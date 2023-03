Từ "cái xô đựng tất cả những ý tưởng lạc lối" tới 7 giải Oscar 2023

Tại lễ trao giải Oscar 2023, phim độc lập khai thác đề tài đa vũ trụ - Everything Everywhere All at Once đã trở thành hiện tượng khi dẫn đầu cuộc đua Oscar với 11 đề cử và giành tới 7 giải thưởng. Everything Everywhere All at Once chiến thắng ở nhiều hạng mục quan trọng như Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Nữ chính xuất sắc, Nam phụ xuất sắc, Nữ phụ xuất sắc, Kịch bản gốc hay nhất.

Dương Tử Quỳnh giành tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp nhờ vai diễn trong "Everything Everywhere All At Once" (Ảnh: News).

Thông thường, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ sẽ không dành sự ưu ái cho các tác phẩm hài kịch nhưng Everything Everywhere All At Once đã trở thành ngoại lệ. Đề tài siêu anh hùng xuyên suốt bộ phim hay việc nữ chính là một ngôi sao gốc Á - 61 tuổi (Dương Tử Quỳnh) là điều mà nhiều trang báo quốc tế đề cập sau chiến thắng của phim tại Oscar 2023.

Everything Everywhere All At Once thuộc thể loại khoa học viễn tưởng được đạo diễn bởi Daniel Kwan và Daniel Scheinert, hay còn được gọi là Daniels. Giống như tên gọi của nó, phim được gọi là một "nồi lẩu thập cẩm" với nhiều chi tiết thú vị, lạ lẫm.

Daniel Kwan và Daniel Scheinert tự nhận họ những nhà làm phim kiểu "tối đa", tập trung đào sâu khái niệm đa vũ trụ (multiverse) để khám phá về sự vô tận (infinity). Đạo diễn gốc Hoa - Daniel Kwan giải thích về ý tưởng làm phim đầy tham vọng: "Chúng tôi gặp khó khăn trong việc chỉ khai thác một ý tưởng. Bộ phim này trở thành một cái xô để đựng tất cả những ý tưởng lạc lối của chúng tôi".

Hai đạo diễn của phim chia sẻ, trong một thế giới mà các tập đoàn tỷ USD luôn cố gắng giành giật sự chú ý của công chúng từng phút giây để kiếm tiền, việc đòi hỏi khán giả xem 2 tiếng phim tưởng chừng như là… quá nhiều. Vì vậy, muốn phim của mình thu hút khán giả, họ phải tạo nên một tác phẩm thực sự khác biệt, hấp dẫn. Với mong muốn đó, Everything Everywhere All At Once đã ra đời.

Hai đạo diễn của "Everything Everywhere All At Once" nhận giải Đạo diễn xuất sắc tại Oscar 2023 (Ảnh: Getty Images).

Daniels chia sẻ thêm, bộ phim cũng là lời cầu nguyện khờ khạo cho một thế giới thờ ơ. Nó là một giấc mơ về việc hàn gắn những điều bất đồng, truyền tải ý nghĩa vào những phần ngu ngốc nhất của con người. Để đạt được mục đích của mình, hai đạo diễn phải mất nhiều năm để lên kịch bản phim.

Everything Everywhere All At Once xoay quanh chủ đề đa vũ trụ, với nhân vật chính Evelyn Wang (thủ vai bởi Dương Tử Quỳnh) liên tiếp "nhảy" qua các vũ trụ khác nhau trong nỗ lực cứu thế giới và cứu gia đình của mình.

Daniel Kwan và Daniel Scheinert thừa nhận, họ bắt đầu tìm hiểu về đa vũ trụ từ năm 2010. Ý tưởng về đa vũ trụ từng là một khái niệm bên lề mà các nhà vật lý học hay nói đến trong các buổi gặp gỡ bên lề sau những hội nghị khoa học. Tuy nhiên, gần đây, khái niệm này dần trở nên gần gũi với khán giả đại chúng và thực sự tạo nên những cuộc tranh luận nghiêm túc.

"Everything Everywhere All At Once" thành công nhờ dàn diễn viên xuất sắc (Ảnh: News).

Khái niệm đa vũ trụ cũng là đề tài được các nhà làm phim Hollywood quan tâm sau thành công của Marvel và Everything Everywhere All at Once. Thuyết đa vũ trụ mở ra vô vàn các thế giới song song với chừng ấy phiên bản khác nhau của một siêu anh hùng. Nhờ vậy, các biên kịch có không gian vô tận để sáng tạo tình tiết mới mà không sợ ảnh hưởng tới mạch truyện chính của một siêu anh hùng.

"Một cách tiếp cận Dữ liệu lớn (Big Data) để tạo ra huyền thoại. Một sự tái cấu trúc cho lối kể chuyện truyền thống. Tuyên ngôn của một người theo chủ nghĩa tối đa để tồn tại trong sự ồn ào của cuộc sống hiện đại", Daniels nói về cách họ tạo nên Phim hay nhất của Oscar 2023.

Một bộ phim được đầu tư khiêm tốn nhưng sở hữu dàn diễn viên xuất sắc

Everything Everywhere All at Once có con số đầu tư khá khiêm tốn, 25 triệu USD, được quay trong 40 ngày chính. Đoàn làm phim đã thực hiện một bộ phim hành động với khoảng thời gian mà một số bộ phim bom tấn Hollywood thường dùng để quay một cảnh duy nhất.

Quan Kế Huy có sự trở lại ấn tượng trong "Everything Everywhere All At Once" sau gần 40 năm dừng đóng phim (Ảnh: News).

Đoàn làm phim đã cố gắng tạo 7 hoặc 8 bộ phim cùng một lúc. Với đội ngũ kỹ xảo (visual effects) chỉ có 5 người, họ thực hiện phần lớn 500 cảnh quay chính. Mỗi ngày, họ thực hiện trung bình hơn 30 setup ánh sáng, sử dụng mọi ống kính máy quay có thể. Hai đạo diễn nhấn mạnh, họ làm tất cả mọi việc trong một môi trường đề cao sự an toàn, tôn trọng, chứa đựng tình yêu cùng sự tin tưởng.

Một trong những tâm huyết của bộ đôi đạo diễn Daniel Kwan và Daniel Scheinert chính là chứng minh tiềm năng không giới hạn của các diễn viên châu Á và trao quyền để họ tỏa sáng. Không thể phủ nhận, dàn diễn viên xuất sắc là yếu tố tạo nên thành công cho Everything Everywhere All at Once. Điều này được minh chứng bằng việc 3 diễn viên của phim giành giải Oscar 2023.

Một cảnh trong "Everything Everywhere All at Once" (Ảnh: Sina).

Theo chia sẻ của nhà sản xuất, trước khi Everything Everywhere All at Once chính thức bấm máy, vai chính của phim vốn được trao cho ngôi sao võ thuật Thành Long. Song, do lịch bận rộn, ông từ chối vai diễn này. Sau đó, Daniels quyết định đổi hướng kịch bản, lấy vai chính của phim là một phụ nữ. Vai diễn này đã được trao cho "đả nữ" Dương Tử Quỳnh.

Mỹ nhân gốc Malaysia không còn là cái tên xa lạ với khán giả quốc tế với những siêu phẩm như Crazy Rich Asians (2018), Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings (2021). Diễn xuất đáng kinh ngạc của "đả nữ' họ Dương đã mang về cho cô giải thưởng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp ngay trong lần đầu được đề cử.

Everything Everywhere All at Once cũng đánh dấu sự trở lại ấn tượng của cựu ngôi sao "nhí" của Hollywood - Quan Kế Huy sau 4 thập kỷ vắng bóng trên màn ảnh. Quan Kế Huy giành một loạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc trong đó có Oscar, Quả Cầu Vàng nhờ vai diễn trong phim.

Dàn diễn viên và ê-kíp thực hiện "Everything Everywhere All at Once" đã cùng nhau tạo nên một tác phẩm khác biệt và đầy tình yêu thương (Ảnh: A24films.com).

Stephanie Hsu đảm nhận vai diễn cô con gái - Joy Wang trong phim sau khi Awkwafina từ chối. Đây là vai diễn đầu tiên của Stephanie Hsu với tư cách là một nhân vật chính và giúp cô nhận đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp. Trước đó, cô cũng xuất hiện với vai diễn trên sân khấu Broadway - SpongeBob SquarePants: The Broadway Musical và Be More Chill.

Nữ diễn viên Jamie Lee Curtis, người từng góp mặt trong Freaky Friday (2003) hay Halloween (2008), vào vai thanh tra thuế Deirdre Beaubeirdra trong phim. Vai diễn này mang về cho ngôi sao kỳ cựu tại Hollywood giải Oscar đầu tiên trong cuộc đời sau hơn 45 năm đóng phim.

"Bộ phim này chính là một sản phẩm hoàn hảo phù hợp cho trí não của các bạn. Chúng tôi hy vọng các bạn nhìn thấy chính mình trong các nhân vật. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ cười, sẽ khóc, giơ tay lên và tận hưởng chuyến đi trong rạp chiếu phim đầy những người xa lạ.

Chúng tôi hy vọng bạn hiểu rõ hơn về khái niệm "quá nhiều" và cách tồn tại ở trong đó. Trên hết, hy vọng sau khi bạn xem phim và ngay cả khi bạn nghĩ rằng chúng tôi đã không đạt được mục tiêu cho tất cả mọi thứ vào phim thì ít nhất bạn vẫn cảm nhận được mình thuộc về cái ôm khổng lồ, lộn xộn này", hai đạo diễn của bộ phim chia sẻ.

Dàn diễn viên và hai đạo diễn xuất sắc của "Everything Everywhere All at Once" (Ảnh: New York Times).

Sự kết hợp giữa hành động, viễn tưởng, hài hước và những triết lý sâu sắc khiến câu chuyện dài hơn 2 tiếng đồng hồ của Everything Everywhere All at Once trở nên cuốn hút. Phim cũng rất đề cao yếu tố nữ quyền, phê phán vấn nạn phân biệt chủng tộc, kì thị giới tính, nhập cư, đồng tính và hàng loạt các vấn đề khác của xã hội đương thời.

Ngoài một loạt giải thưởng lớn như 7 giải Oscar, 2 giải Quả Cầu Vàng, 5 giải Critics' Choice Awards, 4 giải SAGs, một giải BAFTA, Everything Everywhere All at Once còn thu về cho nhà sản xuất 108 triệu USD doanh thu trên toàn cầu, gấp gần 5 lần kinh phí sản xuất phim.