Điểm lại những khoảnh khắc cảm xúc nhất lễ trao giải Oscar 2023

Ngoài chiến thắng rực rỡ của "Everything Everywhere All at Once", lễ trao giải năm nay còn vinh danh dự án "All Quiet on the Western Front". Với 4 giải thưởng trong tổng cộng 9 đề cử gồm Quay phim xuất sắc, Thiết kế sản xuất hay nhất, Nhạc phim gốc hay nhất, Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất, bộ phim được truyền thông thế giới khen ngợi. Tác phẩm để lại ấn tượng bởi những hình ảnh chân thực, sống động lột tả sự khốc liệt của chiến tranh (Ảnh: Rolling Stone).