoàn Artémis, công ty mẹ của Kering. Ông còn là chủ nhà máy rượu Château Latour, nhà đấu giá Christie's và câu lạc bộ bóng đá Stade Rennais. Gia đình Pinault từng gây tiếng vang lớn khi quyên góp 113 triệu USD để sửa chữa nhà thờ Đức Bà Paris, Pháp sau trận hỏa hoạn lớn xảy ra vào năm 2019.

Salma Hayek hạnh phúc bên chồng con (Ảnh: Getty Images).

Về phía Salma Hayek, cô sinh ra ở Mexico, có mẹ là ca sĩ opera và cha là người gốc Lebanon, một doanh nhân làm việc trong ngành dầu mỏ. Sau khi tốt nghiệp trung học, Salma Hayek từng theo học ngành quan hệ quốc tế và khoa học chính trị tại đại học Iberoamericana, Mexico nhưng người đẹp quyết định bỏ học giữa chừng để trở thành một diễn viên.

Sau những thành công trong lĩnh vực điện ảnh tại quê nhà Mexico, Salma Hayek tới Hollywood, lập nghiệp. Cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Fools Rush In, Wild Wild West, In the Time of the Butterflies và đặc biệt là Frida. Vai diễn nữ họa sĩ Frida Kahlo trong bộ phim này đã mang về cho Salma Hayek hàng loạt đề cử điện ảnh danh tiếng như giải Quả Cầu Vàng, Oscar, BAFTA, SAG....

Ở tuổi 41, nữ diễn viên xinh đẹp sinh con gái đầu lòng Valentina Paloma Pinault Hayek tại trung tâm Y tế Cedars-Sinai ở Los Angeles, California, Mỹ. Salma Hayek hiện có cuộc sống viên mãn bên chồng đại gia và con gái xinh đẹp tại dinh thự xa hoa ở Pháp. Cô và chồng thường xuyên sánh đôi tham dự các sự kiện lớn của làng giải trí.

Salma Hayek cùng chồng dự MET gala (Video: Access Video TV).

13 năm sau ngày cưới, Salma Hayek chia sẻ, cô coi cuộc hôn nhân với Pinault là thành tựu lớn nhất của đời cô chứ không phải danh tiếng mà cô có được từ sự nghiệp điện ảnh. Theo Hayek, Pinault là người chồng tốt nhất trên thế giới và khi ở bên chồng, cô được sống là chính mình, không bao giờ bị chồng bó buộc hay gò ép bất cứ điều gì.

"Chồng tôi là một người tốt thực sự. Anh ấy đã khiến tôi cũng trở thành một người tốt hơn nhiều và theo năm tháng, tôi hoàn thiện bản thân một cách tích cực. Anh ấy là người hào phóng và vui vẻ. Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu, tôi không biết anh ấy là ai. Tôi chỉ cảm thấy thích anh ấy và nghĩ rằng "anh chàng này thật quyến rũ". Khi đó, sự tự tin ánh lên từ đôi mắt của anh ấy, anh ấy rất đẹp trai", Salma Hayek chia sẻ.

Salma Hayek và chồng đại gia có 13 năm hôn nhân hạnh phúc (Ảnh: Getty Images).

Bí quyết để giữ gìn hôn nhân hạnh phúc của vợ chồng nữ diễn viên nổi tiếng như Salma chia sẻ đó là: "Khi xảy ra xung đột, chúng tôi tránh đổ lỗi cho nhau mà thay vào đó, cả hai tập trung để giải quyết vấn đề. Và vì thế, chúng tôi chưa bao giờ buông lời cay nghiệt hay chì chiết nhau nặng nề".

Hayek gặp Pinault khi cô đã 39 tuổi và nữ diễn viên sinh con năm 41 tuổi. Người đẹp Hollywood thừa nhận cô kết hôn và sinh con muộn nhưng cô không cảm thấy buồn vì điều này bởi ở tuổi tứ tuần, cô đã đủ chín chắn và hiểu rõ bản thân mình hơn. "Tôi nghĩ khi tôi có con muộn, tôi đã thực hiện vai trò người mẹ tốt hơn dù rằng là một bà mẹ lớn tuổi cũng khá mệt mỏi", Salma tâm sự.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, người đẹp gợi cảm Salma Hayek chia sẻ, cô cảm thấy khá xúc phạm khi bị nói rằng cô kết hôn với chồng đại gia vì tiền.

Salma Hayek tâm sự: "Khi tôi kết hôn với anh ấy, mọi người đều nói: "Ồ, đó là một cuộc hôn nhân sắp đặt, cô ấy lấy anh ta vì tiền" và tôi thì nghĩ: "Ừ, sao cũng được. Hãy cứ nghĩ những gì bạn muốn". Chúng tôi đã có gần 20 năm bên nhau và chúng tôi yêu nhau rất nhiều.

Chồng tôi luôn cố gắng hoàn thành tất cả các công việc, bất kể nó khó khăn đến mức nào. Anh ấy là người rất có trách nhiệm. Sau một ngày bận rộn, khi về nhà, anh ấy dành trọn vẹn thời gian cho vợ con và tổ ấm của mình.

Nhiều người rất sốc khi biết chồng của tôi là ai, đó dường như cũng là một cách thể hiện sự phân biệt chủng tộc. Họ không thể tin rằng một người Mexico như tôi lại có cuộc sống như hiện tại và họ cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh tôi. Tôi thực sự không để tâm tới điều đó".