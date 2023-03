Hollywood nói "có" với những cô gái 20 tuổi, phụ nữ trung niên dần hết thời

Hollywood vốn được xem là môi trường làm việc khắc nghiệt đối với phần lớn các diễn viên, đặc biệt là diễn viên nữ. Thậm chí, Meryl Streep, một ngôi sao vẫn nhận nhiều đề cử Oscar ở tuổi 70 hơn nhiều đồng nghiệp khác giới, cũng thừa nhận, thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của bà đã qua hàng chục năm.

Meryl Streep vẫn gặt hái nhiều thành tựu ở tuổi 70 nhưng tin rằng, thời đỉnh cao của bà đã qua (Ảnh: News).

Meryl Streep vẫn đóng phim ở tuổi 70 và trở thành một biểu tượng khó thay thể tại Hollywood. Bà nói trong bài phỏng vấn với tờ Wall Street Journal: "Tôi nhớ, khi tôi ngấp nghé tuổi 40, tôi luôn tin, những bộ phim mình đóng lúc đó là tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp. Những bằng chứng về phụ nữ ngoài 40 tuổi quanh tôi vào thời điểm đó khiến tôi tin rằng, thời của mình qua rồi".

Ngành công nghiệp điện ảnh bị ám ảnh bởi sự trẻ trung. Do vậy, nữ nghệ sĩ có thể tỏa sáng nhất ở độ tuổi 20. Khi bước vào tuổi trung niên, cơ hội nghề nghiệp, số vai diễn dành cho họ dần bị giới hạn. Họ bắt đầu bị thay thế bởi những gương mặt mới, hấp dẫn và quan trọng là... trẻ hơn.

Nữ diễn viên Liv Tyler cũng thừa nhận, ngành công nghiệp điện ảnh không biết phải làm gì với những nữ diễn viên ở độ tuổi 30 hay 40. "Khi bạn ở độ tuổi teen hay 20 tuổi, có nhiều vai diễn bạn có thể tham gia. Nhưng ở lứa tuổi tôi (tuổi trung niên), bạn chỉ thường vào vai nội trợ, bạn gái nam chính và chắc chắn chỉ là công dân hạng thứ trong phim".

Nữ diễn viên Maggie Gyllenhaal từng đau đớn tiết lộ, cô bị từ chối vào vai một phụ nữ hò hẹn với một người đàn ông 55 tuổi trong phim với lý do "quá già". Khi đó, Maggie mới 37 tuổi. Nữ diễn viên Olivia Wilde bị chê quá tuổi cho vai diễn Naomi Lapaglia trong phim The Wolf of Wall Street dù khi đó cô mới 29 tuổi.

Ngôi sao 73 tuổi nhận nhiều đề cử Oscar hơn nhiều đồng nghiệp nam nhưng bà hiểu rằng, phụ nữ chỉ có thời khi làm việc tại Hollywood (Ảnh: Getty Images).

Theo một nghiên cứu đăng tải trên Vox, tập hợp số liệu từ những bộ phim tâm lý tình cảm từ năm 1978, tuổi trung bình cho các nữ chính trong phim là 30. Cơ hội đóng phim các bộ phim tâm lý tình cảm với các diễn viên nữ trên 30 tuổi ngày càng nhỏ và nếu là một diễn viên da màu, cơ hội tham gia các dự án này với họ là không.

Trái với nữ giới, nam giới càng có tuổi càng có thêm cơ hội nghề nghiệp. Theo nghiên cứu trên trang OnBuy, bước vào tuổi 30, 27% nam diễn viên có được những vai diễn đột phá trong sự nghiệp.

Ví dụ, Robert De Niro có được vai diễn quan trọng trong The Godfather II ở tuổi 31. Benedict Cumberbatch thăng hoa sự nghiệp nhờ vai diễn trong Doctor Strange ở tuổi 39 trong khi Daniel Craig đạt tới đỉnh cao sự nghiệp ở tuổi 38 với vai điệp viên James Bond trong Casino Royale. Nam diễn viên Anthony Hopkins vẫn giành giải Oscar ở tuổi 83.

Hai chuyên gia Robert Fleck and Andrew Hanssen nhận định về vấn đề mất cân bằng giới trong ngành công nghiệp điện ảnh: "Việc nữ giới gặp giới hạn tuổi tác trong ngành công nghiệp Hollywood không phải là điều mới mẻ, nó tồn tại nhiều năm qua".

Phụ nữ ở tuổi đôi mươi có cơ hội đóng chính nhiều hơn nam giới cùng lứa tuổi (Ảnh: News).

Theo nghiên cứu tại Mỹ từ năm 1920 đến năm 2011, chưa bao giờ có sự cân bằng giới tại Hollywood. Nam giới luôn có cơ hội hoạt động lớn hơn nữ giới.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, ở tuổi 20, phụ nữ có cơ hội đóng phim nhiều hơn đồng nghiệp khác giới cùng độ tuổi. Ở tuổi đôi mươi, 80% phụ nữ có cơ hội đóng vai chính. Song, ở tuổi 30, phụ nữ chỉ còn 40% cơ hội vào vai chính trong một tác phẩm.

Tuy nhiên, nam giới lại may mắn hơn, họ vẫn có tới 80% cơ hội đảm nhiệm vai chính dù đã qua tuổi 40. Trong khi ở lứa tuổi này, cơ hội được làm nhân vật trung tâm của nữ diễn viên chỉ còn 20%.

Martha Lauzen, giám đốc tại Trung tâm nghiên cứu Phụ nữ hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình chia sẻ, trong số 500 bộ phim đạt doanh thu cao nhất năm 2015, chỉ có 12% phim do đạo diễn nữ thực hiện, 10% do quay phim nữ và 15% do biên kịch nữ chắp bút. Tình trạng mất cân bằng giới tính cũng gây tranh cãi tại Oscar 2023 khi danh sách đề cử Đạo diễn xuất sắc không có một cái tên nữ.

George Clooney càng già càng nổi tiếng và có cơ hội nghề nghiệp lớn (Ảnh: Getty Images).

Theo hai chuyên gia Fleck và Hanssen, ngành công nghiệp điện ảnh phản ánh hiện trạng xã hội. Những định kiến về giới vẫn là một vấn đề khó thay đổi. Nhiều người sẽ tung hô những nếp nhăn trên gương mặt của nam diễn viên và nhận định đó là sự trưởng thành, phong trần nhưng với phụ nữ, đó lại trở thành rào cản, báo hiệu họ đang già đi.

"Trong quá khứ, mọi người mong đợi các nhà khoa học hay các cảnh sát là nữ giới và chúng ta đang có nhiều phụ nữ hơn hoạt động trong lĩnh vực này. Thời gian trôi đi và các số liệu chứng minh rằng, sự cân bằng giới trong ngành công nghiệp điện ảnh chưa từng thay đổi", Fleck và Hanssen nói.

Nghiên cứu của Fleck và Hanssen chỉ ra nguyên nhân tạo nên sự mất cân bằng giới trong ngành công nghiệp điện ảnh. "Các nhà sản xuất và đạo diễn chỉ lựa chọn các diễn viên mà họ tin rằng sẽ mang lại cho họ khoản lợi nhuận tài chính", họ nói.

Sự mất cân bằng giới hay những định kiến nặng nề về tuổi tác dành cho nữ nghệ sĩ tại Hollywood đã được nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh đề cập một cách trực diện tại lễ trao giải Oscar 2023, diễn ra ngày 13/3.

Dương Tử Quỳnh đã trở thành nữ nghệ sĩ châu Á đầu tiên được vinh danh tại Oscar trong hạng mục Nữ chính xuất sắc. Ngôi sao 61 tuổi đã vượt mặt minh tinh Cate Blanchett, để cầm chắc trên tay tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp.

Dương Tử Quỳnh vừa lan tỏa thông điệp về bình đẳng giới tại lễ trao giải Oscar 2023 (Ảnh: Reuters).

Ở giây phút lịch sử, Dương Tử Quỳnh dõng dạc nói: "Và các quý cô, đừng để ai nói với bạn rằng bạn đã hết thời". Chia sẻ của Dương Tử Quỳnh lập tức được lan tỏa trên mạng xã hội, nhận được sự ủng hộ của nhiều đồng nghiệp, khán giả, mở ra hy vọng về sự thay đổi những định kiến dành cho nữ giới trong ngành công nghiệp điện ảnh khắc nghiệt và có tính cạnh tranh lớn.

Minh tinh 61 tuổi từng nói trong chương trình The Envelope của Los Angeles Times: "Khi bạn già đi, các vai diễn cũng hạn chế hơn. Vì vậy, khi nhận vai trong Everything Everywhere All at Once, tôi đã rất xúc động. Điều này có nghĩa tôi là người dẫn dắt, được kể câu chuyện và nắm vai trò quan trọng trong phim.

Everything Everywhere All at Once là câu chuyện về một người phụ nữ bình thường bất ngờ trở thành nữ anh hùng. Đây là một câu chuyện hài hước, kịch tính, hành động và cả kinh dị. Tất cả đều có trong một tác phẩm. Khi bạn già hơn, mọi người bắt đầu đưa ra lời khuyên nên từ giã sự nghiệp và làm việc này việc kia. Không, đừng nói tôi phải làm gì. Tôi có quyền được làm những điều mà tôi muốn".