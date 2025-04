Tổng Bí thư Tô Lâm dự đêm nghệ thuật "Đảng trong mùa Xuân đại thắng"

Chương trình còn có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và đông đảo cựu chiến binh...

Đảng trong mùa Xuân đại thắng do Bộ Công an tổ chức là một bản hùng ca tái hiện trang sử vàng chói lọi của dân tộc, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và 80 năm Ngày Thành lập lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân vẫy cờ trong tiết mục kết "Đất nước trọn niềm vui".

Ba giọng ca "vàng" của làng nhạc cách mạng hội ngộ

Không gian nghệ thuật tại Nhà hát Hồ Gươm tối 28/4 như một thước phim quay chậm, đưa khán giả ngược dòng thời gian về những năm tháng hào hùng của dân tộc.

Hai chương Mãi niềm tin theo Đảng và Mùa Xuân đại thắng được dàn dựng công phu, đan xen các ca khúc bất hủ với dòng chảy lịch sử dân tộc vừa bi tráng, vừa ngập tràn hy vọng.

Điểm nhấn xúc động và được chờ đợi nhất của đêm diễn chính là sự hội ngộ của 3 giọng ca "vàng", những cây đại thụ của dòng nhạc cách mạng Việt Nam: NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền và NSND Trung Đức.

Khi NSND Thu Hiền cất giọng trong Câu hò bên bờ Hiền Lương, cả khán phòng lặng đi. Mái tóc dài, ánh mắt ấm áp và giọng hát ngọt ngào của bà - dù đã ở tuổi ngoài 70 - vẫn gợi lại một miền ký ức rưng rưng về những năm tháng chia cắt hai miền.

NSND Thu Hiền chia sẻ rằng, bài hát này đã theo bà đi vào chiến trường, xuống địa đạo Vĩnh Mốc, ngân lên trong những bối cảnh khốc liệt nhất. "Những giai điệu ấy cứ thấm mãi vào tâm can, không bao giờ quên được", NSND Thu Hiền xúc động nói.

NSND Quang Thọ biểu diễn trong chương trình.

NSND Quang Thọ - người được ví như "giọng baritone vàng" của nhạc cách mạng - khiến khán giả nổi da gà với những ca khúc: Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng và Tình ca.

Ở tuổi ngoài 70, chất giọng ông mang dấu vết thời gian, nhưng cũng vì thế mà lắng đọng hơn, khiến những ca từ thêm phần thấm thía, nồng nàn.

Trong khi đó, giọng ca mượt mà, hào sảng của NSND Trung Đức tiếp nối dòng cảm xúc bằng liên khúc Trên đỉnh Trường Sơn ta hát - Chiếc gậy Trường Sơn - Chào em cô gái Lam Hồng cùng NSƯT Vũ Thắng Lợi.

Hình ảnh những đoàn quân rầm rập vượt Trường Sơn như hiện lên sống động qua từng câu hát, như thắp lại khí thế sục sôi của một thời "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước".

NSND Trung Đức.

Không chỉ có những cây đại thụ, sân khấu Đảng trong mùa Xuân đại thắng còn là nơi tỏa sáng của những giọng ca tài năng thuộc thế hệ kế cận: NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Viết Danh, Tùng Dương, Lan Anh, Phạm Khánh Ngọc…

Những giai điệu quen thuộc như: Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Việt Nam ơi, Mùa xuân đến rồi, Đảng là cuộc sống của tôi, Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam… qua giọng hát của các nghệ sĩ, như được khoác thêm hơi thở mới, căng tràn sức sống.

Sự đồng hành của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (SSO), dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Olivier Ochanine, cùng những bản phối khí mới của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, đã mang đến một không gian âm nhạc đẳng cấp và đầy xúc động, nơi truyền thống gặp gỡ tinh thần giao lưu quốc tế một cách tinh tế và sâu sắc.

Từ trái sang phải: NSƯT Đăng Dương, Viết Danh, NSƯT Vũ Thắng Lợi hòa giọng trong đêm nhạc.

Đêm nhạc xúc động: Cả khán phòng hát "Đất nước trọn niềm vui"

Nếu những giọng ca vàng là linh hồn của chương trình, thì khoảnh khắc cả khán phòng hát vang ca khúc Đất nước trọn niềm vui chính là đỉnh cao cảm xúc của đêm nhạc.

Khi những giai điệu đầu tiên của khúc ca bất tử ấy vang lên, cả Nhà hát Hồ Gươm như vỡ òa trong niềm xúc động.

Các nghệ sĩ trẻ trong trang phục rực rỡ đứng dọc các lối đi, phất cao những lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc, lá cờ nửa đỏ nửa xanh của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Từ trên sân khấu đến từng hàng ghế khán giả, cả không gian đỏ thắm trong sắc cờ, ánh sáng và niềm tự hào dân tộc.

Liên khúc: "Năm anh em trên một chiếc xe tăng - Tiến về Sài Gòn - Đất nước trọn niềm vui" (Video: Ban tổ chức).

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng các đại biểu cùng vẫy cờ và ngân vang theo giai điệu. Những người lính năm xưa, những cựu chiến binh tóc bạc, những bà mẹ Việt Nam anh hùng và cả thế hệ trẻ, tất cả như cùng chung một nhịp đập - nhịp đập của đất nước, của tự hào, của tri ân.

Âm hưởng hào sảng của Đất nước trọn niềm vui không chỉ làm sống lại không khí ngày đại thắng 50 năm trước, mà còn lay động trái tim từng người có mặt, gợi nhắc rằng những thành quả hôm nay được đánh đổi bằng máu và nước mắt của cả một dân tộc.

Họ đứng dậy, hát theo, những giọt nước mắt lăn dài, những bàn tay siết chặt, những ánh mắt rực sáng. Đó không chỉ là hát, mà là sống lại.

Cả nghìn khán giả như chìm đắm trong men say chiến thắng, trong lòng biết ơn sâu sắc dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cho Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, cho những thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do.

Nhạc trưởng Olivier Ochanine từng chia sẻ: "Sự cộng hưởng giữa tiếng hát truyền thống Việt Nam và âm nhạc giao hưởng không chỉ là một màn trình diễn nghệ thuật, mà còn là biểu tượng cho sự hòa quyện giữa bản sắc dân tộc và tinh thần hội nhập quốc tế".

NSƯT Lan Anh biểu diễn trong chương trình.

Và đúng vậy, đêm 28/4, tại Nhà hát Hồ Gươm, không chỉ âm nhạc vang lên, mà cả một hồn thiêng sông núi cũng cất tiếng.

Đảng trong mùa Xuân đại thắng khép lại, nhưng những dư âm của đêm nghệ thuật chắc chắn còn ngân vang mãi trong lòng những ai may mắn được chứng kiến. Một đêm nghệ thuật bừng sáng ký ức, bừng sáng niềm tin và tự hào, như một khúc tráng ca đẹp nhất về mùa Xuân đại thắng.

Khán giả Nguyễn Việt Tiến, Thanh Xuân chia sẻ: "Sau khi xem chương trình, được nghe những tác phẩm rất hay của các nghệ sĩ nổi tiếng, tôi như sống lại với những quá khứ hào hùng của cha ông ta.

Thực sự với những người trẻ như chúng tôi, cảm thấy rất tự hào với những gì cha ông đã hy sinh. Đây cũng là lời nhắc nhở cho chúng tôi phải cố gắng hơn nữa để xây dựng đất nước, xứng đáng với những gì cha ông để lại".

Khán giả An Ngọc Tần, Hà Đông bày tỏ: "Thật khó diễn tả hết sự choáng ngợp và xúc động khi được thưởng thức chương trình nghệ thuật Đảng trong mùa Xuân đại thắng. Sự công phu, tầm vóc và đẳng cấp thể hiện trong từng chi tiết dàn dựng. Tôi thấy xúc động vô cùng khi những trang sử hào hùng về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước được tái hiện sinh động trên sân khấu.

Từng tiết mục nghệ thuật, từng hoạt cảnh đặc biệt, hòa quyện cùng giọng ca đầy cảm xúc của các thế hệ nghệ sĩ đã chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng người xem. Chương trình không chỉ là niềm tự hào, là ký ức thiêng liêng của thế hệ cha ông đã đi qua bom đạn, mà còn là bài học lịch sử bằng hình ảnh và âm thanh đầy xúc cảm cho thế hệ trẻ".

